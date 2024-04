Kunst im Büro: Albstadts OB Roland Tralmer hat ein Faible für klare Formen

Ein Bürgermeister muss organisieren, Entscheidungen treffen, gut kommunizieren, empfangen und - repräsentieren. Auch in seinem Büro. Ob historischer Ölschinken, Marmorskulptur, Kurioses oder abstrakte Quadrate: In deutschen Bürgermeisterzimmern findet sich jede Menge Kunst. In unserer Serie „Kunst im Büro“ besuchen wir Stadtchefs im Südwesten und lassen sie erklären, was es mit den Werken in ihrer Amtsstube auf sich hat. Heute sind wir bei Oberbürgermeister Roland Tralmer (56) in Albstadt zu Gast.

Seit Juni 2023 hat der studierte Jurist auf dem Sessel des Oberhaupts der Stadt Albstadt Platz genommen und gleich einiges angepackt und umgekrempelt. Auch besagten Sessel, der vom Vorgänger noch im gediegen getäfelten Amtszimmer stand, hat er gegen einen neuen austauschen lassen. Doch nicht nur diesbezüglich hat der neue Albstädter OB seinen ganz eigenen Stil in die Arbeits- und Empfangsräume gebracht.

Frischer Wind in der Amtsstube

„Vorher“, erläutert Roland Tralmer, der entspannt und gut gelaunt im blauen Zweiteiler durch die Zimmer führt, „hing hier so eine impressionistische Alblandschaft.“ Das, erwähnt er schmunzelnd, sei ihm dann doch eine Spur zu altbacken gewesen. Das Ölbild kam auch gleich weg. Stattdessen hängen nun abstrakte Werke des Reutlinger Künstlers Wolfgang Flad. So verwundert es nicht, dass Tralmer sich, was den Kunstgeschmack betrifft, als Freund klarer moderner Formen outet. Das, setzt er augenzwinkernd hinzu, dürfe gerne auch als Statement begriffen werden.

Ein festes Bild, das an einem festen Platz hängt, gibt es im Albstädter Empfangsraum des Oberbürgermeisters also nicht. Stattdessen, erläutert Roland Tralmer diese außergewöhnliche Situation, wechseln die präsentierten Gemälde und Grafiken in regelmäßigem Turnus.

Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum

Dem Stadtoberhaupt kommt hierbei die räumliche Nähe zum kommunalen Hort der Kunst zugute. Das Kunstmuseum Albstadt liegt direkt vis à vis des Rathauses. Mit dem dortigen Leiter, Kai Hohenfeld, werden dann einige Werke gemeinsam ausgesucht, die mit den jeweils aktuellen laufenden Ausstellungen korrespondieren. Sogar das Ausstellungsplakat zur Ausstellung „Sex, Tod und Gewalt“ fand ohne Wenn und Aber Platz in den oberbürgermeisterlichen Räumen.

Ob diese spezielle Thematik das einzige dauerhafte Kunstwerk irgendwie beeinträchtigt hat, das in Roland Tralmers Amtszimmer steht, ist nicht überliefert. Denn dabei handelt es sich um eine graue, archaisch anmutende Steinfigur des St. Ives, eines bretonischen Heiligen. Der Heilige ist zudem das einzige private Kunstwerk Roland Tralmers.

Kunstsinnig und reisefreudig zugleich

„Er erinnert mich an die Bretagne“, erläutert der 56-Jährige mit liebevollem Blick auf die Figur im keltischen Stil. Denn in der Bretagne erholt sich Albstadts Stadtoberhaupt samt Ehefrau gerne bei frischem Fisch und dem Rauschen des Atlantiks von den Amtsgeschäften. Der Atlantik liegt nur zwei Kilometer vom üblichen Domizil Tralmers entfernt, in der Nähe des Pointe du Raz. Und dort liefen sich der Heilige und der Kommunalpolitiker auch irgendwann mal über den Weg, bildlich gesprochen.

„Dass St. Ives, eigentlich Ivo Hélory von Kermartin, auch als Schutzpatron der Juristen sowie der Armen, Witwen und Waisen gilt“, erläutert Roland Tralmer die Bedeutung des kleinen grauen Herrn aus Stein, „scheint mir sowohl für meine frühere Profession als Anwalt als auch für mein jetziges Aufgabenfeld ein nützlicher Bezug zu sein.“ So gibt der Heilige, auch wenn es nur ein sehr kleiner Heiliger ist, täglich seinen Segen zu den kommunalen Verwaltungstätigkeiten. Und wenn das nicht mehr hilft, steht gleich daneben ein kleiner Zen-Sandgarten mit Rechen zum Entspannen.