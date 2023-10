AfD-Politiker festgenommen

Der per Haftbefehl gesuchte bayerische AfD-Politiker Daniel Halemba ist am Montagmorgen in der Nähe von Stuttgart festgenommen worden.

22-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Würzburg sagte, wird gegen den 22-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen geführt. Halemba war bei der Landtagswahl im Oktober in den bayerischen Landtag gewählt worden.

Dieser kommt am Montag in München zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Halemba soll noch am Montag oder Dienstag dem Ermittlungsrichter in Würzburg vorgeführt werden. Die AfD-Landtagsfraktion in Bayern selbst hatte vergangene Woche öffentlich gemacht, dass es einen Haftbefehl gibt. Sie sprach von einer „Repression“.