Kollege in Gefahr - „Ein starkes Team“ im ZDF

Zum 94. Mal ermittelt „Ein starkes Team“ im ZDF. Hätte der Sender im Herbst nicht angekündigt, dass Schauspieler Matthi Faust als Co-Kommissar Sebastian Klöckner noch bis zum 97. Fall an Bord ist, könnte man zunächst meinen, die Folge mit dem Untertitel „Der Tausch“ sei seine letzte. Denn Klöckner wird entführt und gerät dabei in Lebensgefahr - zu sehen am Samstag um 20.15 Uhr im Zweiten.

Drehbuchautor Leo P. Ard und Regisseur Ulrich Zrenner erzählen eine spannende Geschichte, die mit dem eiskalten Mord an einem Steuerprüfer beginnt.

Uwe Benrath nimmt es nicht nur in Steuerangelegenheiten mit der Ordnung ernst, sondern auch auf dem Gehweg vor seinem Wohnhaus. Dort ist er regelmäßig mit seinem Laubbläser unterwegs und geht seinen Nachbarn damit gehörig auf die Nerven. Eines Morgens wird er aus dem Haus gegenüber erschossen.

Für das Ermittler-Duo Otto Garber und Linett Wachow (Florian Martens und Stefanie Stappenbeck) samt Co-Kommissar Klöckner (Matthi Faust) ist schnell klar: Das war keine Tat im Affekt, sondern geplanter Mord. Auch dürfte nicht die von den Nachbarn verhasste „Höllenmaschine“ des Steuerprüfers der Auslöser gewesen sein. Benrath hatte bei Autohändler Tarek Habib (Atheer Adel) Hinweise auf Geldwäsche festgestellt, wie es aussieht.

Offensichtlich hat Habib die Tatwaffe in vielen kleinen Teilen auf verschiedene Fahrzeuge verteilt, die ins Ausland verschifft werden sollten. Die Beweislage stellt sich eindeutig dar - Habib landet unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Ein vermeintlicher Erfolg des „starken Teams“, der sich schnell als weiterer Fall entpuppt.

Während das starke Team im Umfeld des Autohändlers recherchiert, gerät Klöckner in eine Falle und wird entführt. Die Täter stellen eine Forderung, die Garber und Wachow nicht erfüllen können. Die beiden brauchen einen Plan B, um ihren Kollegen zu befreien. Klöckner versucht mit den Entführern einen Deal zu finden. Vergeblich. Und das gestellte Ultimatum läuft bald ab.

Im Kommissariat vermisst Chef Reddemann (Arnfried Lerche) derweil Sputnik (Jaecki Schwarz), Garbers Ex-Volkspolizei-Kollegen aus DDR-Zeiten. Der überrascht normalerweise immer mit ausgefallenen und zumeist wenig erfolgversprechenden Job-Ideen. Nun ist er nicht da.