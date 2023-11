Ostergeschichte-Spektakel in Kassel ‐ Wer spielt Jesus?

Das Jesus-Musical-TV-Spektakel „Die Passion“ wird ein zweites Mal in einer deutschen Stadt aufgeführt. Nach Essen im Jahr 2022 kommt 2024 Kassel dran. 2023 wurde die Inszenierung abgesagt. Jetzt traut sich RTL wieder an das große Outdoor-Event und will erneut eine moderne Erzählung der christlichen zentralen Osterbotschaft präsentieren ‐ „im Zeichen von Solidarität und Nächstenliebe“.

„Die Passion ‐ Die größte Geschichte aller Zeiten“ soll auf einer „spektakulären“ Bühne die letzten Tage im Leben von Jesus Christus inszenieren und sie mit Popsongs ins Heute transportieren. Die hessische Stadt Kassel mit ihren rund 200.000 Einwohnern ist seit Jahrzehnten für die Austragung der Kunstausstellung documenta bekannt.

Die wichtigste Personalie behielt RTL am Montag noch für sich: Wer spielt Jesus? Dafür wurde ein anderer Name bekannt. Schauspieler Hannes Jaenicke (63) wird als Erzähler fungieren ‐ 2022 war es Entertainer Thomas Gottschalk gewesen. Auch der genaue Zeitpunkt der Ausstrahlung ist noch nicht bekannt.

Jesus-Jünger im Einkaufszentrum

Damals in Essen war der Sänger, Musicaldarsteller und ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Sieger Alexander Klaws in die Jesus-Rolle geschlüpft. Er stand an einer Currywurst-Bude, seine Jesus-Jünger und Anhänger flanierten durch ein Einkaufscenter, die Gruppe fuhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Von oben wurde gefilmt, wie Hunderte Menschen ein riesengroßes Leucht-Kreuz quer durch Essen trugen. In einzelnen Episoden verlas der Erzähler die zentralen Szenen der Leidensgeschichte. Am Ende wurde die Auferstehung gezeigt.

Der neue „Passions“-Erzähler Jaenicke, der auch Umweltaktivist ist, wurde in der RTL-Mitteilung so zitiert: „In Zeiten zunehmender Geschichts-Amnesie, Bildungsferne und der Tatsache, dass an Festen wie Weihnachten und Ostern heute eine starke Geschenkekultur zu überwiegen scheint, finde ich es wichtig, gelegentlich an die Fundamente unserer christlich-jüdischen Geschichte zu erinnern.“ Er finde die Idee, die Passionsgeschichte live und zeitgemäß aufzuführen, hervorragend.

Wie so viele Entertainment-Formate ist auch „Die Passion“ in den Niederlanden schon viel länger etabliert. Laut RTL gehöre das Format dort seit über 13 Jahren zu den erfolgreichsten Live-TV-Events.

Wie hoch der finanzielle Aufwand für RTL Deutschland für das Spektakel sein wird, ist nicht bekannt. Die Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+, Inga Leschek, teilte mit, die „Passion“ habe bei ihrer ersten Ausstrahlung in Essen aus dem Stand mehr als drei Millionen Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer angelockt. Im Netz wurde viel über das Format und die Ausrichtung diskutiert. Leschek teilte weiter mit: „Wir freuen uns zu Ostern 2024 auf dieses außergewöhnliche Live-Musik-Event im Zeichen von Solidarität und Nächstenliebe.“