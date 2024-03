Im Labyrinth des Zeichners: Bregenz erinnert an Günter Brus

Günter Brus (1938-2024) war einmal das Schmuddelkind der Kunstszene, dann Staatsfeind in Österreich. Seine Kunst schockierte und trieb ihn wegen einer Haftstrafe 1968 zur Flucht nach Berlin. Viele Jahre später wurde Brus zum Staatskünstler, erhielt unzählige Auszeichnungen und in seiner Heimatstadt Graz ein eigenes Museum. Derzeit gibt das Kunsthaus Bregenz mit rund 500 Arbeiten einen umfassenden Einblick in sein Gesamtwerk.

Ein Mann im Anzug steigt aus einer Ente (Citroën 2CV). Er ist vom Scheitel bis zur Sohle weiß getüncht. Über seine Körpermitte verläuft eine schwarze Linie, die vorn am rechten Fuß beginnt und auf der Rückseite an der linken Ferse endet. Der Mann ist ein lebendes Gemälde, eine wandelnde Skulptur. Die Linie scheint den Körper zu zerreißen, hält ihn aber auch wie eine Naht zusammen. Mit diesem berühmten, von der Polizei beendeten „Wiener Spaziergang“ im Juli 1965 wollte Günter Brus gegen den braunen Mief, das autoritäre Klima der Zeit protestieren. Aus heutiger Sicht mag das harmlos sein, damals war’s ein Skandal. Der Künstler wurde wegen Störung der öffentlichen Ordnung mit einer Geldstrafe belegt.

Seine wichtigsten Aktionen sind im KUB zu sehen

Die Ausstellung im Kunsthaus Bregenz (KUB), die in enger Zusammenarbeit mit dem Bruseum innerhalb der Neuen Galerie in Graz entstanden ist, zeigt die ganze Bandbreite seiner legendären Aktionen. Sie sind in Fotoserien und Filmen dokumentiert. Günter Brus trieb aus lauter Wut auf das Establishment in Österreich die Kunst am eigenen Körper immer mehr auf die Spitze - bis zur „Zerreißprobe“ im Jahr 1970. Dabei schnitt er sich mit Rasierklingen ins eigene Fleisch, übergoss seine Wunden mit Urin und wand sich blutend am Boden. Eine Steigerung dieser verstörenden Radikalität wäre nur noch der eigene Tod gewesen. Deshalb beendete Brus nach gut sieben Jahren auf einen Schlag diese Art von Grenzüberschreitungen. Im Rückblick auf sein Gesamtwerk, das über 60 Jahre hinweg entstanden ist, war das zwar eine kurze, aber enorm wichtige Schaffensphase. Indem der gebürtige Steirer den eigenen Körper zum Bildträger, zum Ausdrucksmittel gemacht hat, wurde der Mitbegründer des Wiener Aktionismus auch zum Pionier der Body-Art.

Der wilde, wütende, widerborstige Brus bildet den Schwerpunkt der über vier Stockwerke chronologisch aufgebauten Werkschau im KUB. Neben den fotografischen Aufzeichnungen seiner Aktionen und Performances gehören auch seine informellen Bilder aus dem Frühwerk dazu. Diese oft großformatigen Arbeiten auf billigem Packpapier zeichnen sich durch fahrige, wild gewordene Pinselstriche aus. Es ist eine Malerei voller Aggression, voller emotionaler Entladung. Brus verbrachte damals Anfang der 1960er-Jahre einige Monate gemeinsam mit einem Künstlerfreund auf Mallorca. Dort lernte er über die US-amerikanische Malerin Joan Merritt die Welt des Abstrakten Expressionismus kennen. Also das Action Painting, in dem die Farbe auf den Malgrund getropft, geschleudert oder gespritzt wird. Der Weg zur provozierenden Körperkunst war da im Grunde nur die logische Weiterentwicklung. Das Papier war dem jungen Wilden zu klein geworden.

Günter Brus - ein talentierter Zeichner

Was die wenigsten wissen: Günter Brus war ein begnadeter Zeichner. Bereits in seinen Akademiearbeiten, die einen im Erdgeschoss empfangen, ist das erkennbar. Mit schwarzer Kreide und grauem Graphit zeichnete er Stühle in kargen Räumen. Parallel dazu entstanden Skizzen von Landschaften und architektonischen Formen. Schon hier wird der Strich mit der Zeit zunehmend nervös. Dass die Blätter überhaupt erhalten sind, ist seiner Frau Anna zu verdanken. Brus selbst hätte sie am liebsten vernichtet.

Die Zeichnung war bei Brus immer da, wenn auch lange Zeit nur in Form von Skizzen. Erst später Ende der 1970er-Jahre spielt sie wieder eine große Rolle: bei den Bilddichtungen, mit denen sich der Künstler noch einmal neu erfunden hat. Sie werden im Obergeschoss in großer Fülle als Labyrinth präsentiert. Die Zyklen sind phantasievoll, romantisch, düster und sehr erzählerisch angelegt. Sie sind von malenden Literaten inspiriert, wie William Blake oder Victor Hugo, setzen sich aber auch mit der Lächerlichkeit der menschlichen Existenz auseinander.

Bitterböses aus der Pandemiezeit

Während der Pandemiezeit entstand dann seine letzte Werkgruppe: bunte, märchenhafte Szenen in Aquarellfarben und Mischtechnik. Mit Ironie und Witz erzählen sie von Monstern, Träumen, Ängsten und dem Tod. Brus bringt hier mit mal bitterbösen, mal feinfühligen Werktiteln das Wesentliche dieser verrückten Zeit auf den Punkt. Der „Bayerische Masskrug“ trägt die Fratze des Todes, „Picassos Bruder“ sieht lustig und gruslig zugleich aus. Und der wilde, wütende, widerborstige Künstler entpuppt sich bisweilen sogar als „Neurosenkavalier“.

Günter Brus hat an der Ausstellung im Kunsthaus Bregenz noch aktiv mitgearbeitet. Sieben Tage vor der Eröffnung ist er mit 85 Jahren in Graz gestorben.

Dauer: bis 20. Mai, Öffnungszeiten: Di.-So. 10-18 Uhr, Do. 10-20 Uhr. Freier Eintritt jeden