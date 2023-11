Marmorstein führt zum Freundschaftsbruch

Eklat um ein 2500 Jahre altes Weltkulturerbe: In letzter Minute hat Großbritanniens konservativer Premier Rishi Sunak das für Dienstagmittag geplante Gespräch mit seinem griechischen Kollegen Kyriakos Mitsotakis abgesagt. Zur Begründung hieß es in der Downing Street, der Besucher habe vorab zugesagt, die von Griechenland seit Langem geforderte Rückgabe des weltberühmten Parthenon-Frieses nicht anzusprechen. „Wer seine Position für richtig und fair hält, braucht eine Auseinandersetzung darüber nicht zu scheuen“, konterte Mitsotakis und reiste vorzeitig aus London ab.

Die Prozessionszenen aus weißem Marmor wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts unter Lord Elgins Anleitung aus dem Tempel auf der Athener Akropolis gebrochen und landeten später im British Museum (BM). Dort stellen sie eines der herausragendsten Kunstwerke und damit einen Publikumsmagneten für die jährlich mehr als vier Millionen BM-Besucher dar.

Großbritannien und die Raubkunst

Griechische Regierungschefs pochen seit Jahrzehnten auf den Transfer der Kulturgüter. Sunak dürfte geärgert haben, dass Mitsotakis die heikle Angelegenheit nicht nur in Medieninterviews offen ansprach, sondern sich am Montag auch mit Oppositionsführer Keir Starmer traf. Dabei seien die Parthenon-Marbles „eines von mehreren Themen“ gewesen, sagte ein Labour-Sprecher und nannte Sunaks Gesprächsverweigerung „erbärmlich“.

Die Briten pflegen in der Diskussion über die Rückgabe geraubter Kunstwerke an deren Heimatländer bisher weitgehend vornehme Zurückhaltung. Auch der im Sommer zurückgetretene deutsche BM-Direktor Hartwig Fischer hielt sich stets an die geltende Sprachregelung: Man könne nicht ausschließen, dass Elgins Vandalismus noch größeren Schaden vom berühmten Tempel abgewendet habe, der doch vom damaligen Osmanischen Reich vollkommen vernachlässigt worden sei. Zudem gelte die Zuständigkeit heutiger Nationalstaaten nur sehr bedingt.

Ursprünglich war ein Austausch geplant

Dennoch verhandelten die BM-Verantwortlichen zuletzt über eine kreative Lösung: Im Gegenzug für eine langfristige Leihgabe der Marmorkunstwerke - die Rede ist von zehn Jahren - an das längst fertige Akropolis-Museum in Athen sollten doch andere antike Kostbarkeiten gelegentlich in London zu sehen sein. „Hoffentlich finden wir einen Weg“, gibt sich der BM-Aufsichtsratschef und frühere Tory-Finanzminister George Osborne hoffnungsvoll, „damit Teile des Frieses zeitweise in Athen sein können“.

Ob die Griechen damit zufrieden sind? Darauf lassen Mitsotakis‘ Äußerungen in einem BBC-Interview nicht unbedingt schließen. Es gehe nicht um eine Frage von Besitz, sondern um eine Wiedervereinigung: „Wo kann man am besten genießen, was eigentlich doch ein Monument ist?“, argumentierte der Ministerpräsident und schob den Vergleich mit Leonardo da Vincis Gemälde nach: Eine teilweise Leihgabe wäre so, „als würde man die Mona Lisa zerteilen und dann eine Hälfte im Louvre und die andere Hälfte im Britischen Museum ausstellen“.

Ganz oder gar nicht scheint also die griechische Position zu sein. Osbornes Nachfolger in der weit nach rechts gerutschten Tory-Partei wünschen sich wohl eher die Lösung, die ein Witzbold schon vor Jahren in der „Times“ vorschlug: Statt die Elgin Marbles an ihren Herkunftsort zu verfrachten, sollten die Griechen doch lieber den Parthenon-Tempel nach London schicken.