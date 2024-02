Menschen unter Druck

(ARD, So., 20.15 Uhr) - Ein Trinkgeld für den Paketboten! Regisseurin Christine Hartmann würde sich wünschen, dass die Zuschauer nach diesem Tatort öfters mal daran denken. Sie hat bei Lieferdiensten recherchiert und dort teilweise unmenschliche Arbeitsbedingungen vorgefunden. Die Fahrer stünden dermaßen unter Zeitdruck, dass Sie sich nicht einmal für einen Toilettengang Pause machten, sondern in Plastikflaschen urinierten. Das für die Kunden so bequeme und kostengünstige Online-Geschäft wird, so der Tenor des sozialkritischen Krimis, auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen.

Zunächst gilt es für Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und Anais Schmitz (Florence Kasumba) zu klären, warum der junge DDP-Bote Ilje Balan (Adrian Djokic) ungebremst mit seinem Lieferwagen in eine Menschenmenge raste, wobei es Tote und Verletzte gab. Lindholm zweifelt an der These einer Amokfahrt - und steht damit, wie so oft, allein. Sie ist keine Teamplayerin, aber das Team macht es ihr auch nicht leicht. Vor allem ihr Vorgesetzter, Kriminaldirektor Liebig (Luc Feit), behindert die Ermittlungen. Den Grund dafür weiß das Publikum: Er wird vom DDP-Subunternehmer Mischa Reichelt (Christoph Letkowsky) mit Fotos erpresst. Was die Fotos zeigen? Es darf gerätselt werden, welches dunkle Geheimnis der geschätzte Liebig, verheiratet mit der erfolgreichen Ärztin Tereza (Bibiana Beglau), hütet. Auch in dieser Frage hat die Lindholm den richtigen Riecher, aber die Katastrophe im Hause Liebig kann sie nicht verhindern.

Durchaus sehenswert, wie das Thema Hierarchie, Leistungsdruck und Gewalt im Alltag in diesem Krimi aufgegriffen werden. Allerdings müssen Regisseurin Hartmann und Drehbuchautor Stefan Dähnert auch einige Zufälle bemühen, damit es vorangeht. Und Lindholms kurzes Techtelmechtel mit Nick (Daniel Donskoy), Ehemann der Kollegin Schmitz, darf man gar unter unsinnig verbuchen. Aber es soll vielleicht den Abschied erleichtern, denn das Kommissarinnen-Duo trennt sich. Lindholm geht nach Hannover zurück, Schmitz wird befördert - und steigt aus.