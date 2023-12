Jonathan Berlin: Ich heiße wirklich so

Schauspieler

Berlin / Lesedauer: 1 min

Der Schauspieler Jonathan Berlin spielt im ARD-Thriller «Die Saat - Tödliche Macht» mit. (Foto: Monika Skolimowska/dpa )

Der 29-Jährige lebt nicht nur in Berlin, er heißt auch so. Am Samstag und Sonntag ist er im ARD-Thriller „Die Saat - Tödliche Macht“ zu sehen.

Veröffentlicht: 08.12.2023, 10:31 Von: Deutsche Presse-Agentur