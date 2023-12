Interview mit Wim Wenders zu „Perfect Days“

im Wenders, 78, ist Deutschlands schöpferischster Regisseur, der auch im Ausland höchstes Renommee genießt. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen „Paris Texas“ „Himmel über Berlin“ und „Bis an Ende der Welt“. Mit „Perfect Days“ (ab 21.12. im Kino) hat er nicht nur ein Liebeserklärung an Tokio gedreht, sondern auch eine poetische Betrachtung über die Schönheit der alltäglichen Welt und die Einzigartigkeit eines jeden Menschen. Wir sprachen mit ihm via Zoom in Berlin.

Ihr Film „Perfect Days“ kam ins Rollen, als Sie die Einladung erhielten, sich in Tokio öffentliche Toiletten anzuschauen, die von 15 berühmten Architekten entworfen worden waren. Wie ging es konkret weiter?

Als ich die Einladung bekam, kurz vor Weihnachten 2021, hatte ich gerade ein paar Tage vorher meiner Frau erzählt, wie sehr ich Heimweh nach Tokio hätte. Prompt kam dann dieser Brief; das war schon leicht surreal. Darin hieß es, falls mich die Besichtigung dieser Toiletten inspirieren würde, könnte man ja vielleicht etwas zusammen machen, zum Beispiel eine Serie kurzer dokumentarischer Features über die Architekten und ihre kleinen Meisterwerke. Wenn nicht, dann wäre das auch okay. Ich fand das sehr vertrauenserweckend, dass die Einladung mich zu nichts verpflichtete. Wir sind dann im Mai 2022 für acht Tage nach Tokio gereist. (...) Wir waren die einzigen Ausländer in Tokio, denn es gab wegen der Pandemie immer noch keine Touristen. Um diese Zeit herum war es auch, dass die Tokioter nach einem irrsinnig langen Lockdown zum ersten Mal wieder auf die Straßen kamen und ihre Stadt in Besitz nehmen konnten …

Warum haben Sie keinen Dokumentarfilm über Toiletten gemacht, sondern einen Spielfilm?

Ich habe eine größere Geschichte dahinter gespürt, nicht so sehr hinter den Toiletten als vielmehr hinter der höchst zivilisierten Weise, wie die Japaner diese Rückkehr aus dem Lockdown gefeiert haben, mit einem großen Respekt für ihre öffentlichen Anlagen und überhaupt für alles „Gemeinsame“. In unseren Breitengraden, fand ich, war der Sinn für das Allgemeinwohl das größte Opfer der Pandemie gewesen. In Berlin etwa war nach dem Lockdown, kaum dass die Leute wieder raus konnten, der Park, in dessen Nähe ich wohne, eine Müllhalde geworden. In Japan habe ich das Gegenteil beobachtet. Die Menschen dort haben natürlich auch gefeiert, sogar auf den Friedhöfen, denn die gelten dort auch als öffentliche Parks. Aber diese Orte sahen hinterher alle genauso aus wie vorher. Da wurde kein einziger Zigarettenstummel liegen gelassen oder gar eine Flasche. Es war einfach gut zu sehen, mit welcher Wertschätzung die Menschen da mit dem Allgemeingut umgingen. In meinem Film über Toiletten müsste dann der Hauptdarsteller ein Mann sein, der sich ganz in den Dienst des Gemeinwohls stellen würde. Dafür bräuchte ich natürlich einen Schauspieler, der das glaubhaft vorleben könnte. Dies würde schließlich mein erster Film „danach“, nach der Pandemie sein. Der könnte schon davon handeln, wie es aussehen könnte, wenn man mit größerer sozialer Verantwortung sein Leben gestalten würde.

„Perfect Days“ könnte man auch als eine Zen-Meditation über das Alltägliche auffassen.

Mir ging es darum, eine Routine zu erzählen - aber nicht als etwas Negatives, sondern als ein Ansporn, etwas immer so gut wie möglich zu machen. Ich wollte von einem Mann, den ich Hirayama genannt habe, erzählen, für den die tägliche Routine die permanente Maxime darstellte, im Hier und Jetzt zu leben. Und eben nicht nur immer dasselbe zu machen, sondern dieses „Dasselbe“ immer neu zu sehen. „Perfect Days“ ist deswegen nicht „Und täglich grüßt das Murmeltier“ geworden (lacht), sondern das Gegenteil.

In Ihrem Film spielen Musikkassetten, wie wir sie aus den 80er-Jahren kennen, eine große Rolle. Sie sagten, dass Sie Ihre eigenen Kassetten alle entsorgt haben. Sie haben aber sicher noch Vinyl-Platten, oder?

Ja, die habe ich nie entsorgt, sondern immer hoch und heilig gehalten. Ich habe sogar eine Platten-Waschmaschine, mit der man alte Platten wieder auffrischen kann. Meine Kassetten-Sammlung habe ich leider in der Tat entsorgt. Die wäre in Tokio inzwischen ein kleines Vermögen wert. Das ist keine Fiktion: In Tokio gibt es Läden, die wir ja auch im Film zeige, wo für eine Vintage-Kassette 100 Dollar oder mehr gezahlt werden. Aber es geht ja eigentlich nicht um die Kassetten, sondern darum, dass eine ganze Generation gerade entdeckt, dass es etwas viel cooleres gibt als digitale Playlisten. Die können auch von Algorithmen hergestellt werden. Dagegen ist ein Compilation Tape oder ein Mixtape etwas höchst Persönliches! Damit kann man wirklich etwas erzählen, wie mit einem Brief. Das hat einen Anfang und ein Ende, das ist eine Geschichte, ein Statement. Da kann keine Playlist mithalten. In Tokio gibt es Läden, in denen es wieder Walkmen zu kaufen gibt und leere Audiokassetten. Unser Hirayama mit seinen alten Kassetten ist plötzlich eine coole Socke.

Für Hirayama haben Sie den fantastischen japanischen Schauspieler Kōji Yakusho ausgesucht. Bei der langen und ergreifenden Schluss-Sequenz halten Sie die Kamera sehr lange auf sein Gesicht. Und sein Ausdruck wechselt von Glück und einem Lächeln zu Trauer und Tränen in den Augen -und wieder zurück ...

… ich weiß nicht, wie Kōji das gemacht hat, dass er gleichzeitig gelacht und geweint hat. Manchmal kann das jemandem spontan geschehen, dass er oder sie vor Freude weint, oder Schmerz und Freude gleichzeitig zeigen kann. Aber dass ein Schauspieler das kann, das habe ich noch nie gesehen. Wie Koji das gemacht hat, dass die eine Gesichtshälfte sich freut, die andere traurig ist, und dazu noch alles synchron zu diesem wunderschönen Songtext von Nina Simone, „Feeling good“ - das war tief ergreifend. Die Aufnahme haben wir in seinem kleinen fahrenden Van gedreht, mit Koji wirklich am Steuer, mitten im Verkehr. Ich habe sein Gesicht auf meinem kleinen Handmonitor gesehen, wie er das Lied „mitlebt“ und war tief bewegt. Aber dann habe ich auf meinen Kameramann Franz Lustig geschaut, wie er vom Beifahrersitz aus Kojis Gesicht von der Seite dreht und dabei Rotz und Tränen heult. Der konnte vor Weinen gar nicht mehr durch den Sucher gucken. Ich dachte nur: „Mensch, Franz, halt’ durch!“

Hirayama rollt jeden Morgen seine Schlafmatte auf ganz bestimmte Weise zusammen, bevor er sie am gewohnten Platz verstaut. Haben Sie auch tägliche Rituale in Ihrem Leben?

Da ich viel unterwegs bin und mein Leben deswegen sehr in Bewegung ist, lege ich umso mehr Wert auf die Sachen, die immer dieselben bleiben. Ich gehe gerne in dasselbe Restaurant. Ich esse gerne das eine Brot, das ich als mein Lieblingsbrot erkoren habe, usw. Wenn man so viel in der Weltgeschichte unterwegs ist wie ich, dann sind einem die Sachen, die gleich bleiben, sehr viel wert.