Ein Bürgermeister muss organisieren, Entscheidungen treffen, gut kommunizieren, empfangen und - repräsentieren. Auch in seinem Büro. Ob historischer Ölschinken, Marmorskulptur, Kurioses oder abstrakte Quadrate: In deutschen Bürgermeisterzimmern findet sich jede Menge Kunst. In unserer Serie „Kunst im Büro“ besuchen wir Stadtoberhäupter im Südwesten und lassen sie erklären, was es mit den Werken in ihrer Amtsstube auf sich hat. Diesmal sind wir bei Oberbürgermeister Frederick Brütting (40) in Aalen zu Besuch.

So richtig angefreundet haben sie sich noch nicht, „Der König in Gelb“ und die dunklen Wände des Amtszimmers von Aalens Oberbürgermeisters Frederick Brütting. Seit 2021 ist der 40-Jährige Stadtoberhaupt der knapp 70.000 Einwohner zählenden Stadt am Kocherursprung. Und seither versucht er, dem Amtszimmer ein bisschen Farbe und Frische einzuhauchen. Man kann es auch als Kampf gegen den „Brutalismus“ betrachten, denn diesem etwas statischen, strengen Baustil wird das Rathaus am Kopf des lang gezogenen Marktplatzes zugeordnet. Da tut ein bisschen Frische gut.

Möblierung zum Teil noch aus den 1970ern

Es ist vor allem ein Kampf gegen die Geschichte. 50 Jahre ist das Rathaus alt, geprägt also von den Vorstellungen der frühen 1970er, entstanden zwischen 1973 und 1975, also noch unter der Regie von Brüttings Vor-Vor-Vor-Vorgänger Karl Schübel, der schon vor dem Zweiten Weltkrieg in Amt und Würden war. „Teils stammt die Möblierung noch aus dieser Zeit“, sagt Brütting lachend. Frischer Wind tut also not. So machte sich Brütting auf den Weg dorthin, wo die Stadt ihren rund 900 Kunstwerke umfassenden Fundus aufbewahrt.

Auf der Suche nach Farbe, Licht und Leichtigkeit sei ihm der „Der König in Gelb“ von Adelbert Winter, einem vergleichsweise unbekannten Künstler, gleich ins Auge gestochen. „zu Hause in meinem Garten habe ich die Holzskulptur eines Königs, dem die Krone ins Gesicht rutscht. Daran hat mich das Bild erinnert. Ich sehe das auch als Mahnung, die Bodenhaftung nicht zu verlieren“, sagt Brütting. Schließich kann auch einem OB mal die Krone ins Gesicht rutschen. Arbeiten der Aalener Künstler Eckard Scheiderer (übrigens bis vor Kurzem noch Redakteur der „Schwäbischen Zeitung“), von Sam Kohn und vom mit dem Aalener Grafiker und Galeristen Werner Zaiß befreundeten französisch-elsässischen Maler, Bildhauer und Aktionskünstler Raymond Waydelich packte er aus dem Fundus auch gleich mit ein. Die hängen jetzt in aller Pracht im Vorzimmer.

Moderne trifft auf Historie

„Der König in Gelb“ des Aalener Malers Adelbert Winter, entstanden Mitte der 1980er, muss sich allerdings die Aufmerksamkeit im OB-Büro mit Aalens größtem Sohn teilen.

Der Schubart war da, als ich einzog, und das bleibt er auch. Frederick Brütting

In der Ecke, auf einem hellblauen Podest, steht eine Büste von Christian Friedrich Daniel Schubart (1739-1791), geformt vom Bildhauer Rudolf Kurz aus Ellwangen. Schubart, Dichter, Organist, Komponist und Journalist, bekannt durch seine scharf formulierten sozialkritischen Schriften, verbrachte Kindheit und Jugend in Aalen und ist auch Namensgeber des renommierten Aalener Literaturpreises. Brüttings klare Ansage: „Der Schubart war da, als ich einzog, und das bleibt er auch.“

Städtischer Kunstbesitz für alle

Der städtische Kunstbesitz ist übrigens nicht allein dem OB vorbehalten. Einmal im Jahr können sich die Aalenerinnen und Aalener bei der „Artothek“ in der Adventszeit selbst Werke ausleihen. Dann hängt vielleicht irgendwo ein Hermann Pleuer neben einem LCD-Bildschirm.

Ich bin immer noch nicht ganz fertig, das OB-Zimmer einzurichten. Frederick Brütting

Kontraste also überall: Winklers heller König vor dunkler Wand, Schubarts Büste neben knallbunter Malerei - und dazwischen am Stehschreibtisch der Hausherr. „Ich bin immer noch nicht ganz fertig, das OB-Zimmer einzurichten“, gesteht Brütting, der vor zwei Jahren aus dem benachbarten Heubach nach Aalen kam. „Mit dem Teppichboden bin ich nicht zufrieden. Und die dunklen Wände eignen sich nicht unbedingt zur Präsentation von Kunst“, so Brütting. Hier wartet also noch - kulturelle - Arbeit.