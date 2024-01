Nigel Kennedy mit „Bach and Beyond“ in Friedrichshafen

„Bach and Beyond“ nennt der britische Ausnahmegeiger Nigel Kennedy sein neues Projekt. Im Vorfeld der gleichnamigen Tournee mit seiner vierköpfigen Band hat er das stilistisch bunte, ganz auf seine vielseitigen Fähigkeiten zugeschnittene Programm nun erstmals im Graf-Zeppelin-Haus vorgestellt. Musikalisch entpuppte sich der vom zahlreich erschienenen Publikum begeistert aufgenommene Abend als wilde Crossover-Collage zwischen eigenwilligen Bach-Bearbeitungen, Hommage-Stücken an den japanischen Filmkomponisten Ryuichi Sakamoto, harten Rock-Einlagen à la Jimi Hendrix und nostalgischen Erinnerungen an den Gypsy-Geiger Stéphane Grapelli.

Nigel Kennedy hat seine Karriere als Protegé des berühmten Geigenvirtuosen Yehudi Menuhin 1977 begonnen. Seit seinem Ausbruch aus den Gepflogenheiten des Klassikbetriebs wird er notorisch als Enfant terrible dieser Branche tituliert, obwohl sein bis heute als Markenzeichen bedientes Image eines Anarcho-Punks mit Irokesenfrisur, Baggy Pants, ausgeleierten T-Shirts und Springerstiefeln oder knallbunten Sneakers längst niemanden mehr schreckt. Zu Beginn stellte Kennedy seine Band vor. Die Namen waren freilich nicht verständlich und auch auf keinem geduckten Programmzettel ausfindig zu machen.

Ein bestens gelaunter Stargeiger

Eine junge Cellistin, ein Kontrabassist, ein Gitarrist und Kennedy selbst spielten abwechselnd auf traditionellen Instrumenten oder auf deren jeweiligen E-Versionen (E-Cello, E-Bass, E-Gitarre, E-Violine). Ein Schlagzeuger ergänzte die Combo. Der ganze Auftritt hatte etwas vom Charme eines Probelaufs. Entsprechend karg waren die Hintergrundprojektionen und die Lichtregie. Auch die Bühnenshow fokussierte sich auf den gutgelaunten Star, der wie ein Kobold auf der Bühne herumturnte und immer wieder in alle Richtungen die Faust anerkennend vor sich in die Luft stieß. Im Kontrast dazu saß die Band wie eine Gruppe hochprofessioneller Session-Musiker im Halbkreis um Kennedy, ohne an irgendeiner „Choreografie“ teilzunehmen.

Zu Beginn also Johann Sebastian Bach: Kennedy hatte einige von dessen zweistimmigen Inventionen für Cembalo ausgewählt und zunächst für ein Streichduo transkribiert. Die allbekannten Stücke in B-Dur und C-Dur wurden erst makellos in rasantem Tempo präsentiert und dann improvisierend jazzig, bluesig oder mit Country-Elementen erweitert, wobei auch Kontrabass, Gitarre und Schlagzeug zum Einsatz kamen. Solistisch stimmte Kennedy dann den Beginn von Bachs berühmter Chaconne in d-Moll an und bewies mit astreiner Intonation und berührender Gestaltung, dass er es auch „klassisch“ immer noch kann.

Zwischen Klassik, Rock und Gypsy-Jazz

Für die stimmungsvollen Kantilenen des im vergangenen Jahr verstorbenen Jazz-Pianisten Ryuichi Sakamoto setzte sich der begnadete Geiger an den Flügel und beschwor unter anderem Musik zum bekannten, mit David Bowie gedrehten Film „Merry Christmas, Mr. Lawrence“. Glissandi und Pizzicati auf der E-Violine unter Einsatz von Loop-Technik und allerlei Effektgeräten entführten dann in fernöstlich anmutende Klangwelten und schließlich in knallharte rockige Gefilde. Wobei hier die gemeinsamen Improvisationen über einfache Bassmodelle stellenweise bei aller technischen Virtuosität und witzigen Zitateinwürfen aus Klassikhits Gefahr liefen, wie bei einer Jamsession auf der Stelle zu treten. Mit Reminiszenzen an einen Django-Reinhardt/Grapelli-Evergreen von 1939 bedankte sich Kennedy für enthusiastischen Beifall.