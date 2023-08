Neu im Kino: Amerikanisch–chinesische Komödie „Joy Ride

Wilde Eskapaden, anzügliche Witze, schlechtes Benehmen? Auch da setzt Hollywood zusehends auf Gleichberechtigung. Waren derbe Komödien wie „Hangover“, bei denen eine Gruppe von Freunden von einer Katastrophe in die nächste stolpert, lange Zeit männlich besetzt, ist spätestens seit dem 2011er–Erfolgsfilm „Brautalarm“ klar, dass eine weibliche Clique ebenso auf den Putz hauen kann. Als weitere Variante hat sich nun etabliert, dass die Hauptfiguren nicht zwangsläufig weiß sein müssen — „Girls Trip“ setzte etwa sehr erfolgreich auf überwiegend afro–amerikanische Schauspielerinnen. Und „Joy Ride“ überträgt das Konzept nun auf asiatisch–amerikanische Charaktere.

Bevor jetzt reflexhaft gegen „Quoten“, „Identitätspolitik“ und Ähnliches gewettert wird: Der Film bezieht einen erheblichen Teil seines Reizes, seines provokanten Humors, aber eben auch seiner teils überraschenden emotionalen Tiefe aus der Herkunft seiner Charaktere. Und Identität spielt dabei eine zentrale Rolle — schließlich wird Hauptfigur Audrey Sullivan (Ashley Park, „Emily in Paris“) zunehmend gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen.

Ein schräges Mädelsquartett

Denn als kleines Mädchen wurde sie aus China adoptiert und lebt mit ihren liebevollen Eltern in White Hills, Seattle. Auf dem Spielplatz lernt sie Lolo Chen (Sherry Cola) kennen — das einzige andere asiatisch–stämmige Mädchen weit und breit. Lolo verteidigt Audrey — wenn es sein muss, auch mit einem gezielten Faustschlag und schnell werden die beiden beste Freundinnen, obwohl sie zunehmend andere Lebenswege einschlagen. So fühlt sich die quirlige Lolo wohl in ihrer Haut und versucht, sich als „sex–positive“ Künstlerin zu etablieren. Aus Audrey wird als Reaktion gegen rassistische Vorurteile dagegen die klassische „Overachieverin“ (Überleisterin): Sie geht an die Uni, arbeitet in einer angesehenen Anwaltskanzlei, spielt im rein weißen Country Club Squash — und bekommt schließlich die Chance, Partnerin in ihrer Firma zu werden. Dafür muss sie mit einem Geschäftsmann in China einen wichtigen Vertrag abschließen. Das führt sie zu einer Reise ins Land ihrer Herkunft — mit dem kleinen Haken, dass sie als Adoptivkind die Sprache kaum beherrscht.

Daher begleitet sie Lolo gerne als Dolmetscherin und bringt auch gleich noch ihre Cousine Venassa (Sabrina Wu), Spitzname „Deadeye“, mit. Die ist leidenschaftlicher K–Pop–Fan und in der Online–Szene bestens vernetzt, ansonsten in sozialen Beziehungen aber äußerst unbeholfen.

Komplettiert wird das Quartett vor Ort durch Kat (Stephanie Hsu aus „The Marvelous Mrs. Maisel“), Audreys Studienfreundin, die es in China zum Fernsehstar geschafft hat und nach einer wilden Vergangenheit nun in einer züchtigen Beziehung mit einem sehr christlichen Schauspielkollegen lebt. Es folgen die für das Genre üblichen haarsträubenden Verwirrungen, die letztlich dazu führen, dass sich die ungleichen vier quer durch China auf die Suche nach Audreys leiblicher Mutter machen.

Chemie zwischen den Hauptfiguren stimmt

An Alkohol, Sex und Drogen herrscht dabei wenig Mangel, auch die Begegnung mit einem kompletten Basketballteam bleibt nicht ohne Folgen. Aber für Audrey rückt daneben auch zusehends die Frage in den Mittelpunkt, wer sie ist, was sie erreichen will und ob sie mit ihrem derzeitigen Leben glücklich ist.

Und auch wenn in dem Film der malaysisch–chinesischen Regisseurin Adele Lim („Crazy Rich Asians“) nicht jeder der provokativen Gags ein Treffer ist, bei den emotionalen Momenten — inklusive einer unerwarteten Wendung zum Ende hin — trifft der Film voll ins Schwarze. Darüber hinaus punktet „Joy Ride“ auch bei dem wohl wichtigsten Erfolgsrezept des Genres: der Chemie zwischen den Hauptfiguren. Insbesondere die nicht–binäre Sabrina Wu ist eine Entdeckung und macht aus ihrer Rolle als „Dead–eye“ viel mehr als das Klischee der „schrägen Freundin“.

Fortsetzung nicht ausgeschlossen

Die vier machen sich übereinander lustig, werfen sich einige unbequeme Wahrheiten an den Kopf, halten sich aber stets den Rücken frei — von der unvermeidlichen Krise im letzten Drittel einmal abgesehen. Das funktioniert so gut, dass man sich eine Fortsetzung der gemeinsamen Abenteuer bestens vorstellen kann. Auch da würde das Quartett ganz im Genre–Trend liegen, selbst wenn man sich zunächst nur schwer vorstellen kann, wie sich ihre Eskapaden in China noch toppen lassen.

Joy Ride – The Trip, Regie: Adele Lim, USA 2023, 95 Minuten. Besetzung: Ashley Park, Sherry Cola, Sabrina Wu, Stephanie Hsu.