Meister Lampe und und andere berühmte Langohren

en Osterhasen kennt wohl jedes Kind. Doch er ist nicht der einzige berühmte Hase, der eine treue Fangemeinde hat. Hier kommen einige der bekanntesten und beliebtesten Hasen.

Der Feldhase Albrecht Dürers

Das nur etwa 25 x 22 Zentimeter kleine Bild, das wir unter dem Titel „Feldhase“ oder auch „Junger Hase“ kennen, ist eines der bekanntesten Kunstwerke der Welt. Das Renaissance-Genie Albrecht Dürer (1471 - 1528) hat es in Aquarell- und Gouache-Technik im Jahr 1502 angefertigt. Wer ganz genau hinschaut, erkennt im rechten Auge des Tieres, das dem Betrachter zugewandt ist, mehrere große Fensterbögen, durch die das Licht fällt. Ob es sich dabei um das Atelier Dürers handelt, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Das mehr als 500 Jahre alte Original befindet sich im Wiener Museum Albertina und ist derart kostbar, dass es nur alle paar Jahre der Öffentlichkeit präsentiert wird. Laut Pressesprecher Daniel Benyes ist aber „ein sehr hochwertiges Faksimile, das in aufwendiger Digitaltechnik erstellt wurde, und praktisch nicht vom Original zu unterscheiden ist“, dauerhaft in der Albertina zu sehen, so dass Dürer-Freunde und Hasen-Fans gleichermaßen auf ihre Kosten kommen können.

Der Hase Cäsar

Der Hase Cäsar hatte 1964 - also vor genau 60 Jahren - seinen ersten Auftritt im deutschen Fernsehen und war von da an in vielen Kindersendungen vor allem in der ARD, im NDR und WDR zu sehen. Gleichzeitig zeigte er mit seinen witzigen Sprüchen und dem unnachahmlichen „Biddeschööön“, dass deutsche Handpuppen richtig lustig seien können und das schon lange vor der amerikanischen Sesamstraße, die in den USA ab 1969 und in Deutschland ab 1973 zu sehen war. Zuletzt kam der Hase Cäsar 2004 mit ganzen 13 Folgen auf den Bildschirm und brachte die Zuschauer des Kinderkanals zum Lachen. Seine Fans warten also schon ziemlich lange darauf, dass er endlich mal wieder auf den Fernsehbildschirm zurückkehrt.

Der Märzhase

Nein, das Weiße Kaninchen aus „Alice im Wunderland“ ist kein Hase, auch nicht im englischsprachigen Original. Dennoch taucht ein echter Hase in dem Kinderbuchklassiker von Lewis Carroll auf und zwar der Märzhase, der sich im englischen Original „March Hare“ nennt. Der Märzhase ist neben dem verrückten Hutmacher und der Haselmaus ein Mitglied der berühmt-berüchtigten Teegesellschaft. Im englischsprachigen Raum gibt es die Redewendung „mad as a march hare“, was sich ins Deutsche mit „verrückt wie ein Märzhase“ übersetzen lässt. Dementsprechend seltsam verhält sich der Märzhase dann auch und ist sicherlich eine der lustigsten Figuren in dem Bestseller. Die Zeichentrickverfilmung von Walt Disney aus dem Jahr 1951 ist eine der beliebtesten Umsetzungen und hat bis heute jede Menge Fans auch unter den Erwachsenen.

Bugs Bunny

Bei Bugs Bunny weiß eigentlich niemand so recht, ob es sich bei der Zeichentrickfigur nun um einen Hasen handelt oder doch eher um ein Kaninchen. Den ersten offiziellen Auftritt hat die Figur in dem Tex-Avery-Kurzfilmchen „A Wild Hare“ aus dem Jahr 1940. Zwar deutet das englische Wort „hare“ darauf hin, dass es sich hier eigentlich um einen Hasen handelt und nicht etwa um ein Kaninchen (englisch: rabbit), doch in dem Film selbst versteckt sich Bugs Bunny unter anderem in Erdlöchern, was Hasen nicht tun, aber Kaninchen schon. Auch die für einen Hasen typischen langen Beine bringen uns nicht weiter, denn die hat Bugs Bunny erst seit 1948. Davor waren sie wesentlich kürzer, was auch für ein Kaninchen spricht. So oder so, ob nun Hase oder Kaninchen: Bugs Bunny hat im Handumdrehen die Herzen der Kinder und sogar die der Erwachsenen erobert. Für den Zeichentrickfilm „Ein Hase an König Arthurs Hof“ aus dem Jahr 1958 gab es sogar einen Oscar für den besten animierten Kurzfilm und 1985 bekam Bugs Bunny nach Mickey Mouse als zweite Zeichentrickfigur einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

Der Hase Felix

Das kleine Mädchen Sophie verliert ihren Stoffhasen Felix und ist zuerst ganz schön traurig über den Verlust. Doch dann bekommt sie einen Brief von ihm und später noch weitere aus aller Welt. Die Kinderbuchreihe der deutschen Autorin Annette Langen und der Illustratorin Constanza Droop über den reiselustigen Hasen Felix ist innerhalb kürzester Zeit zum weltweiten Bestseller geworden. Die Bücher wurden in 29 Sprachen übersetzt und mehrere Millionen Male verkauft. ZDF und Kinderkanal sendeten ab 2002 die Zeichentrickserie „Briefe von Felix“ und im Jahr 2005 erschien ein Kinofilm mit dem Titel „Felix - Ein Hase auf Weltreise“. Ein zweiter Kinofilm „Felix 2 - Der Hase und die verflixte Zeitmaschine“ folgte 2006 und 2008 gab es sogar ein Musical. Kein Wunder also, dass der reiselustige Hase Felix jede Menge Fans in aller Welt hat.

Meister Lampe

Meister Lampe heißt der Hase in der Fabel oder auch in alten Volkserzählungen. Das kommt nicht von ungefähr denn auch die weiße Unterseite des Hasenschwanzes wird als Lampe bezeichnet. Wenn der Hase läuft oder auch hoppelt, blitzt diese weiße Schwanzunterseite von hinten immer wieder auf, je nachdem, wie sich das Tier gerade bewegt. Das Ganze erinnert ein wenig an eine Lampe, die immer mal wieder kurz aufleuchtet, daher die Bezeichnung. Sprachwissenschaftler sehen in dem Namen aber auch eine Verkürzung des Namens Lamprecht. So oder so ist Meister Lampe auf jeden Fall einer der bekanntesten Hasen der Welt, denn die Geschichten über ihn werden schon seit Jahrhunderten von Jung und Alt geliebt.