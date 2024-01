Neues Album: Pippo Pollina im Hier und Jetzt

läne sind dazu da, über den Haufen geworfen zu werden, wenn es doch anders kommt. Eigentlich hat der sizilianische Cantautore Pippo Pollina ein „Best of“-Album aufnehmen wollen, nach fast 30 Jahren auf der Bühne und 24 Einspielungen. Doch dann fallen ihm neue Songs ein, diese feiern den Augenblick, die Intensität der Gegenwart. Berührend, manchmal etwas aufgebracht. Das Leben betrachtend. Dankbar für einen Weg, der ihn als kritischen politischen Redakteur in Palermo wegen der allgegenwärtigen mörderischen Cosa Nostra in den Norden geführt hat, mit der Gitarre in der Hand. Als Straßenmusiker ist er in Luzern vom Schweizer Liedermacher Lindard Bardill entdeckt worden, startet eine beeindruckende Karriere. Auch an der Seite von Konstantin Wecker, Georges Moustaki, Kälberer/Schmidbauer und anderen.

„Nell’ attimo“ handelt von den Beziehung der Menschen. Mann und Frau, Eltern und Kindern, Freundschaften, um den eigenen Platz in der Welt. Aber auch darüber hinaus: um den Gegensatz zwischen armen und reichen Ländern. Über die Unfähigkeit, aus der Sicht des Wohlstandes mit der Armut umgehen zu können. Pippo Pollini at his best: engagiert, grundsympathisch, ehrlich. Und ein großartiger Musiker.

Vor allem eigene Kompositionen

Alle zwölf Songs hat Pippo im Studio allein eingespielt, Gitarre und Klavier, nur bei wenigen Passagen durch Cello, Akkordeon oder Klarinette ergänzt. Das Album beginnt mit seinem Erfolg von der ersten CD 1987: „Aspettando che sia mattino“. Es folgen neun weitere eigene Kompositionen, natürlich auch das berührende Titelstück „Nell’ attimo“. „Es ist der Moment, in dem ich lebe, und warte auf einen düsteren Tanz, auf das Fenster, das sich zum Meer öffnet, auf die Reime eines Dichters.“ Im beiliegendem Booklet hat Pippo die italienischen Texte samt deutscher Übersetzung veröffentlicht.

Zwei Songs stammen aus einer anderen Feder: „Frutto acerbo“ („Unreife Früchte“) von Reverberi/Taglapietra/Pagliuca. Und „E penso solo a te“. Eine Adaption von Sven Regeners (Element of Crime) Lied „Am Ende denke ich nur an dich“. Zeitlos schön, Musik für eine Reise in weitestem Sinn.

Pippo Pollina: „Nell’ attimo – dieci canzoni fatte a mano“, erschienen bei Jazzhaus Records.