Nicht nur sauber, sondern rein: eine Ausstellung zum Thema Putzen

Ohne Putzen geht’s nicht, das Thema ist in unserem Leben allgegenwärtig. Damit gemeint ist nicht nur das Saubermachen im Haushalt, sondern auch die tägliche Körperreinigung. Putzen in Haus und Wohnung ist Kulturtechnik, Schwerarbeit, Ritual, gesellschaftliche Vorgabe. Putzen ist eine häufig ungeliebte, zeitraubende Tätigkeit, die noch immer vorwiegend von Frauen ausgeübt wird. Wer putzt wann, wie, warum und womit? Und wie steht es dabei um Rollenbilder und Rollenzuschreibungen, um Reinigung und Reinheit, um Ökonomie und Ökologie, um Nachhaltigkeit und Migration, um Religion und Spiritualität? Fragen über Fragen, die die Ausstellung „Blitzblank! Vom Putzen — außen, innen, überall“ im Frauenmuseum Hittisau zu beantworten versucht.

Aufgeteilt ist die Schau in fünf Themenbereiche: von „so ordentlich“ bis zu „so sicher“. Zu sehen sind zahlreiche historische Gegenstände rund ums Reinemachen — präsentiert auf Industriepaletten. Da ist etwa ein Staubsauger von 1955, der gleichzeitig auch als Haarföhn eingesetzt werden konnte, oder ein buntes Kittelschürzen–Set aus den 1960er–Jahren. Auch die ersten Wasch– und Putzmittel in der Originalverpackung sind vertreten, allen voran Persil in der grün–weißen Papierschachtel. Erwähnenswert sind auch drei Vaginalduschen aus der Zeit um 1900. Durch den Zusatz samenabtötender Substanzen sollte das Eintreten einer Schwangerschaft verhindert werden.

Die Mutter aller Einbauküchen

Höhepunkt unter den Ausstellungsstücken ist eine original „Frankfurter Küche“, die Margarete Schütte–Lihotzky in den 1920er–Jahren für den Bau von Sozialwohnungen entwickelt hat. Die bis ins letzte Detail durchdachte Standardküche wird zur Mutter aller Einbauküchen. Die Wege sind kurz, alle wichtigen Dinge mit einem Handgriff erreichbar. Das Bügelbrett ist ausklappbar, die Schränke mit Schiebetüren versehen, die Lebensmittel in Schütten verstaut — alles lackiert in einem fliegenab– weisenden Petrolton.

Ergänzend hinzu kommen in der Schau Einführungstexte in die jeweiligen Kapitel, gedruckt auf hellgrünen Schwammtuchbahnen, sowie zahlreiche Tafeln mit Hintergrundinformationen.

Wer hätte gedacht, dass es derzeit rund 55.000 Putzmittel auf der Welt gibt. Noch nie war alles so sauber und keimfrei wie heute. Dass die meisten davon aber biologisch nicht abbaubar sind und damit zur globalen Umweltverschmutzung beitragen, wird gern ausgeblendet. Abgesehen von den Plastikverpackungen, in denen sie verkauft werden und die unsere Ozeane verschmutzen. Fünf riesige Kunststoff–Müllstrudel gibt es inzwischen, sie alle befinden sich aufgrund der Meeresströmungen in der Nähe des Äquators. In Indien hat sich inzwischen immerhin ein Projekt etabliert, in dem Frauen den Plastikmüll sammeln und Männer daraus Ziegel für den Hausbau formen. Eine Fotoserie erläutert den Herstellungsprozess. Wie es sich in solchen Häusern lebt, ist allerdings nicht zu erfahren.

Das Image der Reinigungskräfte ist schlecht

Schmutz, Keime und Bakterien gelten als gefährlich, man muss ihnen auf Teufel komm raus den Garaus machen — nicht nur in der Medizin, sondern auch im Alltag. Dreck zu verursachen scheint übrigens „wertvoller“ zu sein, als ihn zu beseitigen. Putzen ist eine harte, unterbezahlte Arbeit, die vor allem von Frauen, Armen und Migrantinnen gemacht wird. Viele Reinigungskräfte arbeiten informell im privaten Bereich. Was für Vorarlberg gilt, trifft auch auf die Nachbarländer zu. Nur in der Schweiz werden Putzfrauen mit einem Stundenlohn von etwa 27 Franken fair bezahlt. Ansonsten liegt der Stundenlohn meist unter dem Mindestlohn — zumindest wenn sie schwarz beschäftigt werden.

Einst wurde alles von Hand gemacht: der Teppich geklopft, der Boden gekehrt, die Wäsche am Bach auf dem Waschbrett geschrubbt. Erst mit der Zeit wurden immer mehr Haushaltsgeräte erfunden. Sie erleichtern angeblich die Hausarbeit. Tatsächlich ist jedoch gleichzeitig der hygienische Anspruch in unserer Gesellschaft gestiegen, sodass die versprochene Arbeitserleichterung letztlich zu Mehrarbeit führt. Wäsche wird heutzutage viel öfter gewaschen als früher, der Staub muss laufend bekämpft werden, die Oberflächen werden nicht nur gereinigt, sondern oft noch desinfiziert.

Mal amüsante, mal kritische künstlerische Positionen

Was den Rundgang im Frauenmuseum so einmalig macht, sind die zahlreichen künstlerischen Positionen. „Kunst zaubert, bohrt nach, irritiert“, heißt es im Einführungstext dazu. Tatsächlich beleuchten die zeitgenössischen Künstlerinnen das Thema aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Die Wienerin Valie Export prangert in ihren Fotocollagen die mangelnde Gleichberechtigung an, während Svda Chkoutova, die ebenfalls in Wien lebt, in ihren überdimensionalen Bleistiftzeichnungen Frauen als Heldinnen des Alltags inszeniert. Christine Lederer aus Bludenz macht sich in ihren Fotografien über die Hausfrauenrolle lustig, wie etwa in „Am liebsten trage ich Bügelbrett“. Das gilt auch für Karin Mack mit ihrer amüsanten „Bügeltraum“-Serie.

Das Künstlerduo Honey & Bunny dagegen nähert sich dem Thema Blitzblank mit einem ästhetischen Ansatz: Sie gruppieren für ihre Fotos Putzmittel und all die dazugehörigen Utensilien farblich passend. Franziska Stegholzer aus Frastanz wiederum wertet Putztücher auf, indem sie aus diesen verführerisch glänzende Keramikobjekte formt.

Rollenbilder ändern sich nur langsam

Am Ende der Ausstellung hängt das Porträt einer jungen Frau ganz in Rot mit Sprühflasche und Zitrone in den Händen. Die Sprühflasche hat sie wie eine Pistole am Kopf angesetzt — sie scheint lieber sterben zu wollen als sich weiterhin im Haushalt aufzureiben. Wer aufmerksam die Texte gelesen hat, kann ihre Verzweiflung verstehen. Rollenbilder ändern sich nur langsam. Nach den jüngsten Studien leisten Frauen hierzulande im Durchschnitt 25 Stunden pro Woche für Hausarbeit und Familienbetreuung, bei den Männern sind es nur elf.

Alles in allem: eine sehenswerte, nachdenklich stimmende Ausstellung — nicht nur für Frauen.

Die Schau im Frauenmuseum Hittisau in Vorarlberg dauert bis 27. Oktober 2024, Öffnungszeiten: Di.-So. 10-17 Uhr, Führungen und weitere Infos unter: