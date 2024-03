Kunst im Büro: Lindaus OB Claudia Alfons mag das Klare im Knalligen

Eine Bürgermeisterin muss organisieren, Entscheidungen treffen, gut kommunizieren, empfangen und - repräsentieren. Auch in ihrem Büro. Ob historischer Ölschinken, Marmorskulptur, Kurioses oder abstrakte Quadrate: In deutschen Bürgermeisterzimmern findet sich jede Menge Kunst. In unserer Serie „Kunst im Büro“ besuchen wir Stadtoberhäupter im Südwesten und lassen sie erklären, was es mit den Werken in ihrer Amtsstube auf sich hat. Diesmal lässt anlässlich des Internationalen Frauentags Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons (41) tief blicken.

Leute sind ja nie nur eines allein, sondern immer die Summe aus verschiedenen Zuschreibungen, Qualifikationen oder Charakterisierungen. Folgerichtig steht da mit Claudia Alfons zwar schon auch eine Frau fest auf dem uralten Knarz-Parkett ihrer Amtsstube. Aber eben auch eine Oberbürgermeisterin. Außerdem eine Mutter zweier kleiner Kinder. Eine Verwaltungschefin, eine promovierte Juristin und eine Person, die von sich sagt, dass Kunst ihr zwar wichtig sei. Aber auch, dass ihr fürs eigene künstlerische Schaffen womöglich das Talent fehle, sie als Anwältin und Oberbürgermeisterin also schon auf dem richtigen Stuhl sitze.

Bloß pink wäre zu rosarot gedacht

Sich also auszudenken, Claudia Alfons wäre eigentlich lieber Künstlerin geworden, ist schon mal falsch. Auch wenn nicht viel Fantasie dazu gehört, sich vorzustellen, dass es für eine Frau Anfang 40, die die Chuzpe besitzt, während ihre Amtszeit zwei Töchter zu gebären, schon hohe Kunst ist, den Laden zusammenzuhalten. Und zwar im Bewusstsein, dass in Bayerns Rathäusern nur acht Prozent Frauen an der Spitze stehen. (Wobei kein Hahn nach der Mutterschaft krähen würde, wenn die Mutterschaft eine Vaterschaft wäre und Claudia Claus hieße.)

Folgerichtig ist es auch ein Missverständnis zu glauben, das große quadratische Gemälde hinter ihrem Schreibtisch - geschaffen vom Münchner Künstler Christian Muscheid - sei ein stereotypes, weibliches Statement. Das Bild zeigt ein je nach Lichteinfall fast fluoreszierendes Rosarot. Es saugt sofort den Blick beim Betreten des Büros in sich hinein - und setzt dafür energetische Reflexionen frei. Diese grelle Künstlichkeit ist der Kontrast zu dem, was die Rathauschefin sieht, wenn sie aus dem Fenster schaut: Bodenseeidylle als den wahrscheinlich schönsten Ausblick aus einer deutschen Amtstube. Da stehen sich Natur und Kunst gegenüber, so wie der barocke Stuck der Decke im Kontrast zu den puristischen Büromöbeln steht. Das Alte lebt im Neuen - und das Neue im Alten.

Mehr Intuition als Berechnung

Und weil es an Claudia Alfons Arbeitsplatz mehr als nur eine Wand gibt, hängt da noch ein Mobile aus Metall mit dem Namen „New World Oder“ von Konstantin Landuris aus München. Eine neue Weltordnung hat die Oberbürgermeisterin bei ihrem Amtsantritt 2020 zwar nicht in Lindau losgetreten. Aber die dunklen, schweren und schwermütigen Möbel sowie ein Schreibtisch aus Vorkriegszeiten sind einer hellen Leichtigkeit gewichen, die sich gut als Kontrast zur Schwere der Aufgabe dieser Frau lesen lässt, die mit chronisch klammen Budgets oft Mangel verwalten muss.

An einer weiteren Wand hängt ein quadratisches Gemälde vom Lindauer Danny Remig: unregelmäßiges, leicht zerklüftetes Weiß. „Ich mag das Klare, das Geradlinige und das Knallige“, sagt Claudia Alfons, die auch ohne Hemmungen einen kleinen Dinosaurier auf den Sims eines Jahrhunderte alten Ofens stellt, weil er eine persönliche Geschichte hat. Vielleicht als bisweilen gar nicht unpassendes Wappentier fürs Kommunale?

Claudia Alfons kennt die Künstler, deren Werke sie im Büro hat, aus ihrer Münchner Zeit, wo sie zunächst in einer großen Kanzlei und dann bei der Justiz gearbeitet hat. Bevor sie zurück in ihre Heimat Lindau ging. Natürlich kann kein Mensch ein treffendes Charakterbild von ein wenig Kunst ableiten. Eines lässt sich über die Lindauer Oberbürgermeisterin trotzdem sagen: Sie mag es hell, sie mag es offen, sie mag es licht. Es ist dieses Strahlen, das Claudia Alfons besitzt. Und das sie in der Gestaltung ihres Büros zurückstrahlen lässt. Dass es genau so aussieht, wie es jetzt aussieht, ist mehr Intuition als Berechnung. „Ich fühle mich sehr wohl an diesem Ort“, sagt sie zum Abschied und das Mobile bewegt sich so, als nicke es zustimmend.