Kunst im Büro: Biberachs OB Norbert Zeidler gefällt Nachdenkliches

Ein Bürgermeister muss organisieren, Entscheidungen treffen, gut kommunizieren, empfangen und - repräsentieren. Auch in seinem Büro. Ob historischer Ölschinken, Marmorskulptur, Kurioses oder abstrakte Quadrate: In deutschen Bürgermeisterzimmern findet sich jede Menge Kunst. In unserer Serie „Kunst im Büro“ besuchen wir Stadtoberhäupter im Südwesten und lassen sie erklären, was es mit den Werken in ihrer Amtsstube auf sich hat. Heute sind wir zu Gast bei Oberbürgermeister Norbert Zeidler (56) in Biberach.

Von seinem Eckbüro im zweiten Stock des Biberacher Rathauses hat Norbert Zeidler einen herrlichen Blick über den imposanten historischen Marktplatz bis hinüber zum Weißen Turm von 1484, einem der letzten Relikte der einst imposanten Stadtbefestigung der ehemaligen Freien Reichsstadt Biberach. Das Büro selbst ist zwar groß an Fläche, wirkt mit seinen weißen Wänden aber doch eher unspektakulär. Kein Wunder also, dass der OB es in den vergangenen Jahren mit Kunst ausgestattet hat, die vor allem durch eine kräftige Farbgebung besticht.

Aufschlussreiche Luftaufnahme der Stadt

Rechts neben der Eingangstür hängt ein großformatiges Luftbild der Stadt Biberach des Fotografen Armin Appel aus Ummendorf, zusammengesetzt aus rund 120 Einzelfotos. Diese hat der Fotograf mit seinem motorisierten Gleitschirm 2014 gemacht. Es zeigt den Blick über Biberach nach Süden in Richtung Bodensee bis zu den Alpen. „Viele, die bei mir zum ersten Mal am Besprechungstisch sitzen, bleiben erst einmal an diesem Bild hängen“, sagt Zeidler - und fügt nicht ohne Stolz hinzu: „Da weiß man gleich, wo man zu Gast ist.“

Für Zeidler ist die zehn Jahre alte Luftaufnahme Ausdruck der Dynamik und der Leistungsfähigkeit der 35.000-Einwohner-Stadt im Herzen Oberschwabens. „Entscheidend ist, was man auf dem Bild nicht sieht, weil es erst während der vergangenen zehn Jahre entstanden ist“, sagt er und zählt verschiedene Bauprojekte auf: vom neuen Zentralklinikum bis hin zu neu erschlossenen Wohn- und Gewerbegebieten.

Kunst aus Olivenöl als weiterer Blickfang

An der benachbarten Wand zum Marktplatz hin hängt zwischen zwei Fenstern ein großes, kreisrundes Kunstwerk: eine riesige Scheibe aus klarem Acrylglas, gefüllt mit Olivenöl. „Sonnenscheibe“ hat der 2022 verstorbene Künstler Jürgen Elsner aus Ummendorf sein Werk betitelt. „Mir gefällt die Form, die kräftige Farbe und die Aussage, die der Künstler damit verbindet“, sagt Zeidler, der von seinem Schreibtisch aus direkt auf die „Sonnenscheibe“ blickt.

„Das Olivenöl war für Jürgen Elsner ein wichtiges Symbol für das Leben, das Licht und die Wärme - ein energetisch und spirituell aufgeladenes Material“, sagt Zeidler, der den Künstler zu Lebzeiten in seinem Atelier besucht hat. Seit rund einem Jahr hängt Elsners Werk nun im OB-Amtszimmer. Hier soll es für den Rest seiner Dienstzeit als OB auch bleiben, sagt Zeidler, der seit 2013 im Amt ist.

Die lange fensterlose Wand hinter dem OB-Schreibtisch ist Zeidlers Wechselausstellungsfläche. Etwa alle eineinhalb Jahre tausche er die Werke dort aus, sagt der 56-Jährige. So hingen dort unter anderem bereits großformatige Fotografien des Biberacher Fotokünstlers Simon Gallus oder Arbeiten aus der örtlichen Jugendkunstschule. Aktuell sind es drei Werke aus der großen Sammlung des Biberacher Museums: Fotografien des rumänischen Fotografen Gheorge Popa mit dem Titel „Poisoned Beauty“ („Vergiftete Schönheit“).

Vergiftete Schönheit

Auf den ersten Blick wirken sie wie zufällige bunte Acrylschüttungen. „Auf den zweiten Blick erkennt man, dass es Luftbilder von Flussläufen sind. Die Farbe im Flussbett und an den Rändern stammt von Ablagerungen verschiedener Chemikalien der rumänischen Kupfermine Rosia Poieni. „Das Ganze zeigt also eigentlich eine große Umweltzerstörung“, sagt Zeidler. Gesehen habe er die Werke erstmals in der Ausstellung „Konsum in der Kunst“ 2022 im Museum Biberach. „Ich fand die Fotografien sehr eindrücklich und beklemmend, stehen sie doch sinnbildlich für die Missachtung der Natur durch den Menschen“, sagt Zeidler.

Was als nächstes an der Wand hinter seinem Schreibtisch hängen wird, weiß Norbert Zeidler noch nicht. Er lasse sich da auch vom Team des Museums beraten. „Die kennen meinen Kunstgeschmack inzwischen ziemlich gut.“ Je älter er werde, desto mehr schätze er abstrakte Kunst, sagt der 56-Jährige und berichtet von einer New-York-Reise im Jahr 2019, bei der er auch das Museum of Modern Art und das Guggenheim Museum besucht hat. Beide Häuser hätten bei ihm einen tiefen Eindruck hinterlassen. „Auch wenn mir selbst das Talent zum großen Maler fehlt, lasse ich mich unheimlich gerne von abstrakten Werken inspirieren.“