Landesjugendorchester: Musizieren mit Haut und Haar

ach einer Woche intensivster Probenarbeit ist das Landesjugendorchester (LJO) Baden-Württemberg derzeit auf Tournee durch das Land, nach Konzerten in Lauchheim und Lahr stehen noch Konzerte in Göppingen (Dienstag, 7.11.), Tuttlingen (Mittwoch), Backnang (Donnerstag) und zuletzt Weingarten (Freitag) an. 92 Jugendliche haben sich gemeinsam mit ihren Dozenten und unter der Gesamtleitung von Johannes Klumpp Werke von Mozart, Mahler und Schostakowitsch erarbeitet, Solist in den „Liedern eines fahrenden Gesellen“ von Gustav Mahler ist der österreichische Bariton Philippe Spiegel.

Unser Telefongespräch ist gegen Ende der Probenphase und Johannes Klumpp ist begeistert von dem ungeheuer hohen Niveau der Musizierenden, auch weil nach einem spürbaren Einschnitt durch die Corona-Pandemie (während der viel Instrumentalunterricht ausfallen musste) jetzt wieder Normalität eingetreten ist. „Sie stehen wieder voll im Saft“, sagt er, seien motiviert, detailversessen, feilen am Klang und an den Interpretationen. „Wir proben siebeneinhalb Stunden pro Tag, das würden Profis nie mitmachen!“, ergänzt der Dirigent, und trotzdem kommt die Geselligkeit bei einer solchen Arbeitsphase nicht zu kurz.

Bestens vorbereitet in die Proben

Zwischen 13 und 20 Jahren sind die Jugendlichen, sie brennen für die Musik, viele sind Preisträger bei „Jugend musiziert“ und anderen Wettbewerben, und kommen bestens vorbereitet in die erste Probe. Im letzten Jahr konnte das LJO seinen 50. Geburtstag feiern, die Zusammenarbeit von erfahrenen Dozentinnen und Dozenten für die einzelnen Register, Dirigenten und den jungen Musizierenden, die sich durch Probespiele für die jeweilige Arbeitsphase qualifizieren, hat sich über Jahrzehnte bewährt.

Die jungen Menschen steigen natürlich tief in die Werke ein, der Anspruch an die Ouvertüre zu Mozarts „Idomeneo“, an die „Lieder eines fahrenden Gesellen“ von Mahler und die fünfte Symphonie von Schostakowitsch ist hoch und geht weit über das reine Notenstudium hinaus. Der gemeinsame Atem ist genauso wichtig wie die rein körperlichen Herausforderungen in den verschiedenen Stücken oder die Atmosphäre eines Werks. In einem Vortrag hat Johannes Klumpp das Orchester in die Biografie von Schostakowitsch eingeführt, dessen Musik Spiegel seiner Zeit und seiner Ängste vor den sowjetischen Behörden ist. So ist das Orchester „als Kollektiv in die Historie eingetaucht“, die Musizierenden begeben sich mit Haut und Haar hinein und „man spürt, dass laute Stellen nicht nur kräftig gespielt, sondern auch mit existenzieller Dringlichkeit aufgeladen werden“. Johannes Klumpp ist beeindruckt von den Jugendlichen, auch von ihrer klanglichen Flexibilität: „Im Grunde sind es drei verschiedene Orchester mit einem schlanken, schön artikulierten Mozartklang, den romantischen Farben bei Mahler und der ganz anderen Ausdruckswelt bei Schostakowitsch.“

Musikstücke zum Thema Liebe

Bariton Philippe Spiegel, der als Kind bei den Wiltener Sängerknaben in Tirol sang und in Wien studiert hat, freut sich über die Gelegenheit, die Mahler-Lieder zum ersten Mal mit Orchester zu erarbeiten und sie dann so oft und unter verschiedensten akustischen Bedingungen zu interpretieren. Hier geht es immer wieder um die Balance zwischen Singstimme und Orchester, das manchmal kräftig auftrumpfen darf, sich manchmal aber wie ein Schatten des Sängers im Hintergrund halten muss. Die Charaktere der Lieder kommen auch den Jugendlichen nahe, denn „die Liebe durchzieht alle Lebensphasen“, glücklich, verträumt oder unglücklich.

Johannes Klumpp ist Chefdirigent des Folkwang Kammerorchesters Essen und der Heidelberger Sinfoniker, mit denen er eine Gesamtaufnahme der Haydn-Symphonien erarbeitet. Sein Ziel, die Menschen über die Schwelle „zu dem, was wir so lieben“, zu führen, verwirklicht er mit dem Landesjugendorchester nun zum wiederholten Mal. Das Publikum bekommt außerdem Unterstützung durch seine Moderation, und die ist vielen Zuhörern noch von seiner Deutung von Ligeti und der fünften Symphonie von Mahler im Jahr 2018 in bester Erinnerung.

8. November in der Stadthalle Tuttlingen und am 10. November im Kuko in Weingarten