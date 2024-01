Interview mit Bettina Göring zu ihrem Buch „Der gute Onkel“

n der Familienchronik „Der gute Onkel. Mein verdammtes deutsches Erbe“ beschreibt Bettina Göring ihren inneren Konflikt, dass der Naziverbrecher Hermann Göring ihr Großonkel war. Im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ erzählt sie von ihren persönlichen Achterbahnfahrten und warum es wichtig ist, zu akzeptieren, was geschehen ist - anstatt wütend zu sein oder zu hassen.

Frau Göring, als Elfjährige realisierten Sie, dass Hermann Göring Ihr Großonkel war. Was fühlten Sie damals?

Was ich als Kind von elf Jahren über Hermann Göring dachte oder zu wissen glaubte, war ausschließlich von meinen persönlichen Gefühlen zu meiner Großmutter und zu meinem Vater geprägt. Mein Vater, der sowohl väterlicherseits wie mütter- licherseits von der Familie Göring abstammte, war ein weltfremder Lebenskünstler. Meine Großmutter hielt ihren Sohn für einen Versager. Ich hingegen hatte als kleines Kind ein inniges Verhältnis zu ihm. Manchmal erzählte er mir Geschichten von Hermann Görings Burgen, die mich faszinierten. Mit elf dürfte ich aber schon begonnen haben, ihm zu misstrauen, weil ihn seine Briefmarken- und Münzsammlungen mehr interessierten als unser Familienglück und weil meine Mutter so unter ihm litt. Von klein auf bekam ich mit, dass Hermann Göring ein sehr wichtiger Mann im „Dritten Reich“ und wie beliebt er beim Volk war. Mit den grauenhaften Verbrechen der Nationalsozialisten brachte ich ihn damals aber noch nicht in Verbindung. Je mehr wir dann über die Verbrechen der Nationalsozialisten erfuhren, umso größer wurde unsere Wut auf die Großmutter und unsere Scham, mit Hermann Göring verwandt zu sein.

Als junge Frau zerrissen Sie ein Foto vom jungen Hermann Göring, Sie schämten sich für den Nachnamen. Was ging in Ihnen vor?

Verschiedene Familienmitglieder sind mit diesem Erbe unterschiedlich umgegangen. Ich weiß von Cousinen, die versucht haben, die Sache zu verdrängen und gegenüber ihren Kindern zu verschweigen. Ich selbst dachte als junger Mensch offensichtlich, ich könnte die Last meiner Familiengeschichte hinter mir lassen, indem ich von meiner Familie weggehe. Doch wir wurden alle auf irgendeine Weise von der Vergangenheit eingeholt - ich mit voller Wucht. Dass man mir eine äußerliche Ähnlichkeit zu Hermann Göring nachgesagt hat, war natürlich ein zusätzlicher Schock und eine Belastung.

Half Ihnen das Aufschreiben der Familiengeschichte, um mit den Vorfahren und mit sich selbst ins Reine zu kommen?

Die Arbeit am Buch hat mir tatsächlich enorm geholfen, mit meiner Familiengeschichte klarzukommen. Die Berg- und Talfahrten begannen jedoch nicht erst mit der Arbeit an dem Buch. 2004 beispielsweise habe ich gemeinsam mit Ruth Rich, der Tochter von Holocaustüberlebenden, die Doku „Bloodlines“ gemacht. „Weißt du eigentlich, dass dein Großonkel mit seiner Unterschrift die ,Endlösung der Judenfrage’ beauftragt hat“, schrieb sie mir in ihrer ersten E-Mail, bevor wir uns persönlich kennenlernten und uns vor laufender Kamera konfrontierten. Ich wusste das damals tatsächlich nicht. Meine Großmutter hatte steif und fest behauptet, dass Onkel Hermann nichts mit den Konzentrations- und Vernichtungslagern zu tun gehabt hatte, und vor eigenen Recherchen hatte ich mich lange Zeit gefürchtet. Sie können sich vorstellen, wie entsetzt und niedergeschlagen ich war, bis ich mich schließlich aufraffen konnte, mich den Fakten zu stellen. Die gemeinsame Arbeit mit Ruth an dem Film war dann sehr intensiv, sehr schmerzhaft, aber zugleich versöhnlich und heilend.

Hermann Göring bezeichnen Sie als Massenmörder und Psychopathen, der gleichzeitig charmant und beschützend sein konnte. Wie passt das zu einem Menschen, der mitverantwortlich für den Tod von sechs Millionen Juden ist?

Für seine Familie war er der gute Onkel. Daher der Titel des Buches. Er hat sich als Familienoberhaupt um viele seiner Verwandten fürsorglich gekümmert, ihnen Jobs und Vergünstigungen verschafft usw. Es war ihm so wichtig, seine Verwandten und Freunde zu beschenken, dass er in seinen Notizbüchern darüber Geschenklisten führte. Meinem Vater hat er unter anderem ein Motorrad und eine goldene Uhr geschenkt und so viel ich weiß auch sein erstes Auto. Ganz uneigennützig war das nicht: Ganz offensichtlich waren seine engsten Verwandten auch wichtige Stützen für ihn, mit denen er sich gern umgab, weil sie ihm Halt gaben und er sich bei ihnen Rückversicherung holte. Deshalb war es auch so schwer beziehungsweise unmöglich für sie, sich jemals mit seiner anderen Seite, der des Psychopathen und Massenmörders, zu konfrontieren. Meine Großmutter ließ nichts über ihn kommen.

Wie können wir aus der Geschichte lernen?

Die große Herausforderung für mich war, mich von meinem eigenen Schubladendenken zu befreien, meine über lange Zeit festgefassten Meinungen hintanzustellen und nachzuvollziehen, wie es überhaupt - schleichend und durch faule Kompromisse in der Mitte der Gesellschaft, oder auch nur durch Schweigen und Wegschauen - so weit kommen konnte. Das Wichtigste im Moment finde ich, im Dialog zu bleiben, auch mit der rechten Seite, obwohl scheinbar immer weniger Menschen zum Gespräch mit Andersgesinnten bereit sind. Das halte ich für gefährlich.

Bettina Göring und Melissa Müller: Der gute Onkel. Mein verdammtes deutsches Erbe, Droemer Verlag, 416 Seiten mit vielen Fotos, 26 Euro. Die Familienchronik erscheint am 1. Februar