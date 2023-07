Lassie ist wieder da

Der ungebrochene Trend zur Neuauflage von mehr oder minder klassischen Film– und Fernsehserien macht auch vor dem Kinder– und Jugendprogramm nicht halt. Dabei war die Hauptzielgruppe in der Regel noch gar nicht geboren, als die Originalvorlagen ihre großen Erfolge feierten. Dafür wird hier eine andere Zielgruppe mit angesprochen: Die Eltern, die sich gerne nostalgisch an schöne Nachmittage vor der Flimmerkiste, wie es im Vor–Flatscreen–Zeitalter noch hieß, erinnern und deshalb noch eine Spur bereitwilliger das Geld für den Kinobesuch locker machen.

„Lassie“ bietet sich dabei besonders für eine Neuauflage an, denn schon in den zahlreichen Filmen und der Fernsehserie, die in den letzten acht Jahrzehnten erschienen sind, wurden die menschlichen Charaktere immer wieder mal ausgetauscht. Alles kein Problem — solange im Mittelpunkt eine entzückende Langhaarcollie–Dame steht, die ihren Herrchen und Frauchen gerne mal aus der Patsche hilft und dabei meist ausgesprochen clever vorgeht. Was als Kurzgeschichte vom US–amerikanischem Schriftsteller Eric Knight begann, ist längst schon eine etablierte Marke geworden. Zwar haben neben Lassie auch schon zwei andere Hunde einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten, aber selbst hierzulande sind die deutschen Schäferhunde Strongheart und Rin Tin Tin weitaus weniger bekannt. Die „Lassie“-Titelmelodie können dagegen viele noch mitsummen und da stört es auch nicht, dass die Dame in der Regel von als fotogener angesehenen Rüden verkörpert wird.

Diesmal fährt Lassie mit Flo in den Urlaub

Vor drei Jahren kam Lassie dann nach Deutschland, Regisseur Hanno Olderdissen („Wendy 2“) drehte mit „Lassie — eine abenteuerliche Reise“ eine sympathische Neuauflage. Die war nicht nur auf dem hiesigen Kinomarkt erfolgreich, sondern wurde in stolze 144 Länder verkauft, Australien und Südkorea inklusive. Da war eine Fortsetzung natürlich zu erwarten, im Titel so schlicht wie treffend als „ein neues Abenteuer“ angekündigt. Dieses Mal muss Lassie nicht mehr zu ihrem Freund Flo (Nico Marischka) zurückfinden, die beiden fahren vielmehr gemeinsam in Urlaub.

Der Sommer wird in Südtirol auf dem Hof von Tante Cosima (Katharina Schüttler) verbracht, die seit kurzem Nachwuchs bekommen hat: Die Pflegekindern Kleo (Anna Lucia Gualano) und Henri (Pelle Staacken). Henri begrüßt Flo gleich mit treuherzigen Augen, während Kleo nur genervt reagiert. Allein für Tante Cosimas Jack Russell Pippa kann das Mädchen Sympathie aufbringen. Zusammengeschweißt wird die Kinderschar aber durch einen Schock: Hundediebe treiben in dem beschaulichen Urlaubsort ihr Unwesen, schließlich schnappen sie sich sogar Pippa. Gemeinsam wird nun ermittelt — und Lassie spielt dabei natürlich einmal mehr eine zentrale Rolle.

Kindgerecht erzählte Geschichte

Die Identität der Diebe bleibt nicht lange ein Geheimnis, der Film konzentriert sich mehr darauf, wie die Kinder ihnen auf die Schliche kommen und versuchen, die Hunde zu befreien. Dazwischen bleibt noch Raum für ein paar persönliche Probleme und Krisen. Das führt zu gelegentlichen kleinen Ausbrüchen aus der heilen „Lassie“-Welt, alle Schwierigkeiten werden aber sehr positiv und kindgerecht aufgelöst.

Für Spaß bei den mitgekommenen erwachsenen Zuschauern könnten neben der sehr possierlichen Hundeschar einige der Nebenrollen sorgen. So spielt Annette Frier die zerstreut-überforderte Hotelchefin Bianca Sternberg. Und der schon aus dem Vorgängerfilm bekannte Haushälter Gerhardt, der widerwillig ebenfalls in der Gegend Urlaub macht, wird von Justus von Dohnányi sehr überdreht aber eben auch sehr amüsant verkörpert. Das ergibt in der Summe eine nette, unterhaltsame Mischung — und auch mit 80 Jahren dürfte Lassie damit noch für einige Abenteuer bereit sein…

Lassie – ein neues Abenteuer, Regie: Hanno Olderdissen, Deutschland 2023, 91 Minuten. Besetzung: Nico Marischka, Anna Lucia Gualano, Pelle Staacken.