Kabarettistin Schwarzmann will Zuschauer „mit positiver Energie aufladen“

Seit gut 20 Jahren ist Martina Schwarzmann als Kabarettistin unterwegs — zunächst vor allem in Bayern, bald wurde sie mit ihren pointierten Alltagsbeobachtungen aber auch überregional bekannt. Derzeit ist die Mutter von drei Töchtern und einem Sohn mit ihrem aktuellen Programm „Ganz einfach“ auf ausgedehnter Tournee. Stefan Rother sprach mit ihr über Dialekt, Musik und die Inspirationen für ihr Programm.

Frau Schwarzmann, Dialekt spielt bei Ihnen eine wichtige Rolle, Sie wurden mit der „Bairischen Sprachwurzel“ ausgezeichnet. Nun kommen Sie auf Ihrer Tournee ins (Ober-)Schwäbische. Hat das einen Einfluss auf Ihr Programm?

Der Dialekt an sich spielt keine große Rolle, ich red’ halt Dialekt, aber es geht nicht viel um den Dialekt. Es gibt doch interessantere Themen.

Sie haben einmal erzählt, dass Sie durch Ihre Kinder immer wieder neue bayerische Wörter entdecken. Was ist Ihr derzeitiges Lieblingswort?

Es sind gerade keine Bayerischen Wörter, die ich von den Kindern und ihren Freunden lerne, sondern eher moderne Wörter, über die mein Mann und ich uns lustig machen. Unsere Kinder reden daheim bayerisch und mit ihren Freunden angepasst so wie die Freunde reden. Wenn ich zu meinem Sohn sage „Hey Digga mach deine Hausaufgabe, dann bist du Ehrenmann“, dann findet er das sehr blöd, aber ich mach mich halt gerne lustig über die aktuelle Jugendsprache.

Woher nehmen Sie die Inspirationen für Ihr Programm ? Ihre Familie spielt ja öfter eine Rolle, stellen Sie Ihrem Mann und den Kindern die Programmpunkte vorab vor? Gab es auch schon mal ein Veto?

Wenn ich auf der Bühne was über meinen Mann erzähle, dann frag ich ihn vorher, ob ihm das recht ist. Da gab es noch nie Probleme.

Die Gitarre haben Sie auf der Bühne stets griffbereit; wie komponieren Sie Ihre Stücke? Ist erst die Musik da oder der Text?

Bei mir ist immer erst der Text da und dann spiel ich genau so lange Gitarre bis der Text aus ist. Da ich keine Noten lesen kann, schreib ich die Melodie auch nicht auf, sondern das, was ich mir merken kann bleibt, und wird die Melodie. Ganz einfach.

Ihr Mann und Sie hätten recht unterschiedliche Interessen, haben Sie letztes Jahr beim Salzburger Stier erzählt, Politik etwa interessiere Sie nicht. Sehen Sie sich denn als unpolitische Künstlerin?

Mein Thema ist der Alltag, da kenn ich mich aus. Außerdem beschäftige ich mich gerne mit Themen die mir Freude bereiten, Politik bereitet mir keine Freude und das Leben vergeht egal, wer grad an der Macht ist. Ich leb halt so wie ich das für richtig halte, ich pflanze viele Bäume, hab einen großen Garten der viel Obst und Gemüse abwirft, mir ist ein umweltfreundlicher Lebensstil wichtig, so fühle ich mich wohl. Wenn die Zuschauer nach einem Abend mit mir heimgehen dann sollen sie aufgeladen sein mit positiver Energie, Mut und guten Ideen — das macht dein Leben gut, nicht das schimpfen. Optimismus, Taten und Gelassenheit braucht’s, aber das interpretiert halt auch jeder anders.

Martina Schwarzmann tritt am 29. Juli beim Einhaldenfestival in Fronreute auf , am 24. August in Altusried und im Herbst in Memmingen und Kempten.