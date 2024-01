Kontrabassist Ödön Rácz im Porträt

Am kommenden Sonntag, 21. Januar, ist der ungarische Kontrabassist Ödön Rácz gemeinsam mit dem Deutschen Kammerorchester Berlin und seinem Konzertmeister Gabriel Adorján zu Gast im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten und wird mit seinem großen Wiener Bass zeigen, wie beweglich und kantabel dieses Instrument auftreten kann.

Das Kontrabassspiel liegt der Familie von Ödön Rácz buchstäblich im Blut: Urgroßvater und Großvater spielten in ungarischen Kapellen, der Vater musizierte im Orchester und brachte von seinen Konzertreisen nach Deutschland Schallplatten des berühmten Wiener Kontrabassisten Ludwig Streicher mit. Die hörte die Familie dann zuhause an den Sonntagen. „Ich kann mich erinnern, wie begeistert ich schon damals von dem Bottesini-Konzert war, das ich auf meiner Tournee spielen werde!“ Mit neun Jahren hat Ödön mit dem Kontrabass angefangen, und da es damals in Ungarn keine kleineren Instrumente für Kinder gab, stand er auf einem Schemel, um die Saiten am oberen Griffbrettrand zu erreichen. Es fiel ihm ebenso leicht wie seinem Bruder, der gleichfalls Solobassist beim Tonkünstlerorchester Niederösterreich ist. Und dass Ödön seine Liebe zum Bass bereits an seinen siebenjährigen Sohn weitergegeben hat, wundert auch nicht mehr: „Ich habe ihn zu einem Klassenabend mitgenommen, danach wollte er unbedingt Kontrabass lernen, es war seine eigene Wahl und leider übt er sehr viel“, sagt der Vater schmunzelnd.

Ödön Rácz gibt auch Meisterkurse

In Budapest hat Ödön Rácz bei einem Schüler von Ludwig Streicher gelernt und rasch Fortschritte gemacht, 2001, mit 20 Jahren, ging er zum Studium nach Wien zu Alois Posch. Der dritte Preis beim ARD-Wettbewerb in München 2003 war ebenso wichtig wie die Aufnahme in das Orchester der Wiener Staatsoper. Seit 2009 ist Ödön Rácz Solokontrabassist der Wiener Philharmoniker und trat damit die Nachfolge seines Lehrers an. Außerdem ist er Mitglied von Philharmonix, einer Gruppe von Wiener und Berliner Philharmonikern, die mit Klarinette, Streichquartett, Kontrabass und Klavier Klassik, Jazz, Klezmer und Volksmusik verbinden (gemeinsam mit diesen Kollegen ist der Künstler übrigens am 20. April im Konzerthaus Ravensburg zu erleben). Außerdem ist er wie jetzt auch solistisch unterwegs oder gibt Meisterkurse.

„Wir sind die Füße für jedes Orchester“

Der berühmte warme Wiener Klang der Philharmoniker, die Musiziertradition, sein dunkelroter Bass aus dem Jahr 1780, mit dem er auf Videos zu tanzen scheint, die Vorbilder, all das hat Ödön Rácz geprägt. Und doch ist es wichtig, die eigene Stimme, die eigene Klangvorstellung und Motivation zu entwickeln. „Jetzt mit 42 komme ich langsam dazu, nach meiner eigenen Art zu spielen und einen eigenen Stil zu finden“. Er will zeigen, dass der Kontrabass nicht in den hinteren Reihen des Orchesters versteckt werden darf: „Sie können keinen Walzer oder Polka ohne den Kontrabass spielen. Dann fehlt dieser weiche dicke schöne Teppich. Die Bässe sind die Füße für jedes Orchester und Ensemble.“

Möglichkeiten des Instruments ausschöpfen

Doch auch als Soloinstrument soll der Kontrabass hervortreten dürfen, da bedarf es noch größerer Aufklärungsarbeit bei den Veranstaltern, denn die bevorzugen die höheren Streicher. Für seine Tournee hat Rácz zwei Werke von Giovanni Bottesini ausgewählt, die alle Möglichkeiten des Instruments und seines Interpreten ausschöpfen: Der Komponist war selbst Kontrabassvirtuose und brachte das Instrument als „Paganini des Kontrabasses“ zum Singen: Kantable Linien, eine erstaunliche Leichtfüßigkeit, ein riesiger Ambitus bis hinauf in die höchsten Lagen und eine große Virtuosität machen auch die physische Kraft und Flexibilität von Ödön Rácz zum Erlebnis. In einem Grand Duo Concertante für Violine, Kontrabass und Orchester wirkt es dann gar, als träfen zwei Opernfiguren in einer spannenden Szene aufeinander. „Ich erlebe es oft, dass das Publikum nach 30 oder 40 Takten anfängt zu staunen, weil es so etwas noch nie gehört hat. Da kommt viel positives Feedback.“ So wird es sicher auch in Weingarten gehen, wenn das Publikum erlebt, wie Ödön Rácz und sein Instrument eins werden.

Sonntag, 21.1.2024, 20 Uhr, Kultur- und Kongresszentrum Weingarten: Ödön Rácz und das Deutsche Kammerorchester Berlin, Leitung Gabriel Adorján.