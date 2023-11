Noah Vinzens krempelt den Konzertbetrieb um

Klassische Konzerte laufen nach Regeln ab, die nur Insidern vertraut sind. Deshalb hat der Stargeiger Daniel Hope das Buch „Wann darf ich klatschen?“ geschrieben. Es ist ein „Wegweiser für Konzertgänger“ ‐ und für alle, die es erst noch werden wollen.

Wenn Noah Vinzens den Konzertbetrieb der Klassik erst auf den Stand unserer Zeit gebracht hat, dürften an Hopes Gebrauchsanweisung Änderungen vorzunehmen sein. Denn das Ziel des 1990 geborenen Deutsch-Schweizers sind Konzerte, die als einzigartige Erlebnisse im Gedächtnis bleibt. Und um das zu schaffen, bricht er mit vermeintlich ehernen Regeln ‐ dort, wo das nötig ist.

Vom Pianist zum Kulturmanager

Noah Vinzens lebt in Friedrichshafen. Nach dem Abschluss des Klavierstudiums mit Bestnote an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover in der Klavierklasse von Lars Vogt begann er an der Zeppelin-Universität sein zweites Masterstudium. Auch hier schloss er 2021 sein Studium des Fachs „Pioneering in Arts, Media and the Creative Industries“ mit Bestnote ab.

Schon früh war er als klassischer Pianist sehr gefragt. Trotzdem hat er diese Laufbahn aufgegeben ‐ wegen zu vieler Erfahrungen, mit denen er sich nicht arrangieren wollte. „Auf die Bühne, spielen, wieder runter, nächstes Konzert“ ‐ in diesen Verschleißbetrieb, der Musiker oft nur noch als Produkt betrachtet, wollte er sich nicht eingliedern.

Er will mit Menschen arbeiten

„Ich wollte nicht mehr für Leute arbeiten, sondern mit Leuten“, erklärt er. Gerade um Künstler bleiben zu können und nicht zum Dienstleister am Klavier zu mutieren, der diktierte Erwartungen zu erfüllen hat, wurde Noah Vinzens Kulturmanager.

Seit 2018 ist er künstlerischer Leiter des H. E. Steinway-Festivals in Wolfshagen, dem Geburtsort des Steinway & Sons-Gründers Heinrich Engelhard Steinweg. 2022 übernahm er außerdem die organisatorische Leitung des Internationalen Kammermusikfestivals Fliessen; und 2023 gründete er schließlich seine eigene Firma, die Kulturmanufaktur Noah Vinzens GmbH.

„Spiel, was du willst!“

In allen seinen Tätigkeiten arbeitet Noah Vinzens an der Veränderung des klassischen Konzertbetriebs. Beim Steinway-Festival verzichtet er bewusst auf die obligatorischen Programmzettel für die Besucher. Das ist zwar nur eine kleine Abweichung vom Gewohnten, doch bei einem Pianisten habe sie für Panik gesorgt, erinnert sich Vinzens. „Die Leute wissen also gar nicht, was ich spiele?“, habe der Pianist überrascht reagiert. „Nein“, entgegnete Vinzens. „Es ist deine Bühne. Spiel, was du willst!“

Und so lief dieses Konzert ganz entgegen den Konventionen ab. Wegen der fehlenden Programminformation sagte der Pianist seine Stücke an, anstatt wie sonst stumm zum Spiel überzugehen. „Er interagierte mit dem Publikum. Er fing die Stimmung der Leute auf und stimmte sein Programm darauf ab“, erzählt Noah Vinzens. „Er hat also ganz andere Stücke gespielt als die vorab festgelegten. Es war ein unfassbar intensives Konzert.“ Der Pianist wirkte wie befreit, das Publikum reagierte mit außerordentlichem Beifall. Das Konzert war zu einem ganz aus dem Augenblick entstandenen Ereignis geworden.

Der Konzertbetrieb ist starr und unflexibel

Eine lang vorab festgelegte Programmabfolge ist im Konzertbetrieb die Regel. „Und genau das habe ich als Pianist immer gehasst“, sagt Noah Vinzens. „Im Katalog der Elbphilharmonie kann man schon heute lesen, welche Werke ein Pianist spielen wird, der erst im November 2024 auftritt“, sagt er. „Aber was weiß denn ich, was ich in einem Jahr am Klavier zu erzählen haben werde. Für diese Freiheit bin ich doch gerade Künstler geworden!“

Die Freiheiten, die das Festival „Montforter Zwischentöne“ in Feldkirch bei seinen Programmformaten zeigt, waren es auch, die Vinzens vor einem halben Jahr dazu bewogen haben, mit seiner Firma den Auftrag als Produktionsleiter dort anzunehmen. Experimentelle Konzertformate sind an der Tagesordnung, wenn die beiden Künstlerischen Leiter ‐ der Berliner Konzertdesigner Folkert Uhde und der Bregenzer Dramaturg Hans-Joachim Gögl ‐ das Programm für die „Zwischentöne“ zusammenstellen. Die organisatorische Ausgestaltung der Konzerte hängt bis ins Detail von Noah Vinzens ab. Es macht einen fundamentalen Unterschied, ob ein Künstler auf einer erhöhten Bühne spielt und er das Publikum vor sich hat ‐ oder ob die Zuhörer auf derselben Ebene im Kreis um ihn herum sitzen. Dadurch löst sich die Distanz auf, ist sich der Kulturmanager sicher. Durch die Nähe entsteht eine Unmittelbarkeit, an die sich das Publikum lange erinnern wird. „Wenn wir es schaffen, dass ein Kontakt zwischen Publikum und Künstler entsteht, haben wir alle gewonnen“, nennt Vinzens ein Beispiel, das er so auch schon bei seinem Steinway-Festival umgesetzt und erlebt hat.

Das Ziel ist nicht, etwas Abgefahrenes zu machen

Er ist kein Umstürzler. Er möchte die Grenzen der Konzert-Konventionen nicht sprengen, sondern kreativ und sinnvoll mit den Gegebenheiten vor Ort arbeiten. Das Ziel sei nicht, „etwas Abgefahrenes“ zu machen. „Sondern ich frage mich: „Welche Parameter liegen vor? Was gibt mir der Raum, die Musik, das Publikum, die Akustik?“ Daraus die richtigen Schlüsse für das passende Konzert-Setting zu ziehen, erfordere viel Gespür, Erfahrung und auch Risikobereitschaft. „Aber sobald ein solches ungewöhnliches Konzertformat dann funktioniert, fragt niemand mehr nach den Regeln, die außer Kraft gesetzt wurden, weil niemand sie vermisst“, sagt der Kulturmanager.

Mit Schlafsack und Yogamatte im Konzertsaal

Ob das auch gilt, wenn beim „Zwischentöne“-Festival am 18. November das Konzert des Jazzpianisten Nik Bärtsch mit seinem Trio stattfindet, muss sich noch herausstellen. Es wird nämlich ganze 24 Stunden dauern. Wie reagiert das Publikum, wenn ein Konzert nicht, wie sonst, nach zweieinhalb Stunden vorbei ist? Welche Spannungsbögen wird Bärtsch setzen, wie wird er auf das zu später Stunde gähnende ‐ irgendwann vielleicht auch schlafende ‐ Publikum eingehen? Zu diesem Konzertmarathon können die Leute jedenfalls kommen und gehen, wann und wie es ihnen passt. „Ich habe 50 Sofas und 80 Sessel organisiert. Es soll gemütlich sein“, sagt Noah Vinzens. Wer Yogamatte oder Schlafsack mitbringen will, könne das herzlich gerne tun. Und anstatt feiner Garderobe ist vielleicht ein bequemer Jogginganzug angesagt. „Das wird sicher eine Grenzerfahrung für alle“, ergänzt er. Für ihn als Produktionsleiter ist es auch ein Wagnis. „Ich kann nicht vorhersagen, wie viele Leute nachts um vier Uhr noch im Konzertsaal sitzen.“

Die Größe des Publikums ist nicht der Maßstab

Noah Vinzens bemisst den Erfolg eines Konzerts aber nicht an der Publikumsgröße. „Sonst wäre außer Helene Fischer und den Rolling Stones alles überflüssig.“ Nichts gegen die Großabsahner des Konzertgewerbes ‐ „aber ich spiele lieber für fünf Leute, die ich wirklich erreiche, als für 10.000, denen egal ist, wie ich spiele.“ Noah Vinzens weiß, wovon er hier spricht. Er machte im Alter von 16 Jahren eine Schlüsselerfahrung. In Wiesbaden spielte er damals Werke von Chopin, vor 2000 Leuten, beim hessischen Unternehmertag. „Von außen betrachtet war das ein super Gig; gut bezahlt“, sagt Vinzens. „Aber ich bin mir noch nie so sehr wie ein Produkt vorgekommen. Es ging überhaupt nicht um die Musik, sondern um die Häppchen danach.“

Am Tag danach, ebenfalls in Wiesbaden, spielte er dasselbe Programm noch einmal. Aber in einem Pflegeheim, vor nur fünf alten Menschen in Rollstühlen. Eine Frau habe bitterlich zu weinen begonnen. Ganz durcheinander, sprach er sie nach dem Konzert an. „Sie erzählte mir, dass ich die Musik gespielt habe, die sie als Kind durch die Flucht im Zweiten Weltkrieg begleitet hat.“ Die Erschütterung dieser Frau wog für Vinzens schwerer als die 2000 Honoratioren des Vortags.

Klassik ist cool, aber falsch verpackt

Er glaubt nicht an die konservative Einschätzung, dass das Publikum lieber bei den altbekannten Konzertformaten bleibt, anstatt sich auf Neues einzulassen ‐ schon weil er feststellt, dass kaum junge Leute den Weg in den Konzertsaal finden. „Aber das liegt nicht am Inhalt. Klassik ist cool! Aber man merkt das oft nicht, weil sie falsch verpackt wird.“

Und so ist Noah Vinzens als Musiker wie als Kulturmanager ein „Verpackungskünstler“ eigener Art, der das Publikum auf neuem Terrain bei der Hand nehmen will. Ob das gelingt, lässt sich demnächst beim Festival „Montforter Zwischentöne“ feststellen.