Kunst im Büro: Ein „Pfingstmotiv“ beim Oberbürgermeister in Tuttlingen

Ein Bürgermeister muss organisieren, Entscheidungen treffen, gut kommunizieren, empfangen und - repräsentieren. Auch in seinem Büro. Ob historischer Ölschinken, Marmorskulptur, Kurioses oder abstrakte Quadrate: In deutschen Bürgermeisterzimmern findet sich jede Menge Kunst. In unserer Serie „Kunst im Büro“ besuchen wir Stadtchefs im Südwesten und lassen sie erklären, was es mit den Werken in ihrer Amtsstube auf sich hat. Weiter geht es mit Oberbürgermeister Michael Beck (64) in Tuttlingen.

„Geh hinein zu deines Herrn Freude“: Ein Bibelzitat aus dem Matthäus-Evangelium, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Als Titel eines Bildes - Öl auf Leinwand - beschreibt es eine großformatige, abstrakte Farbexplosion, rot, gelb, orange, kleine Einsprengsel in grün. Wenn Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck über seinen Schreibtisch hinwegblickt, sieht er dieses Bild der Malerin Veronica von Degenfeld.

Michael Becks Lieblingsbild ist ein Blickfang

Ein magischer Blickfang, für Beck „ein Pfingstmotiv“. Und für ihn ein Bild mit Geschichte: Er kannte und schätzte das Werk der Malerin aus Geislingen. 2009 wurde es in der Städtischen Galerie in Tuttlingen ausgestellt; darunter auch das Motiv „Entre dans la joie de ton maître“. Beck verliebte sich in das Bild, dessen Kosten aber den Ankaufsetat der Stadt überstiegen. Eine Mäzenin aus der Stadt erwarb es und stellte es dem Stadtoberhaupt als Dauerleihgabe zur Verfügung. „Wenn ich das Büro einmal räumen werde“, sagt Beck, dessen Amtszeit 2028 endet, „muss ich es wieder zurückgeben.“

Wer das klassizistische Tuttlinger Rathaus, Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut, betritt, steht in einer reich ausgestatteten Galerie. Kunst in allen Fluren, an allen Wänden, Bilder, Skulpturen, Objekte, meist der Moderne. Mehr als 2000 Bilder und Objekte umfasst die Kunstsammlung der Stadt Tuttlingen, überwiegend Ankäufe in den eigenen Ausstellungen sowie Schenkungen. Ein Gutteil lagert nicht im Depot, sondern ist öffentlich ausgestellt in den Fluren und Besprechungszimmern oder in den Büros der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kleine ramponierte Merkel-Statue

Auch und gerade im Amtszimmer des OB. Ein veritables Museum für sich: zwei kleine Plastiken und ein Relief des Tuttlinger Künstlers Roland Martin, der auch das Ehrengeschenk der Stadt, eine Bronze des „Kannitverstan“ nach Johann Peter Hebels Erzählung, entworfen hat. Eine Kreidezeichnung von Emil Kiess. Ein Kruzifix von Erich Hauser. Von Anna Luithle eine kleine Frauenskulptur - und als Kuriosität eine kleine Statue einer rot gekleideten Angela Merkel, freilich ein wenig ramponiert: Sie ist einmal vom Tisch gefallen. Beck schätzt die Altkanzlerin nicht zuletzt „wegen ihrer Menschlichkeit und Offenheit“ im Flüchtlingsjahr 2015.

Einen Bezug zu Geflüchteten hat auch das großformatige Foto hinter Becks Schreibtischstuhl. Ein Bild, das das Ergebnis einer Kunstaktion in der leer stehenden Gepäckaufgabe des Tuttlinger Bahnhofs zeigt: Dort hat der Franzose Georges Rousse 2016 den Raum mit Zeitungen aus aller Welt so tapeziert und anschließend darauf zwei farbige Flächen, rot und schwarz, in die Ecke gemalt, dass der Raum, aus einer bestimmten Perspektive gesehen, zweidimensional wirkt. Genau diese verblüffende Perspektive zeigt die Fotografie in Michael Becks Büro. An der handwerklichen Ausführung seinerzeit haben junge Flüchtlinge im Rahmen eines Sozialprojekts mitgearbeitet.

Auch Persönliches hängt im Dienstzimmer

Der Tuttlinger Oberbürgermeister ist kunstbegeistert. Gerne erinnert er sich noch an seinen jüngsten Aufenthalt in der Partnerstadt Draguignan in der Provence. Den hat er zum Besuch in der nahen Fondation Maeght und im privaten Museum des Künstlers Bernar Venet genutzt, der erst im vergangenen Jahr in Tuttlingen ausgestellt hat. In dessen riesigem Garten und im Haus des Künstlers sind Beck die Augen übergegangen: Picasso, Max Ernst, Venet selbst - Klassiker der Moderne, wohin man schaut.

In seinem eigenem Arbeitszimmer nimmt Kunst einen großen Raum ein. Aber es müssen nicht nur die bekannten Namen, die Hauser und Kiess, sein: Auf der Fensterbank stehen ein kleines Schwein aus Ton und eine bunte Blume, Erinnerungen an die Kindertage seiner längst erwachsenen Söhne.