Jugendchorgruppen lassen sich von Bruckner begeistern

Montagmorgen im Bräuhaussaal in Ochsenhausen: die ukrainische Dirigentin Galyna Shpak weckt die Stimmen und Körper von 170 jungen Sängerinnen und Sängern auf, macht sie frisch und beweglich, damit sie die rund acht Stunden intensive Probenarbeit am Tag gut meistern können. Die Landesakademie für die musizierende Jugend in Baden–Württemberg richtet derzeit wieder das Jugendchortreffen C.H.O.I.R aus, das junge Menschen aus verschiedensten Kulturen zusammenbringt. Am Abend vorher haben sich die großen und kleinen Chorgruppen aus den Partnerregionen Baden–Württembergs in einer klangvollen und berührenden Serenade im Bibliothekssaal vorgestellt, jetzt geht die Arbeit an zwei großen Werken von Anton Bruckner los, die ab Donnerstag an vier Orten präsentiert werden.

Zwischen 16 und 24 Jahren sind die jungen Menschen, sie kommen aus Taiwan und Korea, aus Polen, Bosnien, Ungarn, Flandern, Spanien, aus Baden–Württemberg und aus der Ukraine. Dass die Gruppe aus der Ukraine kommen konnte, war zuletzt der Vermittlung des Pianisten Antonii Bary–shevskyi zu verdanken, der eng mit der Landesakademie verbunden ist und heute in Amsterdam lebt. Mehr noch als die anderen Gruppen wollen die bereits sehr erfahrenen Sängerinnen und Sänger, die in ihrer Heimat Chorleitung studieren, in Zeiten wie diesen Botschafter für ihr Land und ihre Kultur sein.

Junge Menschen sind gut auf die Proben vorbereitet

In den weitläufigen Räumlichkeiten der Landesakademie können sich die Gruppen gut verteilen. Christine Wetzel, die aus Biberach stammt, seit 2017 die Mädchenkantorei Bad Saulgau leitet und an der Akademie zahlreiche Kurse für Stimmbildung und Chorleitung gibt, erarbeitet mit einem Kammerchor ein A–cappella–Programm: Motetten von Bruckner und eine Auftragskomposition, die der polnische Komponist Jakub Neske, ein ehemaliger Teilnehmer von C.H.O.I.R., geschaffen hat, stehen auf dem Programm. Die Dirigentin ist begeistert, wie schnell die jungen Menschen ihre Anregungen umsetzen. Sie kommen vorbereitet, sodass Notenüben schon mal wegfällt, sie sind motiviert, konzentriert, am schwierigsten ist es, die verschiedenen Nationen auf eine gemeinsame Vokalfärbung einzuschwingen. Auch Inhaltliches vermittelt die Dirigentin ihrem Chor — was bedeutet der Text, wie hat Bruckner komponiert — und das neue Stück mit seinen rhythmischen Patterns und Klängen holt die Sängerinnen und Sänger genau da ab, wo sie sich anstecken und begeistern lassen.

Kombination aus Lockerheit und Spannung

Wenn Arndt Martin Henzelmann, der ebenso jugendlich wirkende wie erfahrene Chordirigent aus Berlin, im Keller mit den Männerstimmen probt, ist der Raum erfüllt von klangvollen Bässen und strahlenden Tenören. In nur wenigen Tagen wird hier mit dem mitreißenden „Te Deum“ und der intensiven d–Moll–Messe von Anton Bruckner ein höchst anspruchsvolles Programm erarbeitet. Auch Henzelmann versteht es, die richtige Kombination aus Lockerheit und Spannung zu finden, sodass alle bei der Sache sind und die Stimmen zugleich nicht überanstrengt werden.

Bei der Gesamtprobe mit allen Stimmgruppen zeigt sich schnell der Charakter der mächtigen Stücke, die dann die verschiedenen Kirchen erfüllen werden. Übrigens hat die Landesakademie in Zusammenarbeit mit dem Carus–Verlag eine Bearbeitung der Orchesterstimmen für zwei Klaviere und Pauken in Auftrag gegeben, die auf Bruckner selbst zurückgeht und die es auch kleineren Chören möglich machen soll, die Werke aufzuführen.

Konzerte von C.H.O.I.R. bei freiem Eintritt: Donnerstag, 10.8., 20 Uhr Stadtpfarrkirche St. Martin, Biberach