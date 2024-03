Medien

Peter Maffay als Gast: „Sing meinen Song“ startet im April

Köln / Lesedauer: 1 min

Der Cast der neuen Staffel „Sing meinen Song“ mit Sammy Amara (l-r), Eva Briegel, Eko Fresh, Peter Maffay, Johannes Oerding, Joy Denalane, Tim Bendzko und Emilio. (Foto: Markus Hertrich/RTL/dpa )

Mehrere Musikstars treffen sich und spielen die Songs der jeweils anderen in ihrer ganz eigenen Art. So simpel, so erfolgreich das Konzept. Ende April geht es weiter. Wer ist dieses Mal dabei?