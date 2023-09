„Kein Herrscher ist je so gereist wie Joseph II.“, sagt Buchautorin Czernin im Interview

Die Autorin, Filmemacherin und Publizistin Monika Czernin erhält am 17. September in Bad Wurzach den Friedrich–Schiedel–Literaturpreis. Czernin hat sich in ihrem Buch „Der Kaiser reist inkognito“ mit dem Reformer Kaiser Joseph II. beschäftigt, der sein Reich auf seinen zahlreichen Reisen „von unten“ kennenlernen wollte. Wie er das gemacht hat, werde „in Czernins gründlich recherchiertem Buch in lebendiger, teils fiktionalisierter Darstellungsweise eindrucksvoll veranschaulicht“, begründete die Jury ihre Entscheidung. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erzählt die 58–Jährige, was sie an dem Monarchen fasziniert und wo sie Parallelen zu heute sieht.

Frau Czernin, in ihrem Buch „Der Kaiser reist inkognito“ beschreiben Sie neun Expeditionen von Joseph II. Was waren ihre Quellen?

Die Quellen sind sensationell. Neben der schier uferlosen Sekundärliteratur gibt es elf Kartons im Haus–, Hof– und Staatsarchiv in Wien, die voller Handschriften sind. Es gibt die Tagebücher Joseph II., seine umfangreichen Berichte an die Staatskanzlei. Sein Kabinett hat die Reisen vorbereitet, dem Kaiser Berichte über die jeweilige Region vorgelegt und es existieren sogar handgezeichnete Landkarten, etwa von Galizien, das er, kurz nachdem das Gebiet durch die erste polnische Teilung dem Habsburgerreich zugeschlagen wurde, bereiste.

Was war für Sie der Auslöser, sich mit Joseph II. zu beschäftigen?

Ich habe einen Film und ein Buch über Maria Theresia gemacht und bin dabei über eine Notiz gestolpert, dass ihr Sohn Joseph II. 50.000 Kilometer inkognito durch Europa gereist ist. Ein faszinierendes Thema. Reisen waren damals beschwerlich und gefährlich, man reiste in Kutschen oder zu Pferd. Es gab keine Zoom–Konferenzen, um von unterwegs zu regieren, alles wurde mit Boten hin– und hergeschickt und genauso regierte Joseph II. auch, wenn er unterwegs war. Sehr zum Leidwesen seiner Mutter Maria Theresia, mit der er 15 Jahre gemeinsam das Habsburgerreich lenkte. Wenn man als Autor so ein Thema entdeckt, ist es wie ein Geschenk des Himmels.

Was fasziniert Sie an diesem Habsburger?

Joseph II. hat in Österreich keine gute Presse, dabei war er ein faszinierender Herrscher, der durch sein großes Reformprojekt das Habsburgerreich in einen modernen Staat verwandeln wollte — und das in den Jahren vor der Französischen Revolution. Dafür ist er so viel gereist. Er wollte die Menschen seines Reichs kennenlernen, von denen viele in Leibeigenschaft und Armut lebten, er wollte sehen und hören, wo der Schuh drückt. Das ist ungewöhnlich, so kennt man ihn nicht. Also habe ich sein Bild zurechtgerückt.

Was zeichnet Joseph II. im Vergleich zu anderen Herrschern seiner Zeit aus?

Er war, wie einer seiner Biografen sagte, „vielleicht der vollkommenste aufgeklärte Herrscher in der europäischen Geschichte“. Er sah sich als „Diener des Staates“, der sich ein riesiges Reformprogramm auf die Fahnen geschrieben hatte: die Leibeigenschaft abschaffen, religiöse Toleranz einführen, die Verwaltung des extrem ineffizienten Habsburgerreichs umkrempeln, eine Justizreform durchführen. Vieles davon lag in der Luft, auch andere aufgeklärte Herrscher, etwa sein großes Vorbild, Friedrich II., oder Katharina die Große, die er auf der Krim besuchte, schlugen sich mit ähnlichen Themen herum.

Was ihn von den anderen Regenten unterscheidet, sind doch auch seine Reisen, oder?

Ja, kein Herrscher ist je so gereist wie Joseph II.. Der Kaiser wollte sich selbst ein Bild von allem machen — rational und faktenbasiert. Das ist unglaublich modern. Außerdem ist er der nahbarste all dieser Herrscher, jemand, der Abertausende Bittschriften auf seinen Reisen einsammelt, in Paris inkognito das riesige Hotel Dieu besichtigt, in dem Pockenkranke liegen und sich Tote mit Lebenden die Betten teilen. Er führt den Pflug der Bauern und reicht den Hungernden in Böhmen die Hand. Das macht ihn zurecht zu einem Kaiser des Volkes — nicht des Establishments, das um seine Privilegien fürchtet.

Was war denn der Sinn seines Inkognitos?

Ein Kaiser reiste üblicherweise mit 300 Kutschen, und so fuhr Joseph auch zu seiner Krönung zum Kaiser der Heiligen Römischen Reichs nach Frankfurt. Er wurde durch das riesige Gefolge als Kaiser erkannt und mit einem Zeremoniell begrüßt, das seine Würde und Macht als oberster Herrscher der Christenheit unterstrich. Doch Joseph wollte keinen ihm zu Ehren aufgeführten Popanz beiwohnen, sondern die Realität kennenlernen. Das ging nur, indem er inkognito reiste. Als sein Kabinett nicht glauben wollte, dass er seine Anweisungen wirklich ernst meinte, beispielsweise Straßen und Brücken reparieren ließ, hagelte es Kritik. Er wollte alles sehen und würde zur Not auch in einem Zelt übernachten.

Wo sehen Sie einen Bezug zu heute?

Mit Vergleichen muss man vorsichtig sein. Dennoch schreibe ich immer über Themen, die aktuell sind. Wir leben heute in einer Phase gewaltiger Umbrüche. So wie die Menschen in der Epoche von Joseph II., als die Aufklärung die alten Feudalsysteme aufbricht und unseren modernen Staat hervorbringt. Joseph II. nimmt die Symptome der Krise wahr. Zehn Jahre vor dem Ausbruch der Französischen Revolution prophezeit er seiner Schwester Marie–Antoinette, die er in Versailles besucht, dass die Revolution grausam sein wird, wenn sie so weitermacht. Zugleich kann Joseph II. mit seinem wahrhaften Interesse an den Menschen auch ein Vorbild für heutige Politiker sein.

Ist er denn am Ende mit seinen Reformen wirklich so erfolgreich?

Nein, am Ende seiner Laufbahn ereilt ihn ein bekanntes Phänomen, vor dem man sich in Acht nehmen sollte. Joseph II. wird zunehmend ungeduldig, er glaubt alles zu wissen und regiert durch. Tatsächlich hatte er aber das Gefühl für die Menschen und das, was man ihnen zumuten kann, verloren. Es kam zu Aufständen und er musste, selbst als absoluter Herrscher, etliche seiner Reformen zurücknehmen. Wenn das nicht aktuell ist.

Wie lange haben Sie gebraucht, bis das Buch fertig war?

Insgesamt hat der Prozess vier Jahre gedauert. Dabei arbeite ich immer sehr eng mit führenden Historikern zusammen, in diesem Fall zum Beispiel mit Brigitte Mazohl, die auch die Laudatio bei der Preisverleihung halten wird. Diesen Dialog schätze ich sehr. Denn einerseits schreibe ich meine Bücher für ein breites Publikum und andererseits sollen sie wissenschaftlich fundiert sein, wenn möglich sogar noch neue Erkenntnisse zutage fördern.

Sie haben ja schon einige Preise bekommen. Was bedeutet der Schiedelpreis für Sie?

Ich war total überrascht und als mir dann noch klar wurde, was das für ein Preis ist und wer ihn schon alles bekommen hat, war ich einfach nur begeistert. Dieser Preis zeichnet genau das aus, was ich schon seit vielen Jahren zu tun versuche. Ich freue mich ungemein über die Auszeichnung und sie motiviert mich, auch weiterhin geschichtliche Themen literarisch aufzuarbeiten.

Was ist Ihr nächstes Projekt?

Ein Film und ein Buch über die Vertreibung der Juden aus Prag durch Maria Theresia. Während Joseph II. nach dem Tod seiner Mutter Toleranzpatente für Protestanten, Juden und Orthodoxe erlässt, ist seine Mutter in religiösen Dingen extrem intolerant, es ist ihre „dunkle Seite“, wie es im Film heißen wird. Die Juden bezeichnet sie als „die ärgste Pest“. Doch zum ersten Mal in der jüdischen Geschichte regt sich Widerstand in ganz Europa gegen den unmenschlichen Befehl. Ein spannender Countdown beginnt, an dessen Ende die Juden aus Prag trotzdem vertrieben werden. Nach zwei Jahren dürfen sie wieder zurück, die Wirtschaft des Königreichs Böhmens ist ohne sie dem Zusammenbruch nahe. Was für eine Geschichte! Um Europa besser zu verstehen, muss man das wissen. Zusammenleben und Diskriminierung der Juden gibt es hier seit 1000 Jahren. Und dann ist die Prager Vertreibung auch noch die letzte große Vertreibung der Juden im alten Europa vor dem Holocaust.

Monika Czernin: Der Kaiser reist inkognito, Penguin Verlag, 384 Seiten, 22 Euro. Der Titel soll bald als Taschenbuch erscheinen.