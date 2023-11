Kunst mit Köpfchen in Freiburg

Antlitz oder Fratze, maskiert oder mit freiem Blick, sachlich oder grotesk ‐ eine große Anzahl von Kopfstudien zeigt das Freiburger Museum für Neue Kunst in seiner aktuellen Ausstellung. Zu sehen sind „Köpfe“ ‐ Exponate aus der umfangreichen privaten Sammlung des Ehepaars Anna und Michael Haas.

Beide stammen aus dem Schwarzwald, leben in Berlin, sind als aktive Hästräger der Fasnet in Elzach verbunden ‐ und haben vielleicht eben hier den Anstoß zu ihrer Sammelleidenschaft entdeckt: in den schauerlichen Larven der Elzacher Schuttige, teuflischen Nachtgestalten, die in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht einzigartig sind.

Traditionelle Schuttig-Holzmasken wie auch moderne Annäherungen an die unheimlichen Figuren aus dem Elztal sind denn auch in der Freiburger Ausstellung zu sehen. Dazu eine wenig bekannte Studie eines Schuttigs und eines Überlinger Narren von Otto Dix, 1952 in seiner Zeit am Bodensee entstanden.

Ein Sammler mit gewissen Vorlieben

Die Fastnacht ist der Ausgangspunkt der Ausstellung, die eines allerdings nicht ist: eine umfassende Retrospektive zum titelgebenden Thema. Sie ist, deutlich zu erkennen, das sehr subjektiv zusammengestellte Konvolut passionierter Sammler mit ihren Vorlieben.

Das ist eine durchaus wilde Mischung aus klassischen wie modernen Bildern ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Gleichwohl ermöglicht sie einen Rundgang vorbei an faszinierenden, oftmals skurrilen und seltenen Motiven zwischen dem 15. Jahrhundert und der Gegenwart ‐ nicht nur mit bekannten Namen, sondern auch mit Entdeckungen.

Ritt durch die Kunstgeschichte

Allein die zwei Studien verwesender Köpfe aus dem 16. und 17. Jahrhundert, überaus drastische Variationen seinerzeit typischer Vanitas-Darstellungen, gestatten Blicke in menschliche Abgründe und halten nur starken Blicken stand. Neben diesen beiden anonym entstandenen Bildnissen hängen und stehen Bilder und Objekte von Künstlerinnen und Künstlern mit bekannten Namen: Jean Tinguely mit Eva Aeppli, Jonathan Meese, Arnulf Rainer und A.R. Penck, James Ensor, Per Kirkeby, Paula Modersohn-Becker sowie Giorgio de Chirico ‐ ein Ritt durch die abendländische bildende Kunst. Und natürlich ist auch ein Kopffüßler von Horst Antes dabei.

Der geneigte Besucher wird sogar aufgefordert, ein Rätsel zu lösen: Das Bild einer Fabelwesens mit elf Frauen(?)köpfen, Pfauenfedern und Greifenklauen stammt laut Inschrift von einem „Jo Meichsner“, der es 1605 gemalt hat ‐ doch weder über das Werk noch den Maler ist etwas bekannt. Und auch, was die offenkundige Allegorie bedeuten soll. Da hoffen die Kuratorinnen auf das Schwarmwissen der Ausstellungsgäste, die etwas zur Provenienz beitragen und damit die Kunstgeschichte von einem Fragezeichen befreien können.

Dauer: bis 14. Februar 2024, Öffnungszeiten: Di.-So. 10-17 Uhr, Do. bis 19 Uhr. Der Katalog kostet an der Museumskasse 20 Euro.