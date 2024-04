Hermann Pleuer im Kunstmuseum Hohenkarpfen

{:tag :capitals, :attrs {:class „character“, :displayname „a_spitzmarke“, :name „capitals"}, :content ["Hausen ob Verena"]} - Heute würde er ICEs malen, vielleicht Photovoltaik-Felder, womöglich Windräder - moderne Technik in ihrer Landschaft. Zu seinen Lebzeiten war Hermann Pleuer (1863-1911) bekannt als Maler der Eisenbahn, die damals noch einigermaßen neu war. Jetzt zeigt das Kunstmuseum auf dem Hohenkarpfen Werke dieses Malers - und entreißt ihn damit ein wenig der Vergessenheit, in die er versunken war.

Hermann Pleuer, geboren in Schwäbisch Gmünd, ist zu Lebzeiten ein bekannter Künstler - er stellt in den Metropolen aus, Venedig, London, Paris, Chicago. Noch heute verfügen große deutsche Museen über Bilder von ihm. Aber eben in den Depots. Damals beauftragt das Königreich Württemberg Pleuer mit einem monumentalen Wandbild für das Ständehaus, einer Kammer des Parlaments. In München gewinnt er in einer Ausstellung eine Goldmedaille.

Meister von Licht und Schatten

Doch mit seinem frühen Tuberkulose-Tod gerät er wieder aus dem Blick; nicht einmal die Stuttgarter Staatsgalerie, die mehrere seiner Werke besitzt, zeigt ihn öffentlich, ist sogar restriktiv bei einer Ausleihe. Das hat Hohenkarpfen-Kustos Mark R. Hesslinger spüren müssen, als er die Frühjahrsausstellung zu kuratieren begann. Dennoch kann sich die Retrospektive sehen lassen, mit Bildern aus der Stiftung Schloss Fachsenfeld in Aalen, aus weiteren Museen, aus Privatbesitz. Ein Katalog arbeitet das Œuvre Pleuers auf, liegt aber aus technischen Gründen erst im April vor.

Die Eisenbahn hat Pleuer offenkundig fasziniert, vielleicht auch, weil seine Frau Pauline Tochter eines Schaffners ist. Da sind nicht nur die Dampflokomotiven, die Gleise, die Bahnhöfe, da sind auch die Menschen: Arbeiter, die sich nach der Schicht waschen, wartende Passagiere, Signale im Schnee. Früh findet er seinen Stil, malt gerne dunkle Szenen, die sich erst in späteren Jahren aufhellen, arbeitet mit Licht- und Schatten-Effekten. Seine frühen Nachtbilder, etwa der Stuttgarter Schlossplatz im Regen, verraten bald sein Talent. Auf dem Bild „Zahltag“ zündet sich ein Arbeiter, der wohl gerade seine Lohntüte bekommen hat, eine Zigarette an: ein schöner Lichteffekt auf seinem Gesicht in der Szene, die sonst in der Abenddämmerung spielt. Im Hintergrund glimmen die Lichter der Züge.

Ein zu Unrecht vergessener Maler

Gleichwohl lässt er sich nicht auf den „Eisenbahnmaler“ reduzieren. Unterm Karpfengipfel sind Landschaften zu sehen, Stadtansichten, Pariser Motive, die an Toulouse-Lautrec erinnern. Für das Ständehaus malt er keine Historienszene, sondern den Württem- oder Rotenberg in einer farbig-freundlichen Landschaft. Das Bild hat die Zerstörung des Gebäudes im Bombenkrieg 1944 überlebt und lagert heute in Ludwigsburg; in Hausen ob Verena hängt eine Studie in Öl, daneben eine Motivvariante, die er dann nicht weiterverfolgt hat.

Pleuer war Teil der Bewegung schwäbischer Impressionisten. In der Ausstellung mit ihren mehr als 60 Werken sind daher auch Werke seiner Malergenossen wie Otto Reiniger oder Heinrich von Zügel zu sehen, wie Pleuer heute in den Depots eingelagert. Das haben sie, das hat Hermann Pleuer nicht verdient. Wie stimmungsvoll hat er die Stuttgarter Bahnhöfe gemalt, namentlich den Hauptbahnhof! Und was würde er wohl zu Stuttgart 21 sagen?

im Kunstmuseum Hohenkarpfen ist noch bis 21. Juli zu sehen. Öffnungszeiten: Mi.-So. sowie Fei. 13.30-18.30 Uhr. Mehr unter kunststiftung-hohenkarpfen.de