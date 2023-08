Kluftinger–Co–Autor Michael Kobr wagt den Alleingang

{:tag :bold, :attrs {:class „character“, :displayname „a_fett“, :name „bold"}, :content [“ — „]}Gehen Volker Klüpfel und Michael Kobr, das erfolgreiche Kluftinger–Duo, künftig getrennte Wege? Diese Frage ist nicht so abwegig. Schließlich wird ab diesem Mittwoch ein Krimi in den Buchhandlungen ausliegen, auf dessen Cover allein der Name Michael Kobr steht. „Sonne über Gudhjem“ lautet der Titel dieses „Bornholm–Krimis“. Gehört die Autoren–Partnerschaft mit Volker Klüpfel also der Vergangenheit an?

„Nein!“, antwortet Michael Kobr auf diese Frage, und das Ausrufezeichen ist deutlich zu hören. „Bald geht die gemeinsame Arbeit weiter, und ich habe Lust darauf.“ Schon in wenigen Tagen werde er sich mit seinem langjährigen Co–Autor treffen und Pläne für Kommissar Kluftingers 13. Fall schmieden, sagt er. Im Herbst und Winter werde dann gemeinsam geschrieben — so wie immer.

Nun aber geht es zunächst einmal um das erste kriminalistische Solo–Projekt von Michael Kobr. „Ich habe nicht danach gesucht“, versichert der 49–Jährige. „Es hat sich einfach so ergeben.“ Das war im Sommer 2021. Damals machte Kobr mit seiner Familie Urlaub auf der dänischen Insel Bornholm inmitten der Ostsee. Er hatte nichts zum Arbeiten mitgenommen, wollte nur ausspannen. Und irgendwann kam ihm die Idee, einen Krimi zu schreiben, der auf eben dieser Insel spielt. Sofort machte er sich Notizen für einen Plot.

Krimi hat gut 400 Seiten

Inzwischen ist der Roman fertig. Auf gut 400 Seiten erzählt Kobr vom skurrilen Mord am Schweinebauer Kristensen, und wie der gerade auf der Insel gelandete Ermittler Lennart Ipsen ihn aufzuklären versucht. Mit der Welt von Kluftinger und dessen Vorliebe für Kässpatzen hat das alles gar nichts zu tun. Lennart Ipsen mit seinem weltläufigen Hintergrund und den Brüchen in der Biografie ist fast schon ein Gegenentwurf zum bodenständig–schrulligen Allgäuer Kommissar. Und auf den speziellen Humor, der die Kluftinger–Krimis charakterisiert, hat Kobr fast vollkommen verzichtet. Gleichwohl geht Ipsen ebenfalls in einer ländlichen Umgebung auf Mördersuche. Ein Großstadtthema wäre nichts für ihn, sagt Kobr, der in Durach aufgewachsen ist, in Memmingen lebt und besonders mit Kempten, wo er zur Schule ging, verbunden ist.

Man merkt bei jeder Zeile die langjährige Erfahrung des Autors. Nach den vielen Krimis sowie drei weiteren Romanen aus der gemeinsamen Schreibschmiede mit Volker Klüpfel weiß er, wie man einen Plot konstruiert, Figuren zeichnet, Spannung aufbaut, falsche Fährten legt — damit Lesende rätseln: Wer war’s?

Eine andere Welt als das Allgäu

Es sei einfach reizvoll gewesen, bekannte Pfade zu verlassen und in einem neuen Umfeld unterwegs zu sein, erklärt Michael Kobr seinen literarischen Alleingang. Auf Bornholm kam er durch seine Frau Silke. Sie hat die Familie vor vielen Jahren auf die Insel in der Ostsee gelotst, die von Rügen aus mit einer dreistündigen Fährenfahrt zu erreichen ist (und übrigens nur eine gute Schiffsstunde entfernt liegt vom schwedischen Ystad, wo Henning Mankells Wallander–Krimis spielen). „Das ist eine ganz andere Welt als das Allgäu“, sagt Kobr. Vor wenigen Wochen hat er dort erneut Familienurlaub gemacht. Er kennt und liebt das 50 Kilometer lange Eiland.

Das merkt man beim Lesen. Mit offensichtlicher Sympathie schildert er das lokale Kolorit der Insel, die sonnenbeschienene Idylle der Dörfer, die Sandstrände, das beschauliche Leben zwischen Tourismus, Landwirtschaft und Fischerei. Kobr hat aber auch einen Ermittler erfunden, der näher an seiner eigenen Lebenswelt dran ist als Kluftinger. Lennart Ipsen ist fast gleich alt wie der Autor, hat ebenfalls zwei Töchter im Teenageralter, liebt gutes Essen und fährt ein Mercedes–Coupé 280 SLC von 1980, wie auch er eins besitzt.

Michael Kobr ist gespannt, ob sein Buch ankommt

Der Solo–Ausflug hat Michael Kobrs Arbeitsweise drastisch verändert. Bisher habe er immer Kompromisse machen müssen. Jetzt sei er viel freier, könne allein entscheiden, wo die Handlung hinläuft und wie die Sätze gebaut sind. Allerdings müsse er auch alles selbst schultern, nicht nur das Schreiben, sondern auch das Marketing, die Kommunikation. „Nun stehe ich allein im Wind“, sagt Kobr. Und er hat sich deutlich mehr Arbeit aufgebürdet.

Ehefrau Silke, von Beruf Deutschlehrerin, erhielt immer als erste die Texte zum Gegenlesen. Sie avancierte damit zur Kritikerin, eine Rolle, die bei den Kluftinger–Romanen immer Volker Klüpfel übernimmt. „Ich brauche das Feedback“, sagt Kobr. „Und meistens nehme ich mir ihre Kritik zu Herzen.“

Nun steigt die Spannung: Wie wird sein Krimi bei den Leserinnen und Lesern ankommen? Dass sein Ruf und seine Bekanntheit ziehen, davon ist zwar auszugehen; schließlich haben sich allein die zwölf Kluftinger–Romane 8,5 Millionen Mal verkauft. Die Buchhandlungen haben „Sonne über Gudhjem“ schon mal fleißig vorbestellt. „Ich bin total aufgeregt“, sagt Michael Kobr und beugt sich ein wenig über den Tisch, um dies zu betonen. „Jetzt muss sich das Buch bewähren.“

Michael Kobr: Sonne über Gudhjem. Ein Bornholm-Krimi, Goldmann, 416 Seiten, 24 Euro.