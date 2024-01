Neuer Comic zeigt München von unten

er fällt, ist schwer aufzuhalten. Vor allem wenn er den Absturz nicht wahrhaben will. Rufus Himmelstoss ist ja auch kein Loser und schon gar kein Grattler. Oder doch? Auf dem Alten Nordfriedhof hat er die letzte Nacht verbracht, aus seiner Blätterdecke schält er sich gerade heraus wie ein Zombie - und treibt ein hormongesteuertes Pärchen in die Flucht.

So weit ist es mit dem smarten Markisenvertreter gekommen. Der Cocktail aus Sex and Drugs and Rock ’n’ Roll war einfach zu heftig, das angesagte Safari-Jackett und die Schlaghosen sind versifft, die Günter-Netzer-Frisur hat länger schon kein Shampoo mehr gesehen. Und von den „göttlichsten Frauenzimmern“, die ihn früher ohne Vertun ins Bett bugsierten, darf er allenfalls träumen.

Mix aus Realität und Fiktion

Dieser Rufus Himmelstoss muss freilich auch einiges wegstecken, respektive hinunterspülen, denn im Rausch hat er mit seinem Jaguar eine Mutter und ihre zwei Kinder ins Jenseits befördert. Danach hilft bloß noch Enzian, damit ging der erste Band von Uli Oesterles Vierteiler „Vatermilch“ zu Ende, in dem er das Abrutschen des eigenen Vaters in die Obdachlosigkeit schildert. Mit erstaunlicher Offenheit, allerdings auch in einer ziemlich wilden und in weiten Teilen fiktiven Geschichte. Drei Jahre nach dem bitter-komischen Auftakt ist nun Teil zwei herausgekommen, und wieder mischt der Comicautor, der mit der „Hector Umbra“-Serie bekannt wurde, die Erzähl- und Zeitstränge.

Da ist einmal Himmelstoss, der nun durch alle Raster gefallen nichts mehr beschönigen kann. „Unter der Oberfläche“, so der Untertitel, führt hinab ins nicht mehr leuchtende München unter Brücken, in Wohnheime und in die Suppenküche von Sankt Bonifaz, wenige Meter vom Königsplatz entfernt. Der immer noch schnöselig-überhebliche Mann hadert sehr mit der neuen Gesellschaft. Durch den Architekten Börnie - auch ein Abgestürzter, der zuletzt Bordelle gebaut hat - gleitet er überraschend auf die andere Seite der Essensausgabe, nennt sich mittlerweile Roland Herzig und mutiert zum Helfer. Nun ja, er verknallt sich alsbald in die Küchenchefin, das ist Antrieb genug. Doch die herrlich resolute Kellenschwingerin hat ausgerechnet eine Vergangenheit bei der Polizei. Und sie war Himmelstoss bereits auf der Spur.

Ein optisches Vergnügen

Das gibt der Geschichte Drive, ist aber auch ein bisschen zu konstruiert. Erst recht, wenn sich Rufus aufmacht, die Auswirkungen seines eigenen (Un)Falls zu recherchieren und dabei im Haus der Kunst landet - beim Vater der verunglückten Kinder.

Oesterle schwelgt in seiner Zeichnerkunst, das macht auch diesen zweiten „Vatermilch“-Band zum optischen Vergnügen. Fabelhaft, wie er das Café Jasmin und andere Münchner Institutionen mit wohlgesetzten Strichen vor Augen führt und genauso die Dämonen in dichten dunklen Dunst überträgt, der Himmelstoss mächtig zusetzt.

Dass der Autor im zweiten Erzählstrang die eigene Perspektive verfolgt, gehört zum Konzept. Zwischendurch bremst das den Fluss der Hauptgeschichte, zeigt aber auch, dass ein Absturz ganze Familien aus der Balance bringt. Zwei weitere Bände sind geplant, Himmelstoss hat also noch einiges zu durchleiden, bis seine Asche von einem Berggipfel ins Tal gleiten darf. Und Oesterle wird das in eindringliche Bilder übersetzen. So viel ist gewiss.

Uli Oesterle: Vatermilch 2. Unter der Oberfläche, Carlsen Verlag, 144 Seiten, 25 Euro.