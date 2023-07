Hungrig Kunst anschauen, ist nie eine gute Idee. Was sich im vorigen Jahrhundert zaghaft entwickelte, ist heutzutage eine Selbstverständlichkeit.

Es gibt kein ambitioniertes neues Museum ohne passende Gastronomie, die möglichst von außen zugänglich ist. In der baden–württembergischen Provinz ist das Angebot allerdings nach wie vor eher bescheiden.

Ein paar Locations finden sich aber schon. Anlass genug, in unserer neuen Sommerserie die schönsten Museumscafés mit Außenterrasse vorzustellen.

Einen Besuch wert ist auf jeden Fall das Café geschmackssache(n) im Museum Villa Rot bei Laupheim. Den Betrieb gibt es mittlerweile schon seit neun Jahren. Liebhaber von Kaffee–und–Kuchen–Seligkeit fühlen sich hier ganz zu Hause.

Die Auswahl an selbstgemachten Kuchen und Torten erfüllt fast jeden süßen Wunsch: vom Obstkuchen über den Marmorkuchen bis zur Schwarzwälder Kirschtorte. Alle Backwaren werden von Silvia Link frisch hergestellt, die das Museumscafé seit seiner Gründung betreut, und wechseln von Woche zu Woche.

Neben Süßem gibt es auch immer noch zwei herzhafte Gerichte im Angebot, wie etwa Maultaschensuppe oder Kässpätzle mit Salat. Das gute dabei ist, dass die Preise nach wie vor human sind. Eine große Tasse Kaffee kostet 2,80 Euro, ein Käsekuchen mit Sahne 3,10 Euro, die Suppe 5,50 Euro. Der einzige Nachteil ist die Selbstbedienung. Aber dafür geht es flott voran an der Theke.

Bestuhlung nach historischen Entwürfen

Das gemütliche Café befindet sich im Untergeschoss des Hauses. „Das antike Mobiliar inklusive der Lampen stammt aus den Beständen der vorigen Besitzer — des Ehepaars Hoenes“, erzählt die gelernte Hauswirtschafterin. Historische Fotos in barocken Rahmen zeigen das Kunstsammlerpaar mit seinen Hunden in der Villa am Ortsrand von Burgrieden–Rot in der Nähe von Laupheim.

Ein Hingucker ist der Stoffbezug der Sitzmöbel mit den passenden Vorhängen. Der Entwurf dazu geht auf Alexandra von Hornstein zurück, die 1925 das Anwesen erwarb und mit ihrer Internatsfreundin Feodora Christ mehrere Jahre dort lebte. Alexandra hatte ein Faible für Asien. Sie entwarf nicht nur Kleider, sondern auch Vorhänge und Stuhlbezüge im Chinoiserie–Stil. Einer davon in Blau wurde für die Bestuhlung ausgewählt.

Nach dem tragischen Freitod der von Horstein im Alter von 29 Jahren übernahm Feodora Christ 1933 das reiche Erbe ihrer Freundin. Noch im selben Jahr heiratete sie den Cellisten und Dirigenten Hermann Hoenes. Durch das junge Paar entwickelte sich die Villa zu einer Stätte der Musik und Kunst auf dem Lande. Einige besonders wertvolle Skulpturen aus ihrer Asiatica–Sammlung sind momentan in der aktuellen Landschaftsausstellung „Der Ferne so nah“ zu sehen.

Villa Rot punktet mit großem Garten

So gemütlich es auch drinnen sein mag, im Sommer lockt der große Garten mit seinen üppigen Rosenbeeten und dem alten Baumbestand. Man kann hier nicht nur im Schatten Kaffeeklatsch halten, sondern auch den Ausblick auf die Landschaft genießen und sich in die Zeit hineinträumen, als das Ehepaar Hoenes hier residierte. Damit die Gäste dabei auch gemütlich sitzen, stehen zahlreiche Liegestühle zur Verfügung.

Die Räumlichkeiten des Museumscafés inklusive Gartenterrasse können auch für Hochzeiten und andere Feste gemietet werden. Das Museum Villa Rot finanziert sich allein durch die gemeinnützige Hoenes–Stiftung und ist auf Zusatzeinnahmen angewiesen. Auch das Kunstfrühstück oder der Kunst–Apero finden hier statt. Die Schmankerl dazu stammen selbstverständlich aus Silvia Links Küche.

Öffnungszeiten des Cafés im Museum Villa Rot: Sa. 14-17 Uhr, Sonntag, 13-17 Uhr.