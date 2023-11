Interview zur neuen Blasmusikakademie: „Wir führen alle Welten zusammen“

Die Musikakademie des Bundes Deutscher Blasmusikverbände (BDB) zieht demnächst um in das neue Akademiegebäude am Ortseingang von Staufen. Dort stehen für das Bildungsprogramm künftig mehr als doppelt so viele Räume, beste akustische Bedingungen und eine hochmoderne Ausstattung zur Verfügung. Beste Voraussetzungen also für eine Erweiterung des Kursprogramms. Was die Amateurmusikerinnen und -musiker künftig erwartet, darüber gibt Akademieleiter Christoph Karle (58) im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ Auskunft. Der studierte Musiker leitet seit 25 Jahren das Haus.

Würden Sie dem Satz zustimmen: Die Blasmusik war noch nie so jung, so stark und so professionell wie heute?

In den letzten 30 Jahren hat tatsächlich eine Professionalisierung stattgefunden, die beispiellos ist in der Bläserwelt. Die Jugend ist begeistert von der Blasmusik. Das heißt: Ich stimme dem Satz zu. Auch dahingehend, dass wir nur durch Professionalität Nachwuchs gewinnen können.

Die Musikakademien dürften auch zur Professionalisierung beigetragen haben. Wann wird denn der Neubau der BDB Musikakademie endlich eröffnet?

Offizieller Eröffnungstermin ist am 22. Februar 2024. Wir werden aber bereits am 4. Dezember umziehen, sodass wir im Grunde genommen am 1. Januar 2024 durchstarten können. Wir alle freuen uns darauf, den Neubau 25 Jahre nach der Gründung der BDB Musikakademie in Staufen beziehen zu können. Der alte war zuletzt in einem desolaten Zustand und viel zu klein.

An wen richtet sich das Weiterbildungsangebot?

Zentral richtet es sich an Amateurmusikerinnen und -musiker. Wir sind ein Blasmusikverband, somit haben wir viele Angebote für die gesamte Bläserwelt. Die Blasmusik hat ja zwölf Instrumentengruppen ‐ von der Piccoloflöte bis zum Schlagwerk. Hinzu kommt eine sehr wertvolle Kooperation innerhalb des Landesmusikverbandes mit den Chören, den Zupfmusikern, den Streichern ‐ und deshalb gibt es auch Angebote über unser eigenes Genre hinaus. Für all jene, die auch zu uns kommen wollen.

Was ist neu, was ist das Besondere an dieser Musikakademie?

Der neue Standort bietet viel mehr Möglichkeiten. Das Haus ist deutlich größer als zuvor. Wir haben 160 Betten, denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unseren Fortbildungen verweilen ja im Haus. Wir bieten keine Instantveranstaltungen an, wo man schnell kommt und gleich wieder geht. Sondern hier wird fortgebildet, werden auch Kontakte geknüpft und Freundschaften entstehen. Hinzu kommen 13 Konferenzräume und -säle mit enormer akustischer Vielfalt. So hat zum Beispiel der Chor seine eigene Akustik und die Bläserwelt oder die Bigband eine andere ‐ das machen wir mit mobilen Elementen wie Akustikvorhänge. Die neue Akademie hat natürlich auch einen ganz anderen Standard, sowohl in punkto Fortbildung als auch in der Ausstattung des BDB Kulturhotels.

Woher kommen die Lehrkräfte? Sind das auch Amateure?

Nein. Die Lehrkräfte sind bei uns schon immer ausschließlich Profis. Sie kommen teilweise von den deutschen Hochschulen oder sind zumindest studierte Musikerinnen und Musiker. Wir haben aber auch immer wieder Experten aus Europa bei uns und phasenweise sogar aus Übersee.

Was unterscheidet die Musikakademie in Staufen von einer klassischen Hochschule?

Sehr vieles. Denn wir sind ein Ort, der alle Welten zusammenführt. Es trifft sich der Profi mit dem Amateur und sie befruchten sich gegenseitig. Denn auch eine Hochschullehrkraft sollte immer wieder erfahren, wie hochwertig die Amateurwelt im Alltag ist und in welchen beachtenswerten Leistungsstufen junge und ältere Menschen ihr Instrument spielen. Und gleichzeitig vernetzen wir Musikhochschule, pädagogische Hochschule und Amateurszene sowie Jung und Alt. Wir versuchen Verständnis füreinander zu wecken und ein Miteinander zu erzeugen. Wie heißt es so schön: Musik ist eine Weltsprache.

Und wie unterscheidet sie sich vom Standort in Plochingen?

Das inhaltliche Angebot definiert jeder Verband selbst. Es geht grundsätzlich bei beiden Standorten um Fortbildungen im Amateurmusikbereich. Uns in Staufen ist auch die Professionalisierung im Leitungswesen von Amateurorchestern sehr wichtig oder das Leadership im Ehrenamt.

Kommen wir auf den Bau zu sprechen, der ja vom Büro bez + kock aus Stuttgart entworfen wurde. Was zeichnet das Haus architektonisch aus?

Die Vielfalt der Möglichkeiten. Wir haben einerseits eine kompakte Kubatur. Das heißt: Sie können von der Fortbildung direkt in den Gastronomiebereich gehen oder gleich ins Hotelzimmer ‐ alles trockenen Fußes. Akustisch sind diese Bereiche jedoch enorm gut getrennt. Sie können bei uns in verschiedenen Sälen Tag und Nacht durchproben, während andere Gäste im Gebäude in Ruhe schlafen. Andererseits ist jeder Konferenzraum ein optimales Gebilde für Fortbildungen per se, aber auch für Ensembleproben. Drittens strahlt die Architektur trotz ihrer kompakten Form Offenheit aus. Darüber hinaus haben wir Einzelzimmer sowie Familienzimmer für bis zu vier Personen, sodass auch hier eine Variabilität gegeben ist.

Wie taucht das Grundmotiv der Musik im Gebäude auf?

Wir haben vor einem Jahr eine Storytelling-Gruppe gegründet und uns überlegt: Was stellt dieses Gebäude dar? Schließlich sollte auch unser satzunggemäßer Auftrag vom Verband, nämlich die Lehre von Kultur und Kunst, im Haus erkennbar sein. Die Akademie hat vier Stockwerke, die vier Stockwerke gleichen einer Partitur ‐ unten die Basslage, dann die Tenor- und Altlage, ganz oben die Sopranlage. Dazu gibt es ein passendes Farbkonzept. Gleichzeitig haben wir zur stilistischen und epochalen Vielfalt recherchiert. Für die 85 Räume wurden dann unter rund 400 Komponistinnen und Komponisten 85 aus allen Epochen ausgewählt. Sie können bei uns etwa im Tschaikowsky-Zimmer übernachten oder im Abba-Zimmer.

Wie darf man sich diese Hotelzimmer vorstellen?

In den Zimmern finden sich jeweils drei musikalisch bereichernde Elemente: Etwas Visuelles, also ein Porträt des jeweiligen Künstlers. Etwas Auditives: Über einen QR-Code kann zum Beispiel dessen Musik gehört werden. Und zuletzt etwas Kognitives: Der Übernachtungsgast erfährt zudem etwas über die Zeitgeschichte, über das Leben des Komponisten und sein Wirken.

Auch die Blasmusikvereine haben Nachwuchsprobleme. Was ist aus Ihrer Sicht dagegen zu tun?

Die Blasmusikvereine stehen vor großen Herausforderungen, das gilt im Grunde für die ganze Kulturwelt. Nicht nur der demografische Wandel schlägt zu, sondern es kommt auch das Ganztagsförderungsgesetz auf uns zu. Alle Musikvereine sollten meines Erachtens in der Grundschule ebenso Schülerinnen und Schüler erreichen, die von zuhause aus niemals in Kontakt mit Musik kommen würden. Das Orchesterspiel und der Instrumentalunterricht sollten dann aber auch in der Schule stattfinden. Da muss das Kultusministerium die Türen öffnen. Kinder über vier Jahre hinweg mit Musik zu begleiten ‐ mit Rhythmus-, Gesangsgruppen oder Bläserklassen ‐ ist enorm wertvoll. Denn Musik hat etwas Verbindendes. So könnten dann auch die Nachwuchsprobleme gelöst werden werden und vor allem Kinder aller Kulturen verlässlich im Musikensemble zusammengeführt werden.

Welches Instrument spielen Sie als Leiter der BDB Musikakademie?

Ich spiele Trompete, habe Trompete-Orchestermusik und Musikpädagogik studiert und es nie bereut.