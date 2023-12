KI - zum Wohle der Gesellschaft?

ünstliche Intelligenz (KI) ist im Alltag omnipräsent: Siri, Alexa, Navis, Suchmaschinen, Empfehlungsapps, Gesichtserkennung im Smartphone. Immer mehr Firmen lassen Bewerbungen automatisiert bewerten, Menschen erhalten Bescheide oder Auskünfte, die immer häufiger maschinell vorbereitet wurden. Was viele vergessen: Auch KI-Systeme machen Fehler, nicht jede algorithmisch getroffene Entscheidung ist korrekt. So kann KI diskriminieren, Unschuldige eines Verbrechens beschuldigen oder Leben gefährden - manche Fehlentscheidungen sind nur absurd, andere können fatale oder gar tödliche Folgen haben. Generell steckt nicht überall, wo man KI vermutet, auch welche drin.

Die renommierte 47-jährige Informatikprofessorin Katharina Zweig von der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU), die den deutschlandweit einmaligen Studiengang „Sozioinformatik“ ins Leben rief, zeigt anhand von aktuellen und realen Fällen, warum es wichtig ist, das Innere der Künstlichen Intelligenz zu betrachten.

Worauf wir achten sollten

Manchmal ist es offensichtlich, wenn eine Maschine fehlerhaft entscheidet - oft bleibt es jedoch unklar, ob und warum die KI falsch liegt. Diese Transparenz will Zweig herstellen, um gesellschaftlich beurteilen zu können, in welchen Bereichen Maschinen uns bei Entscheidungen unterstützen sollten - und wo besser nicht.

In ihrer gewohnt frischen, unvoreingenommenen Art zeigt uns die Autorin in ihrem neuen Buch „Die KI war’s! Von absurd bis tödlich: Die Tücken der künstlichen Intelligenz“, worauf wir achten sollten, damit KI nach unseren Regeln spielt und nicht nach den eigenen. Geschickt verknüpft sie technisches Wissen mit sozialer Kompetenz. Selbst vor persönlichen Anekdoten scheut sie nicht zurück. Gerade das macht das informative Buch so klar, verständlich und unterhaltsam - aus dem Sachbuch wird ein peppiges Lesevergnügen.

Kapitel sind auch für Laien verständlich

Darüber hinaus können auch Leser mit wenig technischem Grundwissen den 26 Kapiteln fast immer problemlos folgen - Illustrationen, Hervorhebungen, Schaubilder und ein Glossar wichtiger Begriffe veranschaulichen die Lektüre, kompliziertere Sachverhalte werden in Merksätzen festgehalten, Zusammenfassungen am Ende jedes der vier Kapitel wiederholen die wichtigsten Inhalte.

Zweigs neues Werk ist ein konstruktiver Diskussionsbeitrag zu den gesellschaftlichen Auswirkungen von KI. Der erste Buchteil beginnt mit der Frage, wie Maschinen zu ihren Entscheidungen gelangen. Zum einen gibt es KI-Systeme, die eine faktische Entscheidung treffen, die auf anderem Weg belegt werden kann. Beispielsweise erkennt eine Bilderkennung, ob ein Bild einen Hund oder eine Katze zeigt. Anhand von Fotos der jeweiligen Tiere kann der Mensch das leicht nachprüfen. Zum anderen gibt es KI, bei der eine Bewertung vorgenommen wird. Dabei handelt es sich etwa um die Bewertung von Leistungen oder die Auswahl der richtigen Bewerberinnen und Bewerber. Gerade in solchen Bewertungsfunktionen liegen die Risiken von KI. Schnell kann es hier zu Fehlurteilen kommen, wie Zweig im Buch anhand einer Vielzahl von Praxisbeispielen zeigt.

Fehlentscheidungen von KI erkennen

Dieses Fehlerpotential von KI-Systemen erörtert Zweig in den beiden letzten Buchteilen und appelliert an jeden einzelnen, sich gegen fehlerhafte algorithmische Entscheidungen zu wehren. Dabei bleibt die Autorin nicht bei der Theorie, sondern liefert praktische Tipps und Anwendungsbeispiele, wie man Fehlentscheidungen durch KI erkennt und wie man vertrauenswürdige Quellen identifiziert.

Ihr Fazit bleibt ambivalent: Es müsse uns in Deutschland und Europa gelingen, eine fein ausbalancierte Regulierung von KI umzusetzen, ohne die großen Chancen zu behindern, aber gleichzeitig die schädliche Nutzung von KI-Systemen einzudämmen. Das klingt nach einer Herkulesaufgabe.

, Wilhelm Heyne Verlag, 320 Seiten, 20 Euro.