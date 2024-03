„Maria Montessori“: Film über die Bildungspionierin neu im Kino

ie Montessori-Methode ist als Modell des (vor-)schulischen Lernens anerkannt. Die von der Ärztin und Pädagogin Maria Montessori (1870-1952) entwickelte Methode fördert Kinder auf individuelle Weise, indem sie sie ihren eigenen Lernrhythmus finden lässt und ihnen große Wertschätzung und Geduld entgegenbringt. Vor 120 Jahren, als Montessori diese Methode auf Grundlage ihrer empirischen Arbeit formte, nahm man ihre Arbeit zunächst nicht ernst. Dass es vor allem Männer waren, an denen Montessoris Ideen - ebenso wie ihr Familienleben - fast gescheitert wären, hebt der Film „Maria Montessori“ der französischen Regisseurin Léa Todorov hervor. Er widmet der mutigen Bildungspionierin ein wohlwollendes Porträt.

Der feministische Ansatz des Films wirkt selten didaktisch oder aufdringlich. Anhand von zwei sehr unterschiedlichen Frauen, der französischen Prostituierten Lili d'Alengy (Leïla Bekhti) und der titelgebenden italienischen Ärztin (Jasmine Trinca), erzählt das Historiendrama von weiblicher Emanzipation in einer von Männern bestimmten Welt.

Eine Frau, die „niemandes Eigentum“ sein wollte

Als Lili zu Anfang des 20. Jahrhunderts in Paris nach dem Tod ihrer Mutter die Erziehung ihrer behinderten Tochter Tina (Rafaëlle Sonneville-Caby) selbst übernehmen muss, will sie das Kind so schnell wie möglich wieder loswerden. Sie fährt nach Rom, wo die junge Ärztin Maria Montessori mit ihrem Kollegen Giuseppe Montesano (Raffaele Esposito) ein „Pädagogisches Institut“ für Kinder mit Behinderung betreibt. Mit viel Liebe und Hingabe fördern sie ihre Schützlinge. Mit gezielten Übungen verbessern sie die motorischen und kognitiven Fähigkeiten der Kinder. Nach einigen Wochen wird auch Tina aufgenommen und macht schnell Fortschritte.

Um Fördergelder zu erhalten, muss Montessori bornierte Ärzte und Würdenträger überzeugen. Nur langsam setzt bei konservativen Medizinern ein Umdenken ein. Was außer Lili aber kaum jemand weiß: Maria Montessori und Giuseppe Montesano verbindet auch ein Liebesverhältnis und ein gemeinsamer Sohn, Mario. Er muss bei einer Amme auf dem Land aufgezogen werden; ein uneheliches Verhältnis würde von der Gesellschaft nicht akzeptiert. Montessori weigert sich jedoch standhaft, zu heiraten, denn sie möchte „niemandes Eigentum“ sein. Schließlich kommt es zum Bruch des Paares.

Emanzipierte Frau in einer patriarchalen Gesellschaft

Der geschickte Ansatz des Films besteht darin, zwei konträre Arten von Mutterschaft in einer von rigiden Moralvorstellungen geprägten Gesellschaft aufzuzeigen. Lili ist Mutter einer Tochter, derer sie sich schämt; sie möchte ihre Mutterschaft nicht ausleben. Montessori dagegen würde ihren Sohn gerne selbst aufziehen und ihn häufiger als nur am Wochenende sehen. Doch ihr Umfeld lässt das nicht zu. Beide Frauen kommen einander näher und unterstützen sich schließlich in ihren Anliegen.

Der Film beschränkt sich auf wenige Jahre in Montessoris Leben, in denen sie sich gegen viele Widerstände behaupten musste. Montessori wird als Vorreiterin des Feminismus dargestellt, die sich weigerte, von Männern bevormundet zu werden. Nicht umsonst lautet der Originaltitel des Films „La nouvelle femme“ - die neue Frau. Dennoch musste auch sie ihr Privatleben geheim halten und wohnte auch als berufstätige Frau immer noch bei ihren Eltern.

Lernpotenzial von Kindern früh erkannt

Interieurs und Kostüme des Historienfilms sind sorgfältig gestaltet: Montessoris einengende Garderobe mit langen Röcken und hochgeknöpften Blusen symbolisiert das gesellschaftliche Korsett, in dem sie steckt. Denn eine ambitionierte Frau wird von Männern schnell als egoistisch angesehen. Ärztinnen konnte man zu ihrer Zeit in Italien an zwei Händen abzählen. Der menschliche Körper sollte der Deutungshoheit von Männern unterliegen. Eine attraktive Frau wie Lili war dagegen in bestimmten Kreisen durchaus akzeptiert.

Der Film zeigt auch, mit welchen Methoden Montessori die Kreativität und Lernfähigkeit bei Kindern förderte, etwa durch Musiktherapie. Sogar Kleinkinder sind beim Spielen mit Holzbauklötzen derart konzentriert, dass sie keine große Betreuung brauchen. Es ist das Verdienst von Maria Montessori, dass sie das Lernpotenzial von Kindern erkannt und ihren Stärken vertraut hat. Das zeichnet der anschauliche Film auf nachvollziehbare Weise nach. (KNA)

Maria Montessori, Regie: Léa Todorov, Frankreich/Italien 2023, 101 Minuten, FSK: ab 0. Mit Jasmine Trinca, Leïla Bekhti, Rafaëlle Sonneville-Caby.