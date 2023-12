Jennifer Weist gewinnt als Eisprinzessin „Masked Singer“

Als Eisprinzessin brachte sie alle zum Schmelzen: Sängerin Jennifer Weist hat die ProSieben-Show „The Masked Singer“ gewonnen. Die Musikerin - bekannt etwa als Frontfrau der Rockband Jennifer Rostock - bekam die meisten Stimmen der Zuschauer. Danach legte sie ihre Maske ab, unter der sie in der Show aufgetreten war, um nicht erkannt zu werden. Weist steckte in einem grazilen Eisprinzessin-Kostüm mit imposantem Rock.

„Es war mir eine ganz dolle Ehre, dieses Kleid zu tragen“ sagte Weist nach ihrem Sieg. Auch wenn das Singen unter der Maske gar nicht so leicht gewesen sei. „Man singt wie gegen so eine Wand. Und ganz oft kommt man nicht so hoch wie man denkt“, berichtete sie.

Probleme beim Gesang hatte man bei der Eisprinzessin allerdings nie bemerkt. Vielmehr galt sie aufgrund ihrer Auftritte schon vor dem Finale kurz vor Heiligabend als Favoritin auf den Sieg. Weist setzte sich am Ende gegen den Schauspieler Pasquale Aleardi («Kommissar Dupin») durch, der in einem riesigen Plüsch-Kostüm steckte, genannt Lulatsch. Als Siegerin der neunten Staffel tritt Weist die Nachfolge von Sänger Luca Hänni an, der das Format zuletzt in einem Schuhschnabel-Kostüm gewonnen hatte.

Bei „The Masked Singer“ treten Prominente als Sänger auf, verstecken ihr wahres Ich aber hinter einer aufwendigen Kostümierung. Die Stars werden enttarnt, sobald sie nicht genügend Stimmen bekommen - oder ganz am Ende gewinnen.