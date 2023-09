Lust der Vergänglichkeit: Neue Bilder von Herlinde Koelbl

Die feinen Äderchen hat man gar nie bemerkt, als die Blüten noch frisch waren. Schade eigentlich, denn das Auge verfängt sich schnell in diesem Geflecht und beginnt zu fantasieren. Aus dem weißlich welkenden Kelch ist ein Fächer geworden. Oder doch eher ein langes romantisches Tutu? So, wie es die Tänzerinnen im Ballettklassiker „Giselle“ tragen. Da liegt der Tod ja auch in der Luft. Aber das Sterben an sich muss einen gar nicht verzweifeln lassen, findet Herlinde Koelbl, das sei der ewige Kreislauf des Lebens. „Und alles kommt wieder, in der Natur geht nichts verloren“, ergänzt sie lächelnd.

Mit 83 Jahren weiß man so etwas, erst recht, wenn man auf einem Bauernhof aufgewachsen ist — konkret in Lindau. Koelbl spricht auch lieber vom Werden und Vergehen, zumal vor ihren überraschenden Aufnahmen von Pflanzen, die im Bayerischen Nationalmuseum in München den gesamten Sonderausstellungssaal füllen. Und das vorab: Es wird nicht langweilig. Im Gegenteil. Je länger man sich mit dem Verblühen beschäftigt, desto aufregender werden diese Bilder und in der Folge auch das, was man in den Fotografien wahrzunehmen meint. Unser Gehirn ist ein wunderbarer Komplize. Für diese „Metamorphosen“ — so der Titel der Schau — braucht es keinen Ovid. Man gewinnt allerdings eine Idee davon, wie die antiken Sagen entstanden sind. Denn in jeder dieser in Auflösung begriffenen Schönheiten der Natur sitzt etwas Anthropomorphes.

Fotos und Filme von verwelkenden Pflanzen

2015 hat Herlinde Koelbl mit dem Fotografieren und Filmen von Pflanzen begonnen. Immer wenn sie irgendwo auf der Welt für Reportagen oder Ausstellungen unterwegs war, griff sie zur Leica, um auch der Natur nahe zu rücken. Mit der Zeit weit in den Makrobereich hinein, sodass die Ergebnisse zunehmend „abstrakter“ wurden. Dann glaubt man, im Fruchtknoten Sonnenaufgänge zu erkennen, Feuerbälle oder in einem gerade noch grünlichen Blatt Landschaften mit schneebedeckten Ackerflächen.

Alles verändert sich, nichts bleibt, wie es ist. Das verbindet diese Naturarbeiten mit dem, was die vielfach ausgezeichnete Fotografin bekannt gemacht hat: Porträtprojekte über einen langen Zeitraum hinweg. Ex–Bundeskanzlerin Angela Merkel zählt zu den prominentesten Gesichtern, die Koelbl über die Jahre festgehalten hat. In diesem Fall von 1991, da war Merkel Familienministerin im Kabinett Kohl, bis zu ihrem Rückzug aus der Politik 2021. Die Spuren der Macht wollte Koelbl zeigen und die der Zeit oder die Spuren der Vergangenheit und der Erinnerung wie etwa bei den „Jüdischen Porträts“. Und schließlich erzählen „Die deutschen Wohnzimmer“ vom sozialen Wandel in einem Land, das sich in den Wirtschaftswunderjahren wieder nach oben geschuftet hat.

Fantasie des Betrachters wird angeregt

„Der Fokus auf die Menschen wird bleiben“, wirft diese sehr besondere „Chronistin“ beruhigend ein. Dass sie sich parallel dazu mit dem jahreszeitlich bedingten Reifen und Vergehen beschäftigt, ist freilich auch den Farben und Formen geschuldet, für die keinerlei Filter nötig seien. Die Natur hat Kraft genug, um zum Ende hin intensivstes Purpurrot in eine Blüte zu pumpen, giftiges Blaugrün in ein Blatt oder ledrig braunes Orange in einen Stengel. Manche Blumen — und Koelbl vermeidet bewusst jede Taxierung, weil das die Fantasie einschränke — scheinen sich mit einem koloristischen Schwanengesang zu verabschieden. Letztlich liege in der Vergänglichkeit doch auch Lebensfreude, resümiert sie.

Dauer: bis 8. Oktober, Öffnungszeiten: Di.-So. 10-17, Do bis 20 Uhr; Katalog: 45 Eur.