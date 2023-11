Jugendjahre eines Bösewichts ‐ Der neue Panem-Film kommt ins Kino

it Vorgeschichten zu erfolgreichen Romanen und Filmen, neudeutsch „Prequels“ genannt, ist es ja immer so eine Sache: Einerseits freuen sich die Fans über neues Futter, andererseits weiß man natürlich schon, wie das Ganze letztlich ausgeht. Spannender als die Jugendjahre der Helden zu beleuchten, ist es daher, die Bösewichte in den Mittelpunkt zu stellen: Wie wurden sie zu dem, was sie sind?

Auch die Autorin der extrem erfolgreichen „Hunger Games“-Romane (in Deutschland: „Die Tribute von Panem“) Suzanne Collins, setzt auf diese Konzept. Ihr jüngster Roman ist 64 Jahre vor den Geschehnissen der ursprünglichen Trilogie angesiedelt und gibt einen Einblick in die Anfänge der „Hunger Games“. Bei diesen, man erinnert sich, müssen die zwölf „Distrikte“ des diktatorischen Panem-States jeweils zwei Jugendliche als Tribute in das Kapitol entsenden ‐ als Strafe dafür, dass sie sich dereinst gegen die Hauptstadt aufgelehnt hatten. In einer weitläufigen Arena bekämpfen sie sich, bis nur noch ein Sieger übrigbleibt.

Tom Blyth überzeugt als junger Coriolanus

Die Rolle der charismatischen Katniss machte Jennifer Lawrence endgültig zum Superstar, ihre Dreifinger-Grußgeste wurde ikonisch und fand auch im realen Leben Verwendung, etwa im thailändischen Widerstand gegen das dortige Militärregime. Aber auch ihr Widersacher war eine so eindrückliche wie geheimnisvolle Figur: Schauspiellegende Donald Sutherland spielte den unumstrittenen Alleinherrscher, Präsident Snow.

In „The Ballad of Songbirds & Snakes“ erleben wir diesen nun als jungen Mann ‐ und über weite Strecken durchaus als Sympathieträger. Tom Blyth spielt den 18-jährigen Coriolanus „Coryo“ Snow als ehrgeizigen Familienmenschen.

Durch den Krieg wurde er zum Waisen und der einst wohlhabende Clan verlor seinen einstigen Reichtum. Nun lebt er mit seiner Großmutter und Cousine Tigris (Hunter Schafer aus „Euphoria“) und versucht als Student an der exklusiven Academy den Schein von hohem Status aufrechtzuerhalten. Seine ganze Hoffnung setzt er auf ein Stipendium für Spitzenstudenten. Doch der ihm mit großer Abneigung begegnende Dekan Casca Highbottom (Peter Dinklage aus „Game of Thrones“) verkündet eine neue Regelung: Statt akademischer Leistungen soll das Stipendium gewinnen, wer als Mentor eines der „Tribute“ besonders gut vermarktet. Denn in der zehnten Auflage sind die „Hunger Games“ keineswegs der Publikumsmagnet wie in der Trilogie ‐ gekämpft wird in einer eng begrenzten Arena, die Technik schwächelt, das Publikumsinteresse lässt nach.

Ein ungleiches Team

Das ändert sich schlagartig durch Snows Engagement ‐ vor allem aber durch die Persönlichkeit seines „Tributs“. Denn Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) verbindet Kampfgeist mit Empathie und musikalischem Talent, entstammt sie doch einer Gruppe fahrender Musiker. Gemeinsam bilden sie ein so ungleiches wie starkes Team ‐ und mit der Zeit vielleicht auch mehr als eine reine Zweckgemeinschaft …

Eine Musikerin in den Ring zu werfen ist ein so offensichtlicher wie cleverer Schachzug: Schließlich entfaltete bereits das Lied „The Hanging Tree“ aus dem ersten Teil ein beachtliches Eigenleben. Dass Rachel Zegler singen kann, hat sie bereits in der Neuauflage der „West Side Story“ bewiesen und im Laufe des Films erweist sie sich als ähnlich mitreißende Heldin wie Lawrence in den bisherigen Teilen.

500 Seiten in zweieinhalb Stunden

Teilen oder nicht teilen, das ist bei Blockbuster-Buch-Verfilmungen mittlerweile die Frage. Die Resultate dieser Entscheidung sind gemischt. Das Harry-Potter-Finale bot genügend Stoff für zwei Filme, das schmale „Hobbit“-Büchlein wurde dagegen arg bemüht auf gleich drei Teile aufgeblasen. Und auch bei der aufgeteilten Kinoumsetzung des dritten Teils der „Panem“-Trilogie gab es berechtigte Kritik: So wirkte der erste der beiden Filme eher wie ein etwas unbefriedigendes Vorspiel.

Als Reaktion darauf haben die Macher die mehr als 500-Seiten-Handlung des Prequel-Romans in gut zweieinhalb Stunden Film gequetscht ‐ und wieder ist es nicht allen recht: Zu verdichtet sei das Geschehen, lautet die Kritik. Tatsächlich hätten die ersten beiden Kapitel bereits einen in sich schlüssigen Film ergeben; auch das dritte Kapitel ist nicht schlecht, einige Charakterentwicklungen wirken hier aber doch recht abrupt. Dafür müssen die Fans jetzt nicht ein Jahr oder länger auf einen zweiten Teil warten ‐ und bekommen bereits eine gute Ahnung davon, wie aus „Coryo“ dereinst Präsident Snow werden wird …

Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes, Regie: Francis Lawrence, USA 2023. 157 Minuten. Mit: Rachel Zegler, Tom Blyth, Ashley Liao, Viola Davis.