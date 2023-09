An der Fassade des Museums Ulm entsteht ein riesiges Graffiti-Kunstwerk, das aber schon bald wieder verschwinden muss. Das Werk auf Zeit gibt nun den Startschuss für die umfassenden Baumaßnahmen, die das Museum in den kommenden zwei Jahren in die Gegenwart hieven sollen. Das Projekt ist teuer, der Zeitplan bleibt straff.

Während der offiziellen Feierlichkeiten zum Baubeginn sprüht Künstler Jonas Seif alias „Milo“ eine Abbildung des „Löwenmenschen“, des wohl bekanntesten Exponats des Museums, an die Hauswand. Dieser macht aber schon bald Platz für Neues, wenn das Eingangsgebäude Ende des Monats abgerissen wird.

Graffiti-Künstler „Milo“ sprüht den „Löwenmenschen“ an die Fassade des Museums - bis zum Gebäudeabriss ist er dort zu sehen. (Foto: Philip Hertle )

Das Museum sei nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Das war den Verantwortlichen schon bei den ersten Planungen für eine Erneuerung vor sieben Jahren klar. Die alten, oft denkmalgeschützten Gemäuer würden der Präsentation der so kostbaren Schätze ‐ wie eben dem „Löwenmenschen“ nicht mehr gerecht.

18 Millionen sind dafür veranschlagt

Der Umbau ist allerdings eine rund 18 Millionen Euro teure Mammutaufgabe. Zuschüsse von knapp einer Million Euro gibt es vom Bund ‐ eine andere Finanzspritze ging dem Museum allerdings durch die Lappen ‐ ein Journalist verbreitete die frohe Botschaft des Geldsegens zu früh, die schon sicher geglaubten 2,2 Millionen Euro waren futsch.

So sieht es im obersten Stockwerk des Museumsgebäudes zur Neuen Straße hin aus. Altes macht Platz für Neues. (Foto: Philip Hertle )

Nichtsdestotrotz schreitet die Erneuerung nun voran. Das Museum ist bereits leer, die Exponate im Depot verstaut. Insgesamt vier der sieben Museumsgebäude sollen umgebaut werden. Das Haus bleibt deshalb eine ganze Zeit lang geschlossen. Zumindest bis Ende 2025, so der Plan.

Neuausrichtung ist das Ziel

Der Baubeginn sei ein wichtiger Schritt zur Neuausrichtung, betont Oberbürgermeister Gunther Czisch in seiner Ansprache. Dem stimmt auch Stefanie Dathe, Direktorin des Museums Ulm, zu. „Wir wollen das Museum neu denken“, sagt sie. „Es gilt, künftig den Erlebnischarakter zu stärken, ohne aber die Wissensvermittlung zu vernachlässigen“, hebt sie hervor. Es gehe nicht mehr nur ums Belehren, sondern vielmehr ums Mitdiskutieren.

Die Museumsmitarbeiterinnen präsentieren OB Gunther Czisch zu Baubeginn ganz andere Exponate als sonst. (Foto: Philip Hertle )

Bis dahin ist aber noch einiges zu tun. Der echte, rund 40.000 Jahre alte „Löwenmensch“ musste dafür weichen. Schon bald findet er aber Unterschlupf in der Kunsthalle Weishaupt. Dort wird er ab Mitte Januar zu sehen sein.