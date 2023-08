Interview über den weitgehend unbekannten Maler Jakob Eggli

Nur wenige Künstler des 19. Jahrhunderts haben so viele Ansichten oberschwäbischer Städte, Schlösser und Klöster geschaffen wie der Schweizer Jakob Eggli (1812—1880). Dennoch blieb sein Name weitgehend unbekannt. 50 Motive aus Oberschwaben gibt es, ein Großteil davon ist jetzt im Kornhaus Bad Waldsee zu sehen. Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich mit Kurator Uwe Degreif über diesen Künstler und die Besonderheiten seiner Bilder unterhalten.

Herr Degreif, wann sind Sie das erste Mal auf den Schweizer Maler Jakob Eggli gestoßen?

In meiner Zeit am Museum Biberach bin ich immer wieder auf Blätter gestoßen, von denen ich nicht wusste, von wem sie sind. Denn die wenigsten seiner Werke sind signiert. Ich wusste, es ist nicht Emminger, es ist nicht Pflug, aber wer dann? Und was mir sofort aufgefallen ist: Er war ein geübter Maler. Erst allmählich verdichtete es sich auf den Name Eggli. Dann hatte ein Kollege aus der Züricher Zentralbibliothek begonnen, ein Werkverzeichnis anzulegen. Er hatte bemerkt, dass es einen Bezug zu Oberschwaben gibt und eine Anfrage ans Museum Bad Waldsee gesandt. Von Waldsee gibt es zwei Ansichten. So kam der Stein ins Rollen.

Was wissen Sie über die künstlerische Ausbildung, das Leben dieses Künstlers?

Man ist sich nicht ganz sicher, bei wem er eine Ausbildung gemacht hat. Er soll bei dem Schweizer Maler Heinrich Uster in die Lehre gegangen sein soll. Das liegt zumindest nahe, da dieser in der Nähe von Schaffhausen lebte, wo Eggli seinen Lebensmittelpunkt hatte. Ansonsten war Eggli ein armer Kerl. Er hat geheiratet, aber die Ehe blieb kinderlos. Er hatte ein Schloss angemietet und musste es aus finanziellen Gründen wieder aufgeben. Er gründete einen Verlag, der Konkurs ging. Am Ende starb er verarmt in einem Pflegeheim des Kantons. Seine Reisen nach Oberschwaben waren vermutlich aus der Not heraus. In seiner Heimat gab es genügend Maler.

Eggli hat vor allem Veduten, also naturgetreue Darstellungen einer Stadt gemalt. Welche Stadtansichten finden sich in seinem Werk?

Auf Oberschwaben bezogen: Im Norden Ulm, im Süden Ravensburg und der Bodensee, im Osten Illertissen, Leutkirch, Isny, im Westen Zwiefalten, Ehingen und Sigmaringen.

Warum immer wieder Motive in Oberschwaben?

Ich denke, dass der Künstler einmal im Jahr hierhergekommen ist. Er wurde vermutlich von Fürstensitz zu Fürstensitz empfohlen, viele seiner Werke sind ja bis heute in adeligem Besitz. Schlossbesitzer waren für ihn die wichtigste Käufergruppe. Danach kamen kunstsinnige Stadtbürger, die eine Ansicht ihrer Heimatstadt ihr Eigen nennen wollten. Die dritte Gruppe sehe ich in Angehörigen des Militärs, die eine Ansicht ihrer Garnisonstadt wünschten. Auf dem Blatt von Sigmaringen etwa erkennt man den Exerzierplatz. Die vierte Gruppe waren nicht die Klöster, die waren damals verarmt, sondern die Statthalter des Königreichs Württemberg.

Eggli hat für seine Bilder Lithografien genommen, die er anschließend mit Farbe fast vollständig bedeckt hat. Welchen Vorteil bot ihm diese Technik?

Diese Technik war alles andere als üblich. Normalerweise wurde eine komplette Lithografie erstellt, die anschließend koloriert wurde — und zwar so, dass die Umrisslinien sichtbar blieben. Eggli hat ganz anders gearbeitet. Seine Lithografien sind grobe Skizzen, die es ihm ermöglichten, jedes Bild individuell zu gestalten. Mit anderen Personen im Vordergrund, anderen Bäumen, anderer Vegetation. Ich konnte das am Anfang kaum glauben, war sehr skeptisch. In der Ausstellung in Bad Waldsee gibt es einige Blätter, die wir gegenüberstellen, damit die Besucher das nachvollziehen können. Etwa eine Lithografie von Waldsee und dazu das kolorierte Blatt.

Nur wenige Künstler des 19. Jahrhunderts haben so viele Ansichten oberschwäbischer Städte, Schlösser und Klöster gemalt wie Eggli. Dennoch blieb sein Name weitgehend unbekannt. Weshalb?

Weil die meisten seiner Werke bis heute in Privatbesitz sind. Hinzu kommt, nur etwa zehn Prozent seiner Arbeiten sind signiert und noch weniger datiert. Wir müssen Rückschlüsse ziehen aus den Motiven, wann die Blätter entstanden sind und von wem sie stammen.

Wie kam Eggli zu seinen Aufträgen?

Neben den Empfehlungen innerhalb des Adels muss er auch in die Städte gegangen sein und sich an kunstsinnige Bürger gewandt haben. Er war auf seinen Reisen durch Oberschwaben zu Fuß unterwegs. Bisweilen konnte er die Postkutsche nehmen, wurde vielleicht auf einem Karren ein Stück mitgenommen. Später fuhr er eine Etappe mit der Eisenbahn. Den Rest der Strecke ging er zu Fuß.

Ist seine Bildauffassung zeittypisch?

Ja, er teilt die klassische Veduten–Auffassung seiner Zeit: Von jedem Punkt aus, den ich betrachte, ist alles gleich scharf. Nichts verstellt den Bildraum — der Baum steht am Rand und nicht in der Bildmitte. Die Stadt liegt im Mittelgrund, davor die Ebene und dahinter der Himmel. Und der Standpunkt ist immer ein bisschen erhöht — man schaut sowohl hinunter als auch hinauf.

Worin unterscheidet sich Egglis Veduten von denen seiner Zeitgenossen?

Im Himmel und in der Staffage. In seinen Bildern nimmt der Himmel oft die Hälfte des Bildes ein, üblich war ein Drittel. Eggli hatte eindeutig ein Faible für die Darstellung des Himmels, den er auch gerne im rötlichen Abendlicht malte.

Was kennzeichnet seine Staffage?

Wenn man seine Blätter unter der Lupe anschaut, dann gibt es unglaublich viel zu entdecken. Da ist zum Beispiel die Eisenbahn mit ihrer Dampflok oder der Hopfenanbau um Weingarten und Ravensburg herum. Auf einem Bild ist eine Gruppe Betender zu sehen, auf einem anderen ein Viehmarkt, dann wieder brechen Kühe aus der Weide aus oder man erkennt Schüler mit Ranzen auf dem Rücken. Bei der Staffage war der Jakob Eggli erfindungsreich und sehr erzählerisch. Die meisten Vedutenmaler beschränkten sich auf Bauern bei der Arbeit.

Warum sind seine Veduten aus heutiger Sicht interessant?

Am ehesten kulturgeschichtlich. Man wird auf nicht mehr existierende Gebäude aufmerksam, erfährt etwas über die Anlage von Gärten. In vielen Motiven zeigt sich eine Baumallee, die längst verschwunden ist. Seine Ansicht vom Ulmer Bahnhof 1851 ist die früheste, die wir kennen. Da Eggli viel Aufmerksamkeit auf den Vordergrund legte, erfassen seine Bilder auch die landschaftliche Umgebung topografisch genauer als jene seiner Zeitgenossen. Das Leben spielte sich damals viel mehr draußen ab, auf den Feldern. Ich persönlich finde auch seine Farbigkeit besonders.

Wie umfangreich ist sein Werk?

Man geht derzeit von rund 200 Motiven aus, gut 50 davon aus Oberschwaben. Sie entstanden zwischen 1845 und 1855.

