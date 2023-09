Neuer Roman von Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah aufgelegt

chränkt es nicht die Vielfalt der Möglichkeiten ein, wenn Menschen in Schwarze und Weiße unterschieden werden? Beugt sich nicht jeder, der das tut, der Lüge und abstumpfenden Sicht einer in Rassen getrennten Welt? Als Afrikaner, der 1948 im Sultanat Sansibar geboren wurde und 1968 als Flüchtling nach Großbritannien kam, stellte sich Abdulrazak Gurnah diese Fragen immer wieder. Im Roman „Die Abtrünnigen“ stehen sie im Zentrum.

Als Gurnah 2021 den Literaturnobelpreis erhielt, war in Deutschland keines seiner Bücher lieferbar. Nach und nach legt der Penguin Verlag sie jetzt wieder auf. „Die Abtrünnigen“ ist ein Buch über Vorurteile, versteinerte Traditionen und über die Ohnmacht der Liebe. Die Geschichte erstreckt sich über fast 100 Jahre. Vom Sultanat schafft es das immer wieder durch Kämpfe erschütterte heutige Tansania bis in die Unabhängigkeit. Und doch scheitern die Protagonisten immer an denselben Verhältnissen, in denen eine Beziehung zwischen einem Europäer und einer Afrikanerin als unschicklich gilt.

Kein Glück in der Liebe

Das müssen 1898 schon Martin Pearce und Rehana erfahren. Halbtot wird der aus England stammende Orientalist nach einer Jagdexpedition gefunden und im Haus von Rehanas Bruder aufgepäppelt. Die beiden verlieben sich ineinander, müssen aber nach Mombasa fliehen, um zusammen leben zu können. Doch auch dort werden sie nicht froh und Pearce lässt nach einer Reise in sein Heimatland seine afrikanische Ehefrau sitzen. Wie ein Bannfluch liegt Rehanas zweifelhafter Ruf, eine „Kurtisane“ zu sein, über der Familie. Noch Enkelin Jamila gilt im Dorf als leichtes Mädchen, nur weil ihre Großmutter einst die Geliebte eines Europäers war. Das muss der junge Amin büßen, der sich in die wenig ältere Jamila verliebt, seinen muslimischen Eltern aber versprechen muss, sich nie wieder mit ihr zu treffen. Auch ihrer Liebe ist kein Glück beschieden. Geschichte wiederholt sich.

Märchenhaft mutet der Ton an. Zeit ist etwas Relatives und hat in Afrika einen anderen Stellenwert als in der westlichen Welt. Ein wenig gemächlich wirkt die Geschichte aus dem Jahr 2006 deswegen. Die Szenen der Diskriminierung, die Gurnah eindringlich beschreibt, die Erfahrung, wie tief die Mär über die Minderwertigkeit der Afrikaner sich ins Wissen der Welt eingegraben haben, erinnern an seinen Roman „Schwarz auf Weiß“ (1988), mit dem er den Durchbruch schaffte. Besonders ergreifend sind die Passagen, in denen Amins jüngerer Bruder Rashid, der es wie Gurnah selbst in Großbritannien bis zum Professor für Literatur bringt, über sein Leben und das seiner Familie in Tansania reflektiert.

Abdulrazak Gurnah: Die Abtrünnigen, Penguin Verlag, 400 Seiten, 26 Euro.