Leichtathletik und Arztserie gefragt

Bei Leichtathletik und einer Arztserie haben während der Primetime am Freitagabend die meisten TV–Zuschauer eingeschaltet. Die Leichtathletik–Weltmeisterschaft im ZDF ab 19.25 Uhr interessierte die meisten Zuschauer, 3,83 Millionen schalteten ein (18,2 Prozent Marktanteil). Am besten mithalten konnte die „Praxis mit Meerblick“ im Ersten — 3,26 Millionen Menschen (14,8 Prozent) sahen zu.

Die Show „Zurück in die Schule“ auf Sat.1 sahen 1,21 Millionen Leute (5,8 Prozent). 1,03 Millionen Zuschauer (5,0 Prozent) schalteten „James Bond 007 — Der Hauch des Todes“ auf ProSieben ein. Den Actionthriller „72 Stunden — The Next Three Days“ auf RTLzwei wollten 780.000 Menschen sehen (3,7 Prozent).