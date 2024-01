Ausstellungen

Museum of Modern Art feiert deutschen Künstler Schütte

New York / Lesedauer: 1 min

Von Oldenburg nach New York: Mit einer großen Ausstellung will das Museum of Modern Art Thomas Schütte feiern. (Foto: picture alliance / dpa )

Das Museum of Modern Art in New York ist eine Institution. Schon bald sollen dort mehr als 100 Werke von Thomas Schütte zu sehen sein. Der 69-Jährige ist in Oldenburg geboren.