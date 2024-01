Mit „Poor Things“ geht Regie-Rebell Yórgos Lánthimos auf Oscar-Kurs

öpertausch-Komödien sind eigentlich ein ganz alter Hut, auch wenn es immer wieder reizvoll sein kann, etwa ein Kind im Körper eines Erwachsenen zu sehen. Aber so wie im diesjährigen Oscar-Favoriten „Poor Things“ hat man das Genre garantiert noch nicht erlebt - findet hier der Austausch doch quasi innerhalb des Körpers statt. Denn, diese Prämisse darf man vorab verraten, ohne dem Film etwas von seinem Reiz zu nehmen: Der jungen Bella Baxter (Emma Stone) wird das Gehirn ihres ungeborenen Kindes eingesetzt. Das klingt nach Frankenstein und alten Horrorfilmen und in genau dieser Ästhetik startet der Film auch. Die Bilder wirken wie hinter einem Sepiaschleier, es gibt Einstellungen in Fischaugen-Perspektive und dazu ertönt schräge Musik. Dazu hat der gelinde gesagt unkonventionelle Wissenschaftler Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe) noch entstellte Züge, musste er doch einst seinem Vater als Objekt diverser Experimente dienen.

Wer sich nun schon mit Grausen abwenden will, sollte dem Film dennoch eine Chance geben - bietet er doch nicht nur eines der ungewöhnlichsten Kinoerlebnisse des Jahres, sondern überzeugt darüber hinaus mit brillanten Darstellern und wirft reichlich philosophische und gesellschaftliche Fragen auf. So handelt es sich bei Bella um eine Selbstmörderin, die sich hochschwanger von einer Londoner Brücke gestürzt hat. Als Leichenschnippler Baxter ihren Körper in die Finger bekommt, beschließt er ein ungewöhnliches Experiment: Wie kann sich das kindliche Gehirn im Körper der erwachsenen Frau entwickeln? Tatsächlich macht Bella so rasante wie konstante Fortschritte und die scheinbare Mühelosigkeit, mit der Emma Stone diese Entwicklung in zahlreichen kleinen Details aufblitzen lässt, ist äußerst beeindruckend.

Emma Stone brilliert in der Hauptrolle

Anfangs stelzt sie noch ungelenk durch die Gegend und verhält sich wie ein Kleinkind, doch schon bald folgt die Entdeckung der eigenen Sexualität, mit der sie äußerst unbekümmert umgeht - was in der Variation des viktorianischen Zeitalters, in der der Film angesiedelt ist, gegen zahlreiche gesellschaftliche Konventionen verstößt. Um Bella weiter beobachten zu können, schlägt der Arzt, der von ihr „Gott“ genannt wird, vor, dass sie seinen braven Assistenten, Medizinstudent Max McCandless (Ramy Youssef), heiratet. Bella willigt ein - will sich zunächst aber noch ausprobieren und etwas von der Welt sehen. Da kommt der schmierige Anwalt und Lebemann Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo) gerade recht. Gemeinsam brechen die beiden zu einer Reise auf, die sie nach Lissabon, Kairo und Paris sowie zu zahlreichen neuen Erkenntnissen und Änderungen im wechselseitigen Beziehungsgeflecht führt …

So ungewöhnlich die Geschichte und ihre Inszenierung klingen mögen - im Filmschaffen von Yórgos Lánthimos fällt sie eher noch in die zugänglichere Kategorie. Für radikal-verstörende Studien menschlicher Beziehungen, etwa bei Singles („The Lobster“) oder innerhalb der Familie („Dogtooth“) wurde der griechische Regisseur mit Kritikerlob überhäuft. Mit seiner Verfilmung des gleichnamigen Romans von Alasdair Gray könnte ihm nun auch endgültig ein großer Publikumserfolg gelingen. Dafür dürfte zum einen die beliebte Hauptdarstellerin sorgen, die bereits für „La La Land“ mit dem Oscar prämiert wurde und mit ihrer Reise in die weibliche Selbstermächtigung auch Fans des letztjährigen „Barbie“-Hypes abholen könnte. Dazu kommt eine fantastische Inszenierung, die Bellas Welt im Laufe des Films mit immer mehr Farbe füllt. Mark Ruffalo glänzt in der ungewohnten Rolle des eitlen Verführers, dessen Selbstbild zunehmend ins Wanken gerät und auch Veteran Willem Dafoe lässt hinter der entstellten Maske des wahnsinnigen Wissenschaftlers Menschlichkeit aufscheinen.

Emotionale Geschichte über das Kind in der Frau

Zu ihnen gesellen sich spannende Nebenfiguren - einschließlich Fassbinder-Muse Hanna Schygulla, die als Kreuzfahrt-Passagierin Martha von Kurtzroc mit Bella über körperliche Liebe im Alter sinniert. Viele spannende Zutaten also, zu denen auch der Aufenthalt in einem Pariser Bordell und Reflektionen über Sozialismus zählen.

Der Verdienst aller Beteiligten liegt aber nun darin, dass sich der Film nicht nur auf ein Sammelsurium reizvoller Kuriositäten beschränkt, sondern damit eine im Kern klassische Entwicklungsgeschichte erzählt, die den Zuschauer auch emotional zunehmend in ihren Bann zieht. Bereits Yórgos Lánthimos‘ letzter Kinofilm, das ungewöhnliche Historiendrama „The Favourite - Intrigen und Irrsinn“ erhielt zehn Oscar-Nominierungen - für „Poor Things“ wird derzeit prophezeit, dass es diese Zahl in einem starken Kinojahrgang noch übertreffen kann.

Regie: Yórgos Lánthi- mos, GB 2023, 141 Minuten.Besetzung: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe