Ein Bürgermeister muss organisieren, Entscheidungen treffen, gut kommunizieren, empfangen und - repräsentieren. Auch in seinem Büro. Ob historischer Ölschinken, Marmorskulptur, Kurioses oder abstrakte Quadrate: In deutschen Bürgermeisterzimmern findet sich jede Menge Kunst. In unserer neuen Serie „Kunst im Büro“ besuchen wir Stadtchefs im Südwesten und lassen sie erklären, was es mit den Werken in ihrer Amtsstube auf sich hat. Den Anfang macht Oberbürgermeister Daniel Rapp (51) aus Ravensburg.

Daniel Rapps Büro im Ravensburger Rathaus am Marienplatz mitten in der Stadt zählt zu den ältesten Bürgermeisterzimmern in ganz Deutschland. Der spätgotische Raum mit hölzernem Tonnengewölbe war früher der Sitz des Salzmeisters, als Ravensburg noch vor der Ära der Augsburger Fugger die wichtigste Handelsstadt nördlich der Alpen war. Hier hängt nur ein Kunstwerk an der Wand, das aber auf Anhieb alle Blicke auf sich zieht: ein imposantes Relief aus mit Blattgold überzogenen, unterschiedlich großen Quadraten beziehungsweise Rechtecken. Die Arbeit stammt von Hermann Waibel, einem mehrfach ausgezeichneten konkreten Künstler aus Ravensburg, der Mitte April 99 Jahre alt wird. „Das Bild ist eine Leihgabe des Künstlers an mich für die Dauer meiner Amtszeit, er bestand darauf, es selbst zu hängen und auszuleuchten“, sagt Rapp.

Moderner Kontrast zum historischen Ambiente

Der Ravensburger OB ist ein großer Fan der Op-Art der 1960er-Jahre - also der Kunst, die optische Täuschungen erzeugt - und ihm war wichtig, dem historischen Ambiente etwas Zeitgenössisches entgegenzusetzen. „Das funktioniert mit diesem großen quadratischen Relief sehr gut: Je nachdem, wo man steht, wirkt es konkav oder konvex - aus jedem Blickwinkel sieht es anders aus“, erklärt er. Vor allem reflektiere das Bild das Licht und leuchte den Raum aus, der eher dunkel ist. Das satte Gold passe auch gut zur Wärme des Holzes und gebe dem Raum „einen feierlichen Glanz“. Dieses Dienstzimmer sei ja nicht nur Büro, sondern hauptsächlich auch Repräsentationsraum. „Ich empfange hier viele Gäste der Stadt, hier finden wichtige Besprechungen statt“, so der OB. Vor dem Kunstwerk mit dem Titel „Raumlichtgold“ von 2008 seien schon zahlreiche Fotos entstanden, etwa bei der Übergabe von Urkunden.

Bleibt die Frage: Wie hat Daniel Rapp dieses Goldstück mit seiner irritierenden optischen Täuschung für sich entdeckt? Denn Hermann Waibel ist insbesondere für seine blaue Werkphase bekannt. Erst im Alter begann er mit Gold zu arbeiten. „Ich habe mich in dieses Bild auf einer Ausstellung in der Städtischen Galerie Altes Theater in Ravensburg verliebt. Das war noch vor meiner Wahl zum Oberbürgermeister“, sagt Rapp. Die Schau war damals hauptsächlich dem Spätwerk des Künstlers gewidmet. „Erst nach meinem Amtsantritt im Juni 2010 habe ich mich dann direkt an Hermann Waibel gewandt und gefragt, ob er mir genau diese Arbeit für mein Büro leihen könne.“ Waibel habe damals keine Sekunde gezögert. Vermutlich wird dieser Wunsch für den Künstler, dessen Markenzeichen lange Zeit eine knallblaue Brille war, eine späte Genugtuung gewesen sein, wurde er doch viele Jahre in seiner Heimatstadt nur von Experten geschätzt.

Ein Austausch kommt für Rapp nicht infrage

Andere Stadtchefs tauschen ihre Kunst im Büro gelegentlich aus. Für Daniel Rapp ist das keine Option, obwohl die städtische Sammlung mit mehreren Tausend Exemplaren groß ist und durch Neuankäufe oder Schenkungen immer weiterwächst. „Ich habe mich bis heute an dem Relief mit seinem optischen Effekt nicht sattgesehen. Dafür gibt es im Foyer und in den Fluren des Rathauses immer wieder mal einen Wechsel“, sagt Rapp. Denn ein Großteil der Sammlung lagert nicht im Depot, sondern ist öffentlich ausgestellt.

Im Büro des Ravensburger Oberbürgermeisters finden sich übrigens noch weitere Kunstwerke, die man aber erst auf den zweiten Blick rechts und links in den Ecken entdeckt: eine goldene Stiftsdame des zeitgenössischen Konzeptkünstlers Ottmar Hörl und eine mittelalterliche Johannesfigur aus dem Tympanon der Stadtkirche. Ursprünglich wollte Rapp die beiden eher kleinen Skulpturen neben das Waibel-Bild stellen, aber das habe nicht funktioniert. „Vor allem die Goldtöne haben gar nicht zusammengepasst.“ Kein Wunder, Hörls Plastikfiguren sind bewusst billige Massenware und nicht mit echtem Blattgold überzogen.

„Gleiches Recht für alle“

„Ich freue mich jeden Tag auf mein wunderschönes Büro“, meint Rapp. Er bezeichnet sein spätgotisches Dienstzimmer auch gern als „Kajüte“, weil ihn die Holzvertäfelung an eine Kapitänskajüte erinnere. Etwa aus derselben Zeit stammen auch die Schriftbänder an den Wänden, auf einem steht auf Latein sinngemäß: „Gleiches Recht für alle“. OB Daniel Rapp: „Ein sehr guter Merksatz für jeden Bürgermeister, bloß keine Präzedenzfälle schaffen - egal ob arm oder reich, jung oder alt, Frau oder Mann, welcher Herkunft auch immer.“