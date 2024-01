Oscar-Nominierungen: Ryan Gosling ist enttäuscht

„Barbie“-Schauspieler Ryan Gosling hat sich enttäuscht darüber gezeigt, dass Regisseurin Greta Gerwig (40) und Schauspiel-Kollegin Margot Robbie (33) nicht für einen Oscar nominiert worden sind. „Es gibt keinen Ken ohne Barbie, und es gibt keinen Barbie-Film ohne Greta Gerwig und Margot Robbie“, wurde der 43-Jährige nach Bekanntgabe der Nominierungen von den Portalen „Variety“ und „People“ zitiert.

„Zu sagen, dass ich enttäuscht bin, dass sie nicht in ihren jeweiligen Kategorien nominiert sind, wäre eine Untertreibung“, erklärte Gosling demnach weiter. Er selbst ist für seine Rolle als Ken als bester Nebendarsteller nominiert.

Am Dienstag wurden die Oscar-Nominierungen für die 96. Academy Awards verkündet. Der Kassenhit „Barbie“ erhielt insgesamt acht Nominierungen. Gerwig erhielt allerdings keine Nominierung in der Kategorie „Beste Regie“ und Robbie, die in dem Film die Plastikpuppe Barbie spielt, ist nicht unter den Nominierten in der Kategorie „Beste Schauspielerin“. Dort ist unter anderem die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller nominiert.