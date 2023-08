Maxim Billers neues Buch „Mama Odessa“

Desillusioniert durch den russischen Angriff auf die Ukraine, verkündete Maxim Biller noch im März 2022, er wolle kein Schriftsteller mehr sein und nie wieder einen Roman oder ein Buch mit Erzählungen veröffentlichen, weil er die Hoffnung aufgegeben habe, mit Geschichten über vergangenes Leid, zukünftiges zu verhindern. Wer als Schriftsteller in einem solchen Moment der Weltgeschichte einfach stur und mechanisch weiterschreibe, lasse Mitgefühl vermissen und die Fähigkeit, sich zu Tode zu erschrecken.

Nun zeichnet einen guten Geschichtenerzähler unter anderem aus, dass er flunkern kann. Deswegen wird es Biller auch niemand übelnehmen, wenn mit „Mama Odessa“ jetzt doch ein neuer Roman von ihm erscheint. Dazu noch ein Buch, wie man es von dem 1960 in Prag geborenen Schriftsteller kennt, der mit zehn Jahren nach Deutschland kam. Ein weiterer „trauriger Emigrantenroman“, wie er an einer Stelle selbstironisch formuliert. Er also doch genauso weitermacht wie vor dem Krieg. Geschenkt! Zumal Maxim Biller seinen schwarzen Humor durch den ernüchternden Krieg nicht verloren hat.

Eine jüdische Familie kommt nach Deutschland

Einmal mehr erzählt er von einer jüdischen Emigrantenfamilie, die 1971 — genau wie Biller — in die Bundesrepublik gekommen ist, nach Hamburg. Aus den Versatzstücken seiner eigenen Biografie baut Biller eine neue. Das nennt man Literatur. Und den Satz, den der Vater im Buch über die Schreibversuche der Mutter spricht, darf man getrost auch auf Billers Buch beziehen: „Alles stimmt immer nur ein bisschen. Oder halb. Oder gar nicht.“

So emigrierte die Familie im Buch nicht aus Prag wie die Billers, sondern aus Odessa. Der Vater musste die Sowjetunion verlassen, weil seine „langatmigen Studien über die Geschichte des russischen Zionismus“ nur im „Samisdat“ erscheinen durften und er als Initiator einer zionistischen Diskussionsgruppe einem Giftanschlag des KGB nur knapp entgehen konnte.

Sein Leben lang hat der Vater davon geträumt, nach Israel auszuwandern, um dann in einem Reihenhaus in Hamburg Othmarschen zu landen — das, wie die Mutter zu sagen pflegt, der „Nazihure“ gehört, wegen der der Vater die Familie verlassen hat. Auf einem Kongress in Israel hat er sie kennengelernt, wo sie eine junge Kibbuz–Volontärin war. Die Mutter schimpft noch immer über sie: „Diese blöde Schickse! Fährt als gute Deutsche nach Israel, um als Tellerwäscherin in der Kantine von Jad Vashem oder wo auch immer ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, und zerstört kurz darauf eine jüdische Familie.“ Herrlich! So kennen wir Maxim Biller. Sein abgründiger Sarkasmus ist nicht zu überbieten. Er schreckt vor nichts zurück und macht sich über Juden ebenso lustig wie über Deutsche.

Auf den Spuren einer sowjetischen Kindheit

In der Ich–Perspektive aus Sicht von Sohn Mischa wird die Geschichte erzählt. Der ist Schriftsteller und trägt natürlich Züge des realen Autors. In seinen Büchern schreibt er über das Leben seiner Mutter Aljona Grinbaum. Als die Mutter ein eigenes Buch schreibt und ihre Geschichten selbst erzählen will, liefert das zwischen Mutter und Sohn ausreichend Potenzial, um sich aneinander zu reiben. Nach dem Tod der Mutter, beim Sichten ihrer Briefe und dem Durchsuchen ihrer Hamburger Wohnung, spürt der Ich–Erzähler seinem Verhältnis zu ihr nach und den Spuren seiner sowjetischen Kindheit.

Wie Maxim Biller nach und nach immer mehr preisgibt und dazwischen die von der Mutter geschriebenen Erzählungen einflicht, ist kompositorisch exzellent gemacht. Sein neues Buch, das sich nahtlos zwischen die Erzählungen seines Debüts „Wenn ich einmal reich und tot bin“ (1990), „Liebe heute“ (2007) und seinen Bestseller „Sechs Koffer“ (2018) einreiht, ist eine Liebeserklärung an seine 2019 verstorbene Mutter Rada Biller, über die er schon jene Erzählungen geschrieben hat, mit der er bei einem Autorenworkshop in München einst entdeckt wurde.

Es schließt sich also ein Kreis, ist man versucht zu sagen. Aber das wäre Blödsinn. Sind von Maxim Biller ja, seinen anders lautenden Beteuerungen nach Kriegsbeginn zum Trotz, noch weitere Bücher zu erwarten.

Maxim Biller: Mama Odessa, Kiepenheuer & Witsch, 240 Seiten, 24 Euro.