Meisterblätter von Hendrick Goltzius in Freiburg

„Verwandlung der Welt“ heißt eine Ausstellung mit virtuosen Kupferstichen und Holzschnitten des Malers Hendrick Goltzius, die derzeit im Augustinermuseum Freiburg (Grafische Sammlung) zu sehen ist. Goltzius lebte von 1558 bis 1617, mithin an der Schwelle von der Renaissance zur Neuzeit. Der menschliche Körper steht bei ihm ihm Mittelpunkt; seine Motive fand er in der antiken Mythologie und in der biblischen Welt.

Dabei galt er bereits zu Lebzeiten als penibler Künstler, dessen Schraffuren und Schattierungen als meisterhaft gelobt wurden. Allerdings neigte Goltzius auch Überhöhungen, die aus heutiger Sicht manchmal skurril wirken — so zeigen viele seiner Körperbilder teils grotesk überzeichnete Muskelspiele. Gleich im Plakatmotiv der Ausstellung sind die Oberschenkel des vom Himmel stürzenden Phaeton dermaßen „knollig“, dass noch heutige Bodybuilder auf diesen Körper neidisch sein müssten — oder Comic–Zeichner, wenn sie Superhelden aufs Papier bringen. Dass Goltzius auch anders konnte, zeigen Darstellungen wie seine zarten Marienblätter, zum Beispiel in einer feinen „Verkündigung“.

Ein Meta–Künstler

Der Maler aus dem holländischen Mühlbracht im heutigen (deutschen) Kreis Viersen war zu seiner Zeit noch in anderer Hinsicht bekannt: Er vermochte die Stile anderer großer Maler trefflich zu imitieren — das zeigt in der Freiburger Ausstellung eine Serie von Stichen, deren einzelne Blätter jeweils einem anderen Maler nahe kommen, darunter Albrecht Dürer. Die Ausstellungsmacher nennen Goltzius daher modisch „Meta–Künstler“.

Sämtliche Bilder stammen aus dem Fundus der Georg–August–Universität Göttingen sowie aus der eigenen Freiburger Sammlung. Zu sehen sind Frühwerke genauso wie das später grafische Œuvre; im Alter wandte sich Goltzius, mit seiner eigenen Technik nicht mehr recht zufrieden, der Malerei zu.

Die Ausstellung „Verwandlung der Welt – Meisterblätter von Hendrick Goltzius“ ist noch bis 17. September im Augustinermuseum Freiburg zu sehen. Öffnungszeiten: Di.-So. 10-17 Uhr, Fr. bis 19 Uhr. Der Katalog kostet 24,80 Euro.