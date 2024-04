Neue Fenster in Caspar David Friedrichs Taufkirche

Anlässlich des Caspar-David-Friedrich-Jahres erscheint die Greifswalder Taufkirche des weltberühmten romantischen Malers künftig in einem besonderen Licht. Vom bekannten Gegenwartskünstler Ólafur Elíasson entworfene Kirchenfenster im Ostchor des Doms St. Nikolai sind am Dienstag Journalisten gezeigt worden. Der Farbverlauf orientiert sich nach Angaben des Künstlers an Friedrichs Gemälde „Huttens Grab“ und taucht das Gebäude in ein warmes Licht. Vielerorts in Deutschland wird in diesem Jahr an den in Greifswald an der Ostsee geborenen Maler erinnert, der 2024 seinen 250. Geburtstag gefeiert hätte.

Kirchenfenster werden bei Festgottesdienst enthüllt

Nach Angaben von Dompastor Tilman Beyrich plante schon Friedrichs Freund, der Baumeister Johann Gottlieb Giese, im 19. Jahrhundert Buntfenster im Rahmen einer romantischen Neugestaltung des Doms. Das sei aber nicht umgesetzt worden. „Wann, wenn nicht im Caspar-David-Friedrich-Jahr“, sagte Beyrich nun. Elíasson hätte ganz oben auf der Liste der Initiatoren gestanden. „Wir haben, ehrlich gesagt, nicht gedacht, dass wir ihn gewinnen können.“ Auf eine Anfrage habe Elíasson aber sofort zugesagt. Bei einem Festgottesdienst am kommenden Sonntag sollen die Kirchenfenster endgültig für die Öffentlichkeit in Greifswald enthüllt werden.