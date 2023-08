„Polizeiruf 110“-Kritik aus Magdeburg: Qual mit Baby

So eine liebe Mutter, die Entführerin! Kümmert sich hingebungsvoll um das Baby, das sie auf der Straße mitgenommen hat, gibt Milch, singt Liedchen. So ein Biest, die wahre Mutter! Lana Stokowsky (Hannah Schiller), laut, aggressiv, blaue Strähnen, Ärger mit dem Ex. Nicht sehr seriös. Doch das Monster ist nun mal die Entführerin, die sanfte Frau Werner (Franziska Hartmann), arme Seele mit Gewaltbereitschaft. Sie schlägt ihren Nachbarn zusammen, der zufällig Kriminalrat Lemp auf dem Weg ins lang ersehnte Sabbatical ist. Fesselt ihn, hält ihn gefangen. Er blutet, schwitzt, schreit, pinkelt sich ein (anstrengende Rolle für Felix Vörtler). Während die Kripo die falsche Spur verfolgt, wissen die Zuschauer von Anfang an Bescheid in diesem ersten ARD–Sonntagskrimi nach der Sommerpause. Und das ist kein Vergnügen. Eher eine Qual mit beachtlichen schauspielerischen Leistungen.

Der Polizeiruf aus Magdeburg unter der Regie von Jens Wischnewski erfüllt mal wieder den Anspruch des Psychodramas jenseits des Wohlfühlfernsehens. Claudia Michelsen in der Rolle der Kommissarin Brasch macht völlig zu Recht unentwegt ihr bekümmertes Gesicht und tappt zu lange im Dunkeln schlecht beleuchteter Räume. Es ist kaum auszuhalten. Man möchte am liebsten umschalten, aber man bleibt doch dabei, bis der Druck sich löst. Harte Übung.

„Polizeiruf 110: Du gehörst mir“, Sonntag, 27. August, ARD, 20.15 Uhr.